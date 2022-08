Otvorenie filatelistickej výstavy na celoštátnej úrovni v meste Humen v prefektúre Tung-kuan sa zameriava na hospodárstvo založené na kultúre

TUNG-KUAN, Čína, 30. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Mesto Humen v prefektúre Tung-kuan opäť získa nádych kultúrneho lesku, pretože 26. augusta sa tu uskutoční druhá filatelistická výstava v oblasti Veľkého zálivu Tung-kuan-Hongkong-Macao (GBA). Okrem podpory zberateľstva známok toto vzrušujúce podujatie, ako vrcholná kultúrna aktivita oblasti GBA na národnej úrovni, zvýši aj kultúrnu výmenu medzi mestami v regióne.

Okrem ohromujúcej výstavnej plochy 10 000 metrov štvorcových, na ktorej sa nachádza 1 192 exponátov, je súčasťou výstavy multifunkčná hala s rozlohou 2 000 metrov štvorcových určená na sprievodné podujatia. Na podujatí, ktoré je v podstate celoštátnym stretnutím súťažných expozícií známok, sa očakáva 750 exponátov z filatelistických združení z oblasti GBA, čo je o 300 exponátov viac ako na predchádzajúcom zasadnutí. A to by bol najpríťažlivejší a najočakávanejší vrchol. Tohtoročné filatelistické podujatie uzatvára výstava viac ako 50 druhov vzácnych poštových známok, ktorá prekonáva všetky predchádzajúce výstavy tohto druhu organizované v provincii Kuang-tung.

Popri štvordňovej výstave sa konali rôzne nesúťažné výstavy, povedal Wang Xiaoqiang, riaditeľ kancelárie sekretariátu organizačného výboru výstavy. Ako pokračoval, pozornosť si zaslúžila premiéra vzácnych starožitných známok, ako napríklad Penny Black, prvej lepiacej poštovej známky na svete, a známok Dalong, prvej série čínskych známok, a poštových známok zobrazujúcich mestskú krajinu oblasti GBA, ktoré povzbudili návštevníkov, aby si vychutnali, čo tieto zbierky ponúkajú.

Okrem vzrušujúcej filatelistickej výstavy mesto Humen len v auguste zorganizovalo množstvo ďalších online a offline podujatí vrátane Tung-kuanského nákupného festivalu a kreatívneho nočného trhu, ktoré podporujú hospodárstvo a umožňujú rozmach spotrebiteľského trhu. Celkové výdavky mestských firiem na propagáciu, ktoré by mali prekročiť hranicu 10 miliónov čínskych jüanov, prinesú takmer 50 miliónov čínskych jüanov z predaja spotrebného tovaru.

Podľa Wu Qingqiua, primátora mesta, sa Humen vďaka usporiadaniu úplne nového druhu filatelistickej výstavy stane turistickým strediskom s bohatým historickým a kultúrnym dedičstvom. To znamená, že kultúrny sviatok bude inšpirovať mesto, aby ukázalo svoj kultúrne bohatý imidž, zvýšilo spotrebu a podporilo stabilné hospodárstvo.

SOURCE The Organizing Committee of the Philatelic Exhibition