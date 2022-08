Město Chu-men v prefektuře Tung-kuan se otevřením celostátní filatelistické výstavy hlásí k ekonomice založené na kultuře

TUNG-KUAN, Čína, 31. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Město Chu-men v prefektuře Tung-kuan si 26. srpna opět dodává kulturní lesk zahájením druhého ročníku filatelistické výstavy v deltě Perlové řeky (Greater Bay Area, GBA) Kuang-Tung – Hong Kong – Macao. Jakožto vrcholná kulturní aktivita GBA pořádaná na národní úrovni posílí tato vzrušující událost kromě propagace sběratelství známek také kulturní výměnu mezi městy v regionu.

Součástí výstavy je kromě ohromujících 10.000 m čtverečních výstavní plochy s 1192 exponáty i multifunkční sál pro doprovodné akce o rozloze 2000 metrů čtverečních. Akce, která je v podstatě celostátním setkáním soutěžních expozic známek, přivítá 750 ukázek od filatelistických sdružení z oblasti GBA – o 300 více než v předchozím ročníku. Právě tyto expozice představují nejatraktivnější a nejočekávanější zlatý hřeb výstavy. Letošní filatelistickou událost doplňuje přehlídka více než 50 druhů vzácných poštovních známek, což je více, než na jakékoli jiné výstavě tohoto druhu pořádané v provincii Kuang-tung.

Čtyřdenní výstavu doprovodila také celá řada nesoutěžních exhibic, dodává ředitel kanceláře sekretariátu organizačního výboru výstavy Wang Xiaoqiang. Pozoruhodný byl podle něj především debut cenných starožitných známek – jako je první samolepicí poštovní známka na světě Penny Black či první sada čínských známek Dalong – a poštovních známek představujících městské scenérie z GBA, které návštěvníky lákaly k vychutnání všeho, co tyto sbírky mohou nabídnout.

Kromě strhující filatelistické výstavy uspořádal Chu-men jen během srpna celou řadu dalších online i offline akcí včetně nákupního festivalu Dongguan Shopping Festival či nočního kreativního trhu a podpořil tak místní ekonomiku i rozmach spotřebitelského trhu. Celkové výdaje městských podniků na propagaci, které podle očekávání přesáhnou 10 milionů jüanů, následně vygenerují téměř 50 milionů jüanů z prodeje spotřebního zboží.

Podle starosty města Wu Qingqiua si Chu-men od pořádání zcela nového druhu filatelistické výstavy slibuje budoucí rozvoj města v turistické středisko s bohatým historickým a kulturním dědictvím. Kulturní událost se tak pro město stane inspirací k předvedení své kulturně bohaté tváře, podpoře spotřeby a budování stabilní ekonomiky.

