Hyland accélère l'innovation dans le domaine de la santé grâce à de nouvelles solutions alimentées par l'IA sur le Content Innovation Cloud

Hyland Intelligent MedRecords et Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle permettent aux établissements de santé de réduire la charge administrative, d'accélérer l'accès aux informations essentielles et d'améliorer les résultats financiers

CLEVELAND, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les établissements de santé s'efforcent de redéfinir leurs opérations grâce à une intelligence intégrée au flux de travail et pilotée par l'IA qui allège la charge de travail des professionnels de santé et renforce les performances financières, ils recherchent de toute urgence des outils pratiques qui transforment les données en actions sur le lieu de travail. En réponse, Hyland, pionnier du Content Innovation Cloud™, dévoile les solutions Hyland Intelligent MedRecords et Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle. Ces nouvelles solutions exploitent la puissance de l'IA générative pour offrir une efficacité et une précision sans précédent dans les flux de travail de la gestion des informations de santé et du cycle des recettes.

« Hyland possède une longue histoire d'avancées pionnières en matière d'automatisation, et nous établissons maintenant une nouvelle norme pour l'innovation axée sur l'IA dans le domaine de la santé », a déclaré Michael Campbell, directeur des produits chez Hyland. « En s'appuyant sur le succès de nos offres de produits fondamentaux éprouvés et fiables, ces nouvelles fonctionnalités sur le Content Innovation Cloud offrent aux équipes médicales les moyens de générer de la valeur à partir de leurs données non structurées, de rationaliser les flux de travail complexes et contraignants et d'obtenir des résultats commerciaux significatifs. »

Intelligent MedRecords : révolutionner l'accès aux données cliniques

Hyland Intelligent MedRecords est conçu pour aider les systèmes de santé à surmonter les inefficacités et les coûts liés au traitement manuel des dossiers médicaux. En s'appuyant sur la capture de documents, la classification et l'extraction intelligente de données par l'IA, la solution simplifie les flux de travail, améliore la précision des données et l'expérience des professionnels de santé et des équipes de gestion de l'information de santé (HIM). Elle transforme la façon dont les dossiers médicaux sont traités, en réduisant les goulots d'étranglement, en minimisant les erreurs et en accélérant l'accès aux informations essentielles sur les patients.

Principaux avantages :

Réduction des coûts et accélération du traitement : automatise le traitement des documents afin de réduire le travail manuel et les délais d'exécution.

automatise le traitement des documents afin de réduire le travail manuel et les délais d'exécution. Amélioration de la précision des données : l'extraction et la validation pilotées par l'IA minimisent les erreurs et les remaniements.

l'extraction et la validation pilotées par l'IA minimisent les erreurs et les remaniements. Accès amélioré pour les professionnels de santé : fournit automatiquement des données fiables dans les DSE pour des décisions de soins plus rapides et éclairées.

fournit automatiquement des données fiables dans les DSE pour des décisions de soins plus rapides et éclairées. Une meilleure expérience HIM : réduit l'épuisement professionnel en éliminant les tâches répétitives et à fort volume.

réduit l'épuisement professionnel en éliminant les tâches répétitives et à fort volume. Bénéfices pour la durabilité : diminue la consommation de papier et les coûts de stockage, ce qui favorise les opérations respectueuses de l'environnement.

« Hyland Intelligent MedRecords et Intelligent Correspondence for Revenue Cycle représentent des innovations majeures pour notre organisation, grâce à l'automatisation de la capture et de la classification des dossiers médicaux, à la réduction du travail manuel, à l'élimination des goulots d'étranglement et à la fourniture d'informations précises plus rapidement aux professionnels de santé », a déclaré Julie Barnett, vice-présidente des solutions commerciales d'entreprise chez OU Health. « En commençant par les dossiers médicaux et la correspondance de facturation, nous réduisons les frictions dès aujourd'hui tout en posant les bases d'une adoption plus large de l'IA dans l'ensemble de OU Health. »

Intelligent Correspondence for Revenue Cycle : optimiser les flux financiers

Hyland Intelligent Correspondence for Revenue Cycle rationalise la réception et le traitement des documents du cycle des recettes, tels que les télécopies, les fichiers verrouillés et les e-mails, grâce à l'automatisation de l'IA. En éliminant les tâches manuelles et en accélérant l'extraction des données, cette solution aide les établissements de santé à réduire les coûts opérationnels, à améliorer la précision des données ainsi que l'expérience du personnel et des patients. Il s'agit d'une méthode plus performante et plus rapide pour gérer la correspondance financière et obtenir de meilleurs résultats en matière de remboursement.

Principaux avantages :

Réduction des coûts de traitement et accélération des remboursements : automatisation du traitement des documents afin de réduire le travail manuel et d'accélérer les délais d'exécution.

automatisation du traitement des documents afin de réduire le travail manuel et d'accélérer les délais d'exécution. Amélioration de la précision des données : l'extraction et la validation pilotées par l'IA minimisent les erreurs et la perte des remboursements.

l'extraction et la validation pilotées par l'IA minimisent les erreurs et la perte des remboursements. Amélioration de l'expérience du personnel : diminution de l'épuisement dû aux tâches répétitives et amélioration de l'efficacité du flux de travail.

diminution de l'épuisement dû aux tâches répétitives et amélioration de l'efficacité du flux de travail. Meilleure satisfaction des patients : accélération du suivi de la facturation et des délais de réponse.

accélération du suivi de la facturation et des délais de réponse. Bénéfices pour la durabilité : réduction de la consommation de papier et des coûts de stockage, ce qui favorise les opérations respectueuses de l'environnement.

« Les établissements de santé utilisent de plus en plus l'automatisation pilotée par l'IA, où l'IA ne se contente pas d'analyser les données, mais aide activement à orchestrer les flux de travail dans les domaines opérationnels, administratifs et cliniques supervisés », a déclaré Mutaz Shegewi, directeur de recherche principal, fournisseur mondial de santé IA, plateformes et technologies chez IDC. « Ce type de transformation des soins de santé dépend de plateformes unifiées qui rassemblent des données fiables, des services de contenu intelligents et l'IA gouvernée, intégrés dans les systèmes d'entreprise, afin d'opérer à grande échelle dans le respect des contraintes réglementaires et de sécurité. »

Les deux solutions sont dotées d'une interface GenAI basée sur des invites qui simplifie la conception de l'automatisation et accélère le déploiement, aidant ainsi les établissements de santé à étendre l'automatisation avec des ressources informatiques limitées. Exécutées sur le Content Innovation Cloud de Hyland, basé sur l'IA, ces solutions bénéficient immédiatement de l'intelligence intégrée et constituent une base solide pour une automatisation de plus en plus contextuelle des flux de travail cliniques et financiers.

Pour en savoir plus sur la plateforme et les solutions proposées par Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com .

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

