IDB-Gruppe, die Regierung von El Salvador und die Agrisal Group fördern Unternehmertum und Risikokapital auf dem GET Forum

WASHINGTON, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Interamerikanische Entwicklungsbankgruppe (IDB-Gruppe) gibt die Ausgabe 2025 ihres Global Entrepreneurship and Technology Forum für Lateinamerika und die Karibik – GET Forum (ehemals IDB Lab Forum) bekannt. Diese Vorzeigeveranstaltung der IDB-Gruppe findet vom 30. November bis 2. Dezember in San Salvador, El Salvador, statt.

Das GET Forum bringt globale Investoren, Entwickler von Ökosystemen, Geschäftsführer von Start-ups, Wirtschaftsführer, Beamte, Branchenexperten, Vertreter der IDB-Gruppe und andere wichtige Akteure zusammen und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen, sich inspirieren zu lassen und praktisches Wissen zu erwerben.

„Das GET Forum ist Ausdruck des Wertes, den die IDB-Gruppe und ihre Verbündeten für die Region erbringen, indem sie sie mit der Welt verbinden, Geschäftsmöglichkeiten fördern und Räume für den Wissensaustausch schaffen. Sie alle zielen darauf ab, unternehmerische Ökosysteme zu fördern und Investitionen in innovative Lösungen für Entwicklungsherausforderungen zu katalysieren", sagte César Buenadicha, stellvertretender Leiter der Abteilung Ökosystemaufbau und -beschleunigung des IDB Lab.

In diesem Jahr wird das Forum im Rahmen eines öffentlich-privaten Modells mit der Regierung von El Salvador, der Agrisal-Gruppe und der Unterstützung von mehr als 30 Sponsoring-Partnern organisiert, um neu entstehende unternehmerische Innovations-Ökosysteme weiter zu fördern und mehr Investitionen in Lateinamerika und der Karibik zu mobilisieren.

Die diesjährige Ausgabe hat drei thematische Säulen: wirtschaftliche Chancen durch die Entwicklung von Talenten, die Förderung von Investitionen und Risikokapital sowie durch politische Maßnahmen, die Innovation und Wachstum ermöglichen.

Die dreitägige Veranstaltung beginnt am 30. November mit dem GET Forum Innovation Village im Cuscatlán Park, einem Ort, an dem Besucher in offenen Klassenzimmern lernen, mit neuen Technologien experimentieren und sich von unternehmerischen Geschichten und Ideen inspirieren lassen können. Am 1. und 2. Dezember findet die hochkarätige Konferenz im Hilton San Salvador Hotel statt, mit Plenarsitzungen, interaktiven Panels, Workshops zu angewandtem Wissen, Startup-Pitches und Networking-Räumen.

Auf dem GET Forum 2025 werden mehr als 130 Redner aus über 25 Ländern sprechen, darunter international führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Innovation und Unternehmertum wie Andrés Bilbao, Eric Acher, Siim Sikkut, Guy Nae und andere.

Ziel des GET Forums ist es, Brücken zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor, Lateinamerika und der Karibik und der Welt sowie Unternehmern und Investoren zu schlagen, um mehr innovative Lösungen mit größerer Wirkung in der Region zu schaffen.

Eine detaillierte Tagesordnung finden Sie unter www.getforumlac.org. Senden Sie Ihre Fragen an [email protected].

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2814983/IDB_Group_Logo.jpg