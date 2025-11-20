IDB Group, le gouvernement du Salvador et le Groupe Agrisal encouragent l'esprit d'entreprise et le capital-risque à l'occasion du GET Forum

WASHINGTON, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Inter-American Development Bank Group (IDB Group) annonce l'édition 2025 de son Global Entrepreneurship and Technology Forum for Latin America and the Caribbean - GET Forum (Forum mondial de l'entreprenariat et de la technologie pour l'Amérique Latine et les Caraïbes - GET Forum, anciennement IDB Lab Forum). Cet événement phare du IDB Group se déroulera du 30 novembre au 2 décembre à San Salvador, El Salvador.

Le GET Forum rassemble des investisseurs mondiaux, des développeurs d'écosystèmes, des PDG de startups, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, des experts de l'industrie, des représentants du IDB Group et d'autres acteurs clés, offrant aux participants l'occasion d'établir des liens précieux, de trouver l'inspiration et d'acquérir des connaissances pratiques.

« Le GET Forum est une expression de la valeur qu'IDB Group et ses alliés apportent à la région en la connectant au monde, en promouvant les opportunités d'affaires et en créant des espaces pour l'échange de connaissances qui visent tous à stimuler les écosystèmes entrepreneuriaux et à catalyser l'investissement dans des solutions innovantes aux défis du développement », a déclaré César Buenadicha, chef par intérim de la Division de la construction et de l'accélération de l'écosystème d'IDB Lab.

Cette année, afin de promouvoir davantage les écosystèmes d'innovation entrepreneuriale émergents et de catalyser des investissements plus importants en Amérique latine et dans les Caraïbes, le forum est organisé dans le cadre d'un modèle public-privé avec le gouvernement du Salvador, le groupe Agrisal et le soutien de plus de 30 partenaires sponsors.

L'édition de cette année repose sur trois piliers thématiques : opportunités économiques grâce au développement des talents, promotion de l'investissement et du capital-risque et politiques favorisant l'innovation et la croissance.

L'expérience de trois jours débute le 30 novembre avec le village de l'innovation du GET Forum dans le parc Cuscatlán, un espace où les visiteurs peuvent apprendre dans des salles de classe ouvertes, expérimenter de nouvelles technologies et s'inspirer d'histoires et d'idées d'entrepreneurs. Les 1er et 2 décembre, la conférence de haut niveau se déroulera à l'hôtel Hilton San Salvador et proposera des sessions plénières, des panels interactifs, des ateliers de connaissances appliquées, des présentations de startups et des espaces de mise en réseau.

Le GET Forum 2025 réunira plus de 130 intervenants de plus de 25 pays, dont des leaders internationaux de l'innovation et de l'entrepreneuriat tels que, notamment, Andrés Bilbao, Eric Acher, Siim Sikkut et Guy Nae.

Le GET Forum a pour mission de nouer des liens entre les secteurs public et privé, l'Amérique latine et les Caraïbes et le monde et les entrepreneurs et investisseurs afin de générer des solutions plus innovantes ayant un plus grand impact à l'échelle de la région.

L'ordre du jour détaillé est disponible sur le site www.getforumlac.org. Envoyez vos questions à [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814983/IDB_Group_Logo.jpg