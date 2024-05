IEEE feiert 50 Jahre Internet mit globalen historischen Meilensteinen

Livestream-Event erinnert an Entwicklungen, die den Grundstein für das moderne Internet gelegt haben

PISCATAWAY, N.J., 13. Mai 2024 /PRNewswire/ -- IEEE , der weltgrößte technische Fachverband, der sich der Förderung der Technologie für die Menschheit verschrieben hat, wird den IEEE-Meilenstein „Transmission Control Protocol (TCP) ermöglicht das Internet" mit einem globalen Livestream am 19. Mai 2024 feiern. Damit sollen die wesentlichen Bausteine hervorgehoben werden, die das Internet möglich gemacht haben – das Transmission Control Protocol (TCP), das sicherstellt, dass über Computernetzwerke gesendete Daten fehlerfrei am richtigen Ort ankommen. Um sich für den Livestream zu registrieren, der um 15:00 Uhr ET/12:00 Uhr PT/19:00 UTC-04 beginnt, besuchen Sie https://engage.ieee.org/celebrate-i50 .

Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet das IEEE in Zusammenarbeit mit People-Centered Internet die Veranstaltung „IEEE i50: A Virtual Celebration of 50 Years of the Internet" (Eine virtuelle Feier zum 50-jährigen Bestehen des Internets) mit Diskussionen von führenden Vertretern aus Technik und Wirtschaft weltweit. Bei dieser Veranstaltung werden führende Persönlichkeiten aus aller Welt zu Wort kommen, die von den Vorteilen des Internets profitieren oder damit zu kämpfen haben. Aßerdem wird es Diskussionen darüber geben, wie Interessengruppen eine auf den Menschen ausgerichtete digitale Zukunft gestalten können, insbesondere im Hinblick auf künstliche Intelligenz (KI).

IEEE Life-Fellow Vint Cerf, ein Vizepräsident von Google, der häufig als einer der „Väter des Internets" bezeichnet wird, wird an einer Diskussionsrunde teilnehmen, um die Herausforderungen und Möglichkeiten zu beleuchten, die das Internet in den letzten 50 Jahren geschaffen hat. „Als wir TCP entwickelt haben, hatten wir keine Ahnung, welche Auswirkungen es haben würde", so Cerf. „Es war beeindruckend, zu sehen, wie sich dieses Projekt zu der Infrastruktur für technologische Innovationen entwickelt hat, die es heute ist."

Der IEEE-Meilenstein erinnert an die Veröffentlichung des Dokuments IEEE Transactions on Communications aus dem Jahr 1974, in dem das Konzept von TCP vorgestellt wurde, das die „Verbindung mehrerer paketvermittelter Netze" unterstützte und die Architektur des Internets bildete. Heute verbindet das Internet mehr als fünf Milliarden Menschen und unzählige weitere Geräte miteinander. TCP ermöglicht jährlich wirtschaftliche Aktivitäten in Billionenhöhe und inspiriert ein Ökosystem von Innovationen und Infrastrukturen, darunter Router, Glasfasernetze, Wi-Fi, Cloud-Computing-Dienste und vieles mehr.

„Heute feiern wir die innovativen Sprünge in der Technologie, die die Menschheit auf so tiefgreifende Weise beeinflusst haben", sagte Tom Coughlin, Präsident und Geschäftsführer des IEEE 2024. „Das Internet hat die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, verändert. Da wir in das spannende Zeitalter der KI eintreten, wird eine große Aufgabe für die Zukunft darin bestehen, dieses Werkzeug wirksam in und durch die öffentliche Infrastruktur einzusetzen, um ein auf den Menschen ausgerichtetes digitales Ökosystem zu gestalten. Viele historische Aufgaben werden wahrscheinlich erheblich einfacher werden, wenn eine neue Generation von Infrastrukturen entsteht, die unsere kollektiven Fähigkeiten wirklich nutzen."

Zwei weitere IEEE-Meilensteine werden am 20. Mai gefeiert

IEEE wird auch zwei weitere Meilensteine als Teil dieser Veranstaltung feiern:

IEEE 802 Standardisierungskomitee – Seit 1980 hat das IEEE 802 Standardisierungskomitee durch die Entwicklung globaler Netzwerkkommunikationsstandards, die beispielsweise festlegen, wie Daten über kabelgebundene und kabellose Netzwerke übertragen werden, und die Kompatibilität aller Geräte sicherstellen, bedeutende Beiträge zur Technologie und Wirtschaft geleistet.

– Seit 1980 hat das IEEE 802 Standardisierungskomitee durch die Entwicklung globaler Netzwerkkommunikationsstandards, die beispielsweise festlegen, wie Daten über kabelgebundene und kabellose Netzwerke übertragen werden, und die Kompatibilität aller Geräte sicherstellen, bedeutende Beiträge zur Technologie und Wirtschaft geleistet. PageRank-Technologie von Google – Der 1996 erfundene PageRank-Zitieralgorithmus war die Grundlage für die Google-Suchmaschine und die Gründung des Unternehmens im Jahr 1998. PageRank hilft Internetnutzern, Informationen schnell zu finden, indem es nützliche Rankingwerte für alle indizierten Webseiten liefert.

Jede der drei Entwicklungen wird im Rahmen des IEEE Milestone-Programms gewürdigt, das bedeutende technische Errungenschaften in allen mit dem IEEE verbundenen Bereichen auszeichnet. Mit den Meilensteinen werden technologische Innovationen und Spitzenleistungen zum Nutzen der Menschheit gewürdigt, die sich in einzigartigen Produkten, Dienstleistungen, bahnbrechenden Arbeiten und Patenten niederschlagen.

Informationen zu IEEE

IEEE ist der weltweit größte technische Berufsverband, der sich für den Fortschritt der Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzt. Durch seine viel zitierten Veröffentlichungen, Konferenzen, Technologiestandards und professionellen und bildungsbezogenen Aktivitäten ist das IEEE die vertrauenswürdige Stimme in einer Vielzahl von Bereichen, die von Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation bis hin zu Biomedizintechnik, elektrischer Energie und Unterhaltungselektronik reichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ieee.org.

Medienkontakte:

Francine Tardo

+1 732 465 5865

[email protected]

Monika Stickel

+1 732 562 6027

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1017741/IEEE_Advanced_Technology_Logo_Logo.jpg