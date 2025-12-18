Hyland als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing Software 2025-2026 Vendor Assessment ausgezeichnet

Als strategischer Partner globaler Unternehmen bietet Hyland branchenführende automatisierte Lösungen für die Dokumentenverarbeitung, die umfassende Geschäftseinblicke und messbare Ergebnisse ermöglichen

CLEVELAND, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud™, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025-2026 Vendor Assessment (#53014125, Dezember, 2025 ) als Leader eingestuft wurde.

Hyland definiert IDP neu, wobei die agentenbasierte Automatisierung im Mittelpunkt steht. Aufbauend auf seiner Rolle als vertrauenswürdiger Verwalter von Unternehmensinhalten verfolgt Hyland die Vision, die Art und Weise zu transformieren, wie Unternehmen ihre Betriebsprozesse orchestrieren, indem es agentenbasierte KI auf unstrukturierte Daten anwendet. Über die Content Innovation Cloud geht Hyland IDP über die herkömmliche Automatisierung hinaus und verwaltet intelligent jeden Schritt des Workflows, von der Dokumentenerfassung, -trennung und -klassifizierung bis hin zur Datenextraktion, Kontextualisierung und umsetzbaren Erkenntnissen, was zu schnelleren Entscheidungen und messbaren Geschäftsergebnissen führt.

„Bei Hyland verfolgen wir das unerschütterliche Ziel, unseren Kunden weltweit innovative Lösungen anzubieten", erklärte Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader durch IDC MarketScape die bahnbrechenden Fortschritte von Hyland im Bereich der agentenbasierten Automatisierung bestätigt und eine neue Ära einläutet, in der Unternehmen ihre unstrukturierten Daten unabhängig von ihrem Speicherort nutzen können, um echten Geschäftswert zu schaffen."

„Die Content Innovation Cloud von Hyland und ihre Föderationsschicht stellen einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Dokumentenverarbeitung dar", erklärte Amy Machado, Senior Research Manager für Content- und Wissensentdeckungsstrategien bei IDC. „Mit einer Cloud-nativen Architektur, einer modernen Benutzererfahrung und KI-gestützten Funktionen ist Hyland gut positioniert, um eine Vielzahl von IDP-Anwendungsfällen und automatisierten Arbeitsabläufen über den gesamten Dokumentenlebenszyklus hinweg zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden und die Nutzung von Branchenkenntnissen liefert Hyland hochwirksame Lösungen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden.

In dem Bericht wurden auch die Stärken von Hyland hervorgehoben:

End-to-End-Plattform für Inhalte und Verarbeitung: Die Content Innovation Cloud ist eine integrierte Plattform für die Verwaltung von Unternehmensinhalten und -prozessen. Sie kombiniert drei Kernfunktionen: Inhaltsdienste, IDP und Low-Code-Prozess- und Workflow-Orchestrierung. Die einheitliche Architektur der Plattform soll die Systemverwaltung vereinfachen und die Bereitstellung von Automatisierungspipelines beschleunigen, indem sie die Komplexität reduziert, die normalerweise mit der Integration unterschiedlicher Systeme verbunden ist.

Die Content Innovation Cloud ist eine integrierte Plattform für die Verwaltung von Unternehmensinhalten und -prozessen. Sie kombiniert drei Kernfunktionen: Inhaltsdienste, IDP und Low-Code-Prozess- und Workflow-Orchestrierung. Die einheitliche Architektur der Plattform soll die Systemverwaltung vereinfachen und die Bereitstellung von Automatisierungspipelines beschleunigen, indem sie die Komplexität reduziert, die normalerweise mit der Integration unterschiedlicher Systeme verbunden ist. Erfahrung für Geschäftskunden: Benutzer können IDP-Workflows in der Content Innovation Cloud mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache konfigurieren, wodurch technische Kenntnisse, Trainingsdaten oder die Abhängigkeit von IT-Ressourcen entfallen. Die intuitive, GenAI-gestützte Benutzererfahrung trägt dazu bei, die Einrichtung und Implementierung von Arbeitsabläufen zu beschleunigen, wodurch IDP für alle Geschäftsteams zugänglich und skalierbar wird.

Weitere Informationen über die Plattform und Lösungen von Hyland sowie einen Auszug aus dem IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025-2026 Vendor Assessment finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IKT-Anbietern aussagekräftig verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Informationen zu Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit einheitlichen Lösungen für Content, Prozesse und Anwendungsintelligenz und erschließt so tiefgreifende Erkenntnisse, die Innovationen vorantreiben. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie definieren die Arbeitsweise von Teams und deren Interaktion mit ihren Kunden grundlegend neu. Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg