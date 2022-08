В городе Хумэнь (Дунгуань) состоялась филателистическая выставка регионального уровня, подчеркнувшая экономическое развитие при поддержке культуры

ДУНГУАНЬ (Китай), 30 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 августа в городе Хумэнь (Дунгуань) открылась Вторая филателистическая выставка региона Большой Залив Гуандун-Гонконг-Макао (GBA), которая снова прошла с дополнительной культурной составляющей. Помимо стимулирования сбора марок, это захватывающее мероприятие из первоклассной культурной программы GBA, проводимой на национальном уровне, также расширит культурный обмен между городами региона.

Кроме потрясающей экспозиции площадью 10 000 квадратных метров с 1192 экспонатами, на выставке работал многофункциональный павильон площадью 2000 квадратных метров для проведения дополнительных мероприятий. На выставке, по существу представляющей собой сбор конкурирующих коллекций марок на уровне региона, было представлено 750 экспонатов филателистических ассоциаций GBA — на 300 больше по сравнению с предыдущей выставкой. А самым привлекательным и долгожданным стало следующее событие. В этом году на филателистической выставке были представлены более 50 типов редких почтовых марок — больше, чем на любой предыдущей подобной выставке в Гуандуне.

«В ходе четырехдневной выставки был организован целый ряд неконкурентных экспозиций», — заявил руководитель секретариата Оргкомитета выставки Ван Сяоцян (Wang Xiaoqiang). По его словам, примечательным стало то, как пробудил интерес посетителей к представленным коллекциям дебют ценных антикварных марок, в т. ч. первой в мире самоклеящейся почтовой марки Penny Black и «Далун», первой серии китайских марок, а также почтовых марок с городскими пейзажами GBA.

Помимо интересной филателистической выставки, за один только август в Хумэне состоялся целый ряд других онлайн- и офлайн-мероприятий, включая Фестиваль шопинга в Дунгуане и творческий ночной рынок, чтобы стимулировать экономику города и поддержать стремительное развитие потребительского рынка. Совокупные расходы города на продвижение бизнеса, которые, как ожидается, превысят отметку в 10 миллионов юаней, принесут около 50 миллионов юаней в виде продаж потребительских товаров.

По словам мэра города У Цинцю, благодаря совершенно новой филателистической выставке Хумэнь обещает превратиться в туристический курорт с богатым историческим и культурным наследием. Это означает, что проводимые культурные мероприятия вдохновят город продемонстрировать свой культурный имидж, стимулируют потребление и поспособствуют стабильному развитию экономики.

