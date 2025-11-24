Hyland dévoile d'importantes innovations cloud et IA qui rationalisent le contenu et l'automatisation agentique dans tous les secteurs d'activité

Les nouvelles innovations sur le Content Innovation Cloud offrent des intégrations fluides, une automatisation agentique optimisée et une gestion de contenu plus intelligente pour aider les entreprises à travailler plus rapidement et plus intelligemment

CLEVELAND, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hyland accélère l'innovation avec le Content Innovation Cloud ™ pour offrir des solutions de pointe qui permettent aux entreprises d'adopter l'IA, de rationaliser les opérations et de promouvoir la performance commerciale. Les récentes améliorations comprennent des intégrations de produits Hyland ainsi que d'importantes mises à jour des capacités existantes d'automatisation agentique, d'intelligence de contenu et de gestion de contenu de base de l'entreprise. Ces innovations permettent aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de prendre des décisions plus éclairées et d'offrir des expériences sécurisées et évolutives adaptées à leurs besoins en constante évolution.

« Nos mises à jour de produits du troisième trimestre témoignent de notre leadership continu dans l'intelligence d'entreprise », déclare Michael Campbell, directeur des produits chez Hyland. « Nous ne nous contentons pas d'innover, nous continuons à répondre aux besoins évolutifs de nos clients, en aidant les entreprises à exploiter le plein potentiel de leur contenu, où qu'elles se trouvent dans leur parcours de transformation numérique. »

« L'attention constante portée par Hyland à l'innovation apporte une valeur réelle et mesurable aux clients de tous les secteurs », déclare Mitch Suter, directeur de l'innovation chez Naviant. « Grâce à de puissantes intégrations natives cloud et à une automatisation pilotée par l'IA, Hyland aide les entreprises à simplifier la complexité, à tirer des enseignements de leur contenu et à accélérer les résultats significatifs. Nous sommes fiers de nous associer à Hyland, qui ouvre la voie en transformant la manière dont les entreprises gèrent leurs informations et agissent en conséquence. »

Innovations récentes des produits Hyland Accélérer la productivité et l'intelligence du contenu

Hyland for Salesforce sur Salesforce AppExchange permet aux clients de Salesforce d'exploiter des capacités de gestion de contenu natives du cloud dans le contexte de leurs processus CRM. Cette nouvelle offre du Content Innovation Cloud permet aux utilisateurs de Salesforce d'accéder rapidement aux documents importants depuis Salesforce, afin d'importer, de rechercher, d'extraire et de gérer des fichiers en toute sécurité grâce à une intégration transparente dans le cloud.

Hyland for Guidewire ClaimCenter offre d'importantes améliorations qui rationalisent le traitement des réclamations et augmentent l'efficacité opérationnelle. Avec une intégration native cloud préconstruite, les assureurs peuvent réduire le coût, le temps et la complexité du déploiement de solutions de gestion de contenu d'entreprise. Les utilisateurs bénéficient d'un accès simplifié aux documents et aux données directement dans ClaimCenter, ce qui élimine la nécessité d'effectuer des recherches dans plusieurs systèmes et accélère les délais de réponse aux demandes d'indemnisation.

Hyland for SAP SuccessFactors est une mise à jour conçue pour renforcer l'expérience SAP SuccessFactors Employee Central. Construite sur le Content Innovation Cloud, cette dernière version offre des services de contenu intelligents, natifs du cloud, qui rationalisent les opérations RH et responsabilisent les employés sans quitter l'interface familière de SuccessFactors.

Hyland for Workday apporte une solide mise à jour qui inclut un accès transparent et en contexte au contenu de l'entreprise directement dans Workday Human Capital Management (HCM) et Workday Finance. En tant qu'application Built on Workday approuvée, Hyland for Workday permet aux utilisateurs de capturer, d'indexer, de rechercher, de visualiser et de conserver des documents directement à partir des tableaux habituels de Workday.

Améliorations supplémentaires au troisième trimestre dans l'ensemble du Content Innovation Cloud

Outre de nouvelles intégrations intelligentes, Hyland améliore ses solutions d'intelligence, d'automatisation et de gestion du contenu afin d'offrir des capacités avancées dans le monde entier. Les dernières améliorations sont les suivantes

Avancées en intelligence du contenu : Les améliorations apportées à Hyland Knowledge Enrichment permettent aux entreprises d'alimenter en continu les lacs de contenu avec des données enrichies et d'identifier et de masquer les informations personnelles identifiables (PII) pour une utilisation en aval de l'IA et de l'analytique. La dernière version de Hyland Knowledge Discovery, offre aux entreprises une expérience utilisateur plus raffinée, des résultats générés par l'IA améliorés, des garde-fous personnalisables autour des générations d'IA et des connexions simples à tous les référentiels Hyland.





Progrès de l'automatisation intelligente : Hyland Automate présente des capacités d'IA générative qui rationalisent la configuration des processus et des formulaires, facilitant plus que jamais la conception de flux de travail intelligents et axés sur le contenu. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) présente de nouvelles mises à jour qui améliorent le traitement agentique des documents grâce à de puissantes capacités basées sur l'IA générative, notamment des fonctions de raisonnement avancées qui permettent aux agents et aux utilisateurs d'extraire des informations contextuelles, même lorsqu'elles ne sont pas explicitement énoncées, et d'évaluer plusieurs points de données pour en tirer de nouvelles informations, ce qui permet une prise de décision agentique à grande échelle.





présente des capacités d'IA générative qui rationalisent la configuration des processus et des formulaires, facilitant plus que jamais la conception de flux de travail intelligents et axés sur le contenu. (IDP) présente de nouvelles mises à jour qui améliorent le traitement agentique des documents grâce à de puissantes capacités basées sur l'IA générative, notamment des fonctions de raisonnement avancées qui permettent aux agents et aux utilisateurs d'extraire des informations contextuelles, même lorsqu'elles ne sont pas explicitement énoncées, et d'évaluer plusieurs points de données pour en tirer de nouvelles informations, ce qui permet une prise de décision agentique à grande échelle. Dynamique de la gestion de contenu : Pour les clients d'OnBase, Hyland Cloud Update Service facilite plus que jamais le maintien des environnements à jour, sécurisés et conformes en automatisant les mises à jour mensuelles. Les dernières versions de Nuxeo renforcent l'évolutivité, la conformité et l'agilité du cloud grâce à une architecture de recherche Elastic découplée et open source. Cela inclut également la prise en charge de la rétention pour Google Cloud Platform (GCP) et des téléchargements de masse très performants via Direct Transfer. En outre, les utilisateurs d'Alfresco bénéficient de nouveaux tableaux de bord à accès rapide, de mises à niveau des performances et de l'évolutivité, ainsi que d'un nouveau connecteur Information Lifecycle Management (ILM) de SAP qui simplifie la gestion des contenus SAP, réduit les coûts de licence et de stockage, et automatise la gouvernance du cycle de vie.

Pour plus d'informations sur le Content Innovation Cloud et les solutions sectorielles de Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com.



À propos de Hyland

Hyland permet aux entreprises de disposer de solutions unifiées de gestion de contenu, de processus et d'applications, afin d'obtenir des informations approfondies qui stimulent l'innovation. Les solutions de Hyland, plébiscitées par des milliers d'organisations dans le monde, notamment de nombreuses entreprises du classement Fortune 100, redéfinissent fondamentalement la façon dont les équipes fonctionnent et s'engagent auprès des clients. Pour plus d'informations sur Hyland, ses produits et ses solutions, veuillez consulter le site Hyland.com.

