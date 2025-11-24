Hyland stellt leistungsstarke Cloud- und KI-Innovationen vor, die Content- sowie agentische Automatisierung branchenübergreifend rationalisieren

Neue Innovationen in der Content Innovation Cloud bieten nahtlose Integrationen, verbesserte agentische Automatisierung sowie intelligenteres Content Management, damit Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können

CLEVELAND, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Hyland beschleunigt die Innovation mit der Content Innovation Cloud ™ und bietet innovative Lösungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, KI zu nutzen, Abläufe zu rationalisieren und den Geschäftserfolg zu steigern. Zu den jüngsten Weiterentwicklungen gehören nahtlose Integrationen innerhalb des Hyland-Produktportfolios sowie leistungsstarke Aktualisierungen der bestehenden agentischen Automatisierung, der Inhaltsanalyse und der zentralen Content-Management-Funktionen des Unternehmens. Diese Innovationen ermöglichen Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren, intelligentere Entscheidungen zu treffen sowie sichere, skalierbare Erlebnisse bereitzustellen, die auf ihre sich verändernden Bedürfnisse zugeschnitten sind.

„Unsere Produktaktualisierungen für das dritte Quartal zeigen, wie wir unsere Führungsrolle bei der Entwicklung von Unternehmensintelligenz weiter ausbauen", sagte Michael Campbell, Produktdirektor bei Hyland. „Wir sind nicht nur innovativ, wir erfüllen auch weiterhin die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und helfen Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Inhalte zu nutzen, egal wo sie sich auf ihrem Weg der digitalen Transformation befinden."

„Hylands anhaltender Fokus auf Innovation schafft echten, messbaren Mehrwert für Kunden in unterschiedlichsten Branchen", sagte Mitch Suter, Innovationsleiter bei Naviant. „Mit leistungsstarken cloudnativen Integrationen sowie KI-gestützter Automatisierung hilft Hyland Organisationen, Komplexität zu reduzieren, Erkenntnisse aus ihren Inhalten zu gewinnen und relevante Ergebnisse schneller zu erreichen. Wir sind stolz darauf, mit Hyland zusammenzuarbeiten, da dieses Unternehmen eine führende Rolle dabei übernimmt, wie Unternehmen ihre Informationen verwalten und nutzen."

Neueste Hyland-Produktinnovationen steigern Produktivität und Inhaltsanalyse

Hyland für Salesforce auf Salesforce AppExchange ermöglicht Salesforce-Kunden, cloudnative Content-Management-Funktionen im Kontext ihrer CRM-Prozesse zu nutzen. Mit diesem neuen Angebot in der Content Innovation Cloud können Salesforce-Nutzer schnell auf wichtige Dokumente aus Salesforce heraus zugreifen, sodass sie Dateien mit nahtloser Cloud-Integration importieren, suchen, abrufen und sicher verwalten können.

Hyland for Guidewire ClaimCenter bietet leistungsstarke Erweiterungen, um die Schadenbearbeitung zu rationalisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Mit einer vorgefertigten cloudnativen Integration können Versicherer die Kosten, den Zeitaufwand und die Komplexität der Bereitstellung von Enterprise-Content-Management-Lösungen reduzieren. Nutzer erhalten einen vereinfachten Zugriff auf Dokumente sowie Daten direkt in ClaimCenter, sodass die Suche in verschiedenen Systemen entfällt und die Reaktionszeiten bei Schadensfällen verkürzt werden.

Hyland für SAP SuccessFactors ist ein leistungsfähiges Upgrade, das die Erfahrung mit SAP SuccessFactors Employee Central verbessert. Die neueste Version basiert auf der Content Innovation Cloud und bietet intelligente, cloudnative Content-Services, die Personalprozesse rationalisieren und Mitarbeiter befähigen, ohne die vertraute SuccessFactors-Oberfläche zu verlassen.

Hyland for Workday bietet ein leistungsstarkes Upgrade, das einen nahtlosen, kontextbezogenen Zugriff auf Unternehmensinhalte direkt in Workday Human Capital Management (HCM) und Workday Finance ermöglicht. Als zugelassene Built-on-Workday-Anwendung ermöglicht Hyland for Workday Nutzern, Dokumente direkt in den vertrauten Workday-Oberflächen zu erfassen, zu indexieren, zu durchsuchen, anzuzeigen und aufzubewahren.

Weitere Verbesserungen im 3. Quartal innerhalb der Content Innovation Cloud

Neben neuen intelligenten Integrationen verbessert Hyland seine Lösungen für Inhaltsanalyse, Automatisierung und Content-Management, um weltweit fortschrittliche Funktionen bereitzustellen. Die neuesten Verbesserungen umfassen:

Durchbrüche in der Inhaltsanalyse Die Erweiterungen von Hyland Knowledge Enrichment erlauben Organisationen, angereicherte Daten kontinuierlich in Content Lakes einzuspeisen und p ersonenbezogene Informationen (PII) zu erkennen sowie zu maskieren, um sie anschließend für KI- und Analyseanwendungen zu nutzen. Die neueste Version von Hyland Knowledge Discovery bietet Organisationen ein verbessertes Benutzererlebnis, qualitativ optimierten KI-Output, anpassbare Schutzmechanismen für KI-Generierungen sowie unkomplizierte Verbindungen zu sämtlichen Hyland-Repositorys.





Intelligente Fortschritte im Bereich der Automatisierung: Hyland Automate führt erweiterte GenAI-Funktionen ein, welche die Konfiguration von Prozessen und Formularen rationalisieren und es für Unternehmen einfacher denn je machen, intelligente, inhaltsgesteuerte Workflows zu entwickeln. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) führt neue Updates ein, die den agentengesteuerten Dokumentenprozess durch leistungsstarke GenAI-Funktionen erweitern. Dazu gehören fortgeschrittene Reasoning-Funktionen, durch die Agenten und Nutzer kontextuelle Informationen auch dann extrahieren können, wenn sie nicht ausdrücklich genannt sind, sowie mehrere Datenpunkte bewerten, um neue Erkenntnisse abzuleiten und agentengesteuerte Entscheidungen im großen Maßstab zu ermöglichen.





führt erweiterte GenAI-Funktionen ein, welche die Konfiguration von Prozessen und Formularen rationalisieren und es für Unternehmen einfacher denn je machen, intelligente, inhaltsgesteuerte Workflows zu entwickeln. (IDP) führt neue Updates ein, die den agentengesteuerten Dokumentenprozess durch leistungsstarke GenAI-Funktionen erweitern. Dazu gehören fortgeschrittene Reasoning-Funktionen, durch die Agenten und Nutzer kontextuelle Informationen auch dann extrahieren können, wenn sie nicht ausdrücklich genannt sind, sowie mehrere Datenpunkte bewerten, um neue Erkenntnisse abzuleiten und agentengesteuerte Entscheidungen im großen Maßstab zu ermöglichen. Dynamik im Content Management OnBase-Kunden erleichtert der Hyland Cloud Update Service mehr als je zuvor die Aktualisierung, Sicherung und Compliance ihrer Umgebungen, indem monatliche Updates automatisiert werden. Die neuesten Nuxeo-Versionen erhöhen Skalierbarkeit, Compliance und Cloud-Agilität mit einer entkoppelten Open-Source-Elastic-Search-Architektur. Dazu gehört auch die zusätzliche Unterstützung für Google Cloud Platform (GCP) und hochleistungsfähige Massen-Uploads über Direct Transfer. Außerdem profitieren Alfresco-Nutzer von neuen Dashboards für den Schnellzugriff, Leistungs- und Skalierbarkeitsverbesserungen sowie einem neuen SAP-Connector für das Information Lifecycle Management (ILM), der das SAP-Content-Management vereinfacht, Lizenz- und Speicherkosten senkt und die Lifecycle-Governance automatisiert.

Weitere Informationen zur Content Innovation Cloud und den branchenspezifischen Lösungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.



Informationen zu Hyland

Hyland unterstützt Organisationen mit einheitlichen Lösungen für Content, Prozesse und Anwendungsintelligenz und erschließt so tiefgreifende Erkenntnisse, die Innovationen vorantreiben. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie definieren die Arbeitsweise von Teams und deren Interaktion mit ihren Kunden grundlegend neu. Weitere Informationen zu Hyland, unseren Produkte und Lösungen finden Sie auf Hyland.com.

