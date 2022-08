Humen z Dongguan stawia na gospodarkę opartą na kulturze, otwierając państwową wystawę filatelistyczną

DONGGUAN, Chiny, 30 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Atmosfera kulturalnego przepychu po raz kolejny zagości w Humen Town w Dongguan, bowiem 26 sierpnia odbędzie się tam Druga Wystawa Filatelistyczna Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA). Poza popularyzacją zbierania znaczków, ta ekscytująca impreza, jako szczytowa działalność kulturalna GBA na poziomie krajowym, zwiększy również wymianę kulturalną między miastami regionu.

Oprócz ogromnej powierzchni wystawienniczej obejmującej 10 tys. metrów kwadratowych i mieszczącej 1192 eksponaty, ekspozycja posiada wielofunkcyjną halę o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych przeznaczoną na imprezy towarzyszące. Impreza, będąca w zasadzie ogólnokrajowym spotkaniem konkurencyjnych ekspozycji znaczków, przewiduje udział 750 eksponatów ze stowarzyszeń filatelistycznych GBA, co stanowi wzrost o 300 eksponatów w stosunku do poprzedniej sesji. To właśnie będzie największa i najbardziej oczekiwana atrakcja. Dopełnieniem tegorocznego wydarzenia filatelistycznego jest pokaz ponad 50 rodzajów unikatowych znaczków pocztowych, przewyższający wszystkie poprzednie wystawy tego rodzaju organizowane przez Guangdong.

„Przy okazji czterodniowej wystawy odbyły się różnorodne pokazy pozakonkursowe" - powiedział Wang Xiaoqiang, dyrektor biura sekretariatu komitetu organizacyjnego wystawy. Na uwagę zasługuje fakt, że premiera cennych znaczków antycznych, takich jak Penny Black, pierwszy na świecie samoprzylepny znaczek pocztowy, czy Dalong, pierwszy zestaw znaczków w Chinach, a także znaczków pocztowych przedstawiających krajobraz miejski GBA, zachęciła zwiedzających do podziwiania tego, co mają do zaoferowania te kolekcje.

Oprócz pasjonującej wystawy filatelistycznej Humen w samym tylko sierpniu organizuje szereg innych wydarzeń online i offline, w tym Festiwal Zakupów w Dongguan i kreatywny targ nocny, które stymulują gospodarkę i umożliwiają rozkwit rynku konsumenckiego. Przewidywane łączne wydatki przedsiębiorstw miasta na promocję, które przekroczą 10 milionów juanów, wygenerują blisko 50 milionów juanów w sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Poprzez organizację zupełnie nowego rodzaju wystawy filatelistycznej, Humen obiecuje przekształcić się w ośrodek turystyczny o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym, jak twierdzi burmistrz miasta Wu Qingqiu. Tym samym święto kultury zainspiruje miasto do pokazania swojego bogatego w kulturę wizerunku, zwiększy konsumpcję i będzie sprzyjać stabilnej gospodarce.

