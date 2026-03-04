Hyland beschleunigt Innovationen im Gesundheitswesen mit neuen KI-gestützten Lösungen auf der Content Innovation Cloud

Mit Hyland Intelligent MedRecords und Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle können Gesundheitsorganisationen den Verwaltungsaufwand reduzieren, den Zugriff auf wichtige Informationen beschleunigen und die finanziellen Ergebnisse verbessern

CLEVELAND, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Da Gesundheitsorganisationen bestrebt sind, ihre Abläufe mit KI-gesteuerter, in Arbeitsabläufe eingebetteter Intelligenz neu zu gestalten, um die Belastung des medizinischen Personals zu verringern und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu stärken, suchen sie dringend nach praktischen Tools, mit denen Daten am Arbeitsplatz in Maßnahmen umgesetzt werden können. Als Reaktion darauf stellt Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud™, Hyland Intelligent MedRecords und Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cyclevor. Diese neuen Lösungen nutzen die Leistungsfähigkeit generativer KI, um beispiellose Effizienz und Genauigkeit im gesamten Gesundheitsinformationsmanagement und in den Arbeitsabläufen des Umsatzzyklus zu erzielen.

„Hyland blickt auf eine lange Geschichte bahnbrechender Fortschritte im Bereich der Automatisierung zurück, und jetzt setzen wir neue Maßstäbe für KI-gesteuerte Innovationen im Gesundheitswesen", so Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Aufbauend auf dem Erfolg unserer bewährten und vertrauenswürdigen Basisprodukte ermöglichen diese neuen Funktionen der Content Innovation Cloud Teams im Gesundheitswesen, den Wert ihrer unstrukturierten Daten zu erschließen, reibungslose Arbeitsabläufe zu optimieren und aussagekräftige Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Intelligent MedRecords: Revolutionierung des Zugriffs auf klinische Daten

Hyland Intelligent MedRecords wurde entwickelt, um Gesundheitssystemen dabei zu helfen, die mit der manuellen Bearbeitung von Krankenakten verbundenen Ineffizienzen und Kosten zu überwinden. Durch den Einsatz von KI-gestützter Dokumentenerfassung, Klassifizierung und intelligenter Datenextraktion optimiert die Lösung Arbeitsabläufe, verbessert die Datengenauigkeit und verbessert die Erfahrungen sowohl für Ärzte als auch für das Gesundheitsinformationsmanagement (HIM)-Team. Sie verändert die Art und Weise, wie medizinische Unterlagen gehandhabt werden, reduziert Engpässe, minimiert Fehler und beschleunigt den Zugriff auf wichtige Patienteninformationen.

Wichtigste Vorteile:

Geringere Kosten und schnellere Verarbeitung: Automatisiert die Dokumentenbearbeitung, um manuelle Arbeit und Durchlaufzeiten zu reduzieren.

Automatisiert die Dokumentenbearbeitung, um manuelle Arbeit und Durchlaufzeiten zu reduzieren. Verbesserte Datengenauigkeit: KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler und Nacharbeiten.

KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler und Nacharbeiten. Verbesserter Zugriff für Ärzte: Liefert automatisch bereinigte Daten in elektronische Patientenakten, um schnellere und fundierte Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen.

Liefert automatisch bereinigte Daten in elektronische Patientenakten, um schnellere und fundierte Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Bessere HIM-Erfahrung: Reduziert Burnout durch die Eliminierung sich wiederholender, umfangreicher Aufgaben.

Reduziert Burnout durch die Eliminierung sich wiederholender, umfangreicher Aufgaben. Vorteile für die Nachhaltigkeit: Reduziert den Papierverbrauch und die Lagerkosten und unterstützt damit umweltfreundliche Abläufe.

„Hyland Intelligent MedRecords und Intelligent Correspondence for Revenue Cycle werden für unsere Organisation bahnbrechend sein, da sie die Erfassung und Klassifizierung von Krankenakten automatisieren, manuelle Arbeit reduzieren, Engpässe beseitigen und Ärzten schneller genaue Informationen liefern", sagte Julie Barnett, Vice President of Enterprise Business Solutions bei OU Health. „Indem wir mit Krankenakten und Abrechnungskorrespondenz beginnen, reduzieren wir heute Reibungsverluste und legen gleichzeitig den Grundstein für eine breitere Einführung von KI bei OU Health."

Intelligente Korrespondenz für Revenue Cycle: Optimierung finanzieller Arbeitsabläufe

Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle optimiert die Erfassung und Verarbeitung von Dokumenten im Umsatzzyklus, wie Faxe, Lockbox-Dateien und E-Mails, mithilfe von KI-Automatisierung. Durch die Eliminierung manueller Aufgaben und die Beschleunigung der Datenextraktion hilft diese Lösung Gesundheitsorganisationen, ihre Betriebskosten zu senken, die Datengenauigkeit zu verbessern und die Erfahrungen von Mitarbeitern und Patienten zu optimieren. Es ist eine intelligentere und schnellere Methode, um die Finanzkorrespondenz zu verwalten und bessere Erstattungsergebnisse zu erzielen.

Wichtigste Vorteile:

Geringere Bearbeitungskosten und schnellere Erstattung: Automatisiert die Dokumentenverarbeitung, um manuelle Arbeit zu reduzieren und Durchlaufzeiten zu verkürzen.

Automatisiert die Dokumentenverarbeitung, um manuelle Arbeit zu reduzieren und Durchlaufzeiten zu verkürzen. Verbesserte Datengenauigkeit: KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler und verlorene Erstattungen.

KI-gestützte Extraktion und Validierung minimieren Fehler und verlorene Erstattungen. Verbesserte Mitarbeitererfahrung: Reduziert Burnout durch repetitive Aufgaben und verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe.

Reduziert Burnout durch repetitive Aufgaben und verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe. Höhere Patientenzufriedenheit: Beschleunigt die Nachverfolgung von Abrechnungen und die Reaktionszeiten.

Beschleunigt die Nachverfolgung von Abrechnungen und die Reaktionszeiten. Vorteile für die Nachhaltigkeit: Reduziert den Papierverbrauch und die Lagerkosten und unterstützt damit umweltfreundliche Abläufe.

„Gesundheitsorganisationen setzen zunehmend auf KI-gesteuerte Automatisierung, bei der KI nicht nur Daten analysiert, sondern aktiv bei der Koordinierung von Arbeitsabläufen in operativen, administrativen und überwachten klinischen Bereichen hilft", so Mutaz Shegewi, Senior Research Director, Worldwide Healthcare Provider AI, Platforms and Technologies bei IDC. „Diese Art der Transformation im Gesundheitswesen hängt von einheitlichen Plattformen ab, die vertrauenswürdige Daten, intelligente Content-Services und regulierte KI zusammenführen und über Unternehmenssysteme hinweg integriert sind, um innerhalb der regulatorischen und sicherheitstechnischen Beschränkungen in großem Maßstab zu funktionieren."

Beide Lösungen verfügen über eine GenAI-Prompt-basierte Schnittstelle, die das Automatisierungsdesign vereinfacht und die Bereitstellung beschleunigt, sodass Gesundheitsorganisationen die Automatisierung mit begrenzten IT-Ressourcen skalieren können. Diese Lösungen laufen auf der AInative Content Innovation Cloud von Hyland und profitieren sofort von der integrierten Intelligenz. Sie bieten eine solide Grundlage für eine zunehmend kontextbezogene Automatisierung in klinischen und finanziellen Arbeitsabläufen.

Um mehr über die Plattform und die Lösungen von Hyland zu erfahren, besuchen Sie bitte Hyland.com .

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud und bietet Unternehmen mit seinen Lösungen, die umsetzbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben, umfassende Unternehmensintelligenz. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie bilden die Grundlage für ein vernetztes, agiles Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und ihre Interaktion mit ihren Kunden neu zu definieren. Weitere Informationen über die Plattform und die Dienstleistungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2924167/Hyland_New_Logo.jpg