IFA 2022: HONOR ogłasza Strategię Dwóch Flagowców i plany dla MagicOS 7.0 oraz prezentuje urządzenia: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8

Na scenie konwencji IFA, po raz pierwszy od czasu powstania niezależnej marki, dyrektor generalny HONOR George Zhao opowiadał o zaangażowaniu firmy w innowacje i otwartą współpracę.

BERLIN, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR potwierdziła dzisiaj swoje zaangażowanie na międzynarodowych rynkach podczas swojej prezentacji otwierającej na targach IFA pod hasłem „Embracing the Connected Future" („Otwieramy się na połączoną przyszłość"). Podczas wydarzenia, przedstawiciele marki ogłosili nową Strategię Dwóch Flagowców (Dual Flagship Strategy), aby wprowadzić swoje kolejne składane i standardowe smartfony do Europy i na inne międzynarodowe rynki. Marka pokazała także zapowiedź MagicOS 7.0, nadchodzący wszechstronny inteligentny system operacyjny oparty o Androida, jak również systemy operacyjne na PC i urządzenia IoT korzystające z otwartych standardów umożliwiające płynną współpracę pomiędzy smartfonami, tabletami, komputerami i innymi produktami IoT. Wzbogacając swoją innowacyjną ofertę produktów HONOR zaprezentował trzy nowe premiery: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8, pierwszy tablet marki HONOR dostępny poza Chinami. Wszystkie trzy produkty trafią na wybrane rynki europejskie w nadchodzących tygodniach.

Wprowadzając konkurs HONOR Talents na scenę globalną, HONOR pokazał także projekt Gateway to the Future, który jest globalną inicjatywą startującą w Hamburgu. Jej celem jest inspirowanie kreatywnych twórców z całego świata do korzystania z siły technologii, aby przybliżać odbiorcom kulturę w erze metawersum.

„Od samego początku HONOR aspiruje do tego, aby wnosić wiele nowego do branży, co pozwoli zapewnić nam wszystkim lepszą przyszłość. Aby osiągnąć ten cel, pozostajemy bardzo skoncentrowani na naszym zaangażowaniu w innowacje – powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. - Wprowadzając naszą Strategię Dwóch Flagowców, MagicOS 7.0 i rozwiązania Fitness and Health, chcemy zapewnić ciekawe możliwości konsumentom europejskim i międzynarodowym, którzy szukają najlepszych składanych smartfonów i najwyższej klasy doświadczenia użytkownika na rynku".

Otwieranie się na połączoną przyszłość z nową Strategią Dwóch Flagowców i MagicOS

Jako globalna technologia, HONOR zawsze dążył do wprowadzania innowacji z głową i przynoszenia użytkownikom korzyści, które naprawdę mają znaczenie. Po raz pierwszy HONOR wprowadzi swoje składane smartfony na rynki międzynarodowe. W ramach ogłoszonej podczas targów IFA 2022 Strategii Dwóch Flagowców, HONOR wprowadzi swoje flagowe składane i standardowe smartfony do Europy i innych regionów świata.

HONOR zaprezentował także MagicOS 7.0, nowy system operacyjny zaprojektowany, aby zapewnić płynne doświadczenie na wszystkich platformach i urządzeniach. Oprogramowanie bazuje na systemie Android oraz systemach operacyjnych na PC i IoT, dzięki czemu urządzenia z różnymi systemami mogą łączyć się z urządzeniami MagicOS na poziomie systemu. Obok nowych zmian w interfejsie użytkownika, MagicOS 7.0 pozwoli użytkownikom sterować laptopem, smartfonem i tabletem HONOR przy pomocy jednej klawiatury i myszki. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą płynnie przenosić pliki pomiędzy urządzeniami, a także wprowadzać tekst do smartfona lub tabletu przy pomocy klawiatury w laptopie. MagicOS 7.0 zostanie oficjalnie ogłoszony w IV kwartale 2022 r.

Zgodnie ze swoim zaangażowaniem w rozwój szeroko rozumianej branży, HONOR ogłosił, że marka dołączyła do szeregu konsorcjów IoT, w tym Matter i Ola, pomagając formułować wspólne standardy branżowe promujące otwartą współpracę. Dodatkowo, nowa platforma HONOR Developer Service zapewni bezpośrednie wsparcie i usługi dla twórców oprogramowania. Wśród wielu dostępnych usług, twórcy oprogramowania mogą przez platformę przekazywać swoje aplikacje do App Market i Game Center. Uzyskają również dostęp do różnych przeznaczonych dla nich opcji systemu umożliwiających programowanie funkcji na wiele urządzeń dla użytkowników HONOR w przyszłości. Więcej informacji dla zainteresowanych twórców oprogramowania: https://developer.hihonor.com .

Jeszcze bardziej podkreślając zaangażowanie marki w funkcjonalność na różnych urządzeniach, HONOR rozszerza swoje partnerstwo z Microsoft, aby udostępnić Phone Link międzynarodowym użytkownikom urządzeń HONOR. Dostępna wcześniej tylko dla użytkowników urządzeń HONOR w Chinach, Phone Link pozwala użytkownikom podłączyć wybrane smartfony HONOR do komputerów z systemem Windows, odblokowując nowe funkcje współpracy między urządzeniami, w tym możliwość przeglądania powiadomień, odbierania i wykonywania połączeń na komputerze i korzystania z aplikacji mobilnych pod systemem Windows. HONOR Magic4 Pro jest jednym z pierwszych międzynarodowych modeli smartfonów HONOR obsługujących Phone Link [1], natomiast HONOR 70 po bezprzewodowej aktualizacji także będzie obsługiwał tę funkcję.

Ponadto już od października zaktualizowana aplikacja HONOR Health zapewni spersonalizowane interfejsy użytkownika i zaoferuje sugestie fitnessowe i szkolenia w oparciu o nawyki użytkownika, co pomoże użytkownikom smartfonów osiągać swoje cele zdrowotne.

Wprowadzenie na globalne rynki HONOR 70 – mistrzowskiego smartfona do prowadzenia wideoblogów

Zaprojektowany dla entuzjastów wideoblogów, HONOR 70 to najnowsza propozycja w grupie najwyższej klasy smartfonów marki z serii N. Stylowe urządzenie debiutuje z trybem Solo Cut, który pozwala użytkownik z łatwością tworzyć wideoblogi, które podkreślają konkretną osobę w grupie dzięki wbudowanej technologii reidentyfikacji (Person Re-identification Technology). Dzięki funkcji podwójnego strumieniowania wideo (Dual Video Streaming), HONOR 70 może nagrywać jednocześnie dwa klipy – jeden obejmujący pojedynczą osobę i drugi, na którym widać całą grupę.

Ze smartfonem HONOR 70 nagrywanie wysokiej jakości klipów do wideobloga jest łatwe. Przyczynia się do tego potężny podwójny aparat główny, który obejmuje podstawowy 54-megapikselowy aparat IMX800 Super Sensing z dużym sensorem IMX800 1/1,49 cala i 50-megapikselowy aparat ultra szerokokątny i makro. Nowy smartfon działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G i obsługuje funkcje GPU Turbo X i OS Turbo X zapewniające płynność obrazu i responsywne doświadczenia przy wielu wymagających dużej mocy zadaniach, w tym podczas edycji klipów wideo do wideoblogerów, którzy ciągle są w ruchu.

HONOR 70 to pierwszy smartfon z serii N marki HONOR pracujący na HONOR Magic UI 6.1 opartym o Androida 12. Urządzenie dostępne jest w kilku modnych kolorach, takich jak Midnight Black, Crystal Silver i Emerald Green [2].

W uznaniu znakomitych doświadczeń użytkownika, jakie oferuje HONOR 70, organizacja Expert Imaging and Sound Association (EISA) przyznała smartfonowi nagrodę EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. EISA to społeczność ekspertów złożona z 60 najbardziej cenionych magazynów, stron internetowych i mediów społecznościowych poświęconych elektronice użytkowej z 29 krajów.

HONOR 70 będzie dostępny na wybranych europejskich rynkach od dziś w cenie wyjściowej 549 euro.

HONOR MagicBook 14, gigant mobilnej produktywności

Jako pierwszy laptop HONOR wyposażony w OS Turbo, zupełnie nowy HONOR MagicBook 14 zapewnia znaczącą poprawę czasu pracy na baterii i nawet o 20,8% [3] lepszą efektywność energetyczną w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Laptop wyposażono w procesor Intel® Core™ i5-12500H dwunastej generacji z opcjonalną dedykowaną kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 [4], co zapewnia znakomitą wydajność do pracy biurowej i grania w domu. Dzięki baterii 75Wh, HONOR MagicBook 14 zapewnia do 17 godzin pracy na baterii w trybie gotowości i oferuje szybkie ładowanie zapewniające nawet do 3,5 godziny czasu pracy przy pracy w programach biurowych zaledwie po 15 minutach ładowania [5]. Dostępny w smukłej i eleganckiej kolorystyce Space Gray, HONOR MagicBook 14 ma pojawić się na wybranych europejskich rynkach, a przedsprzedaż rusza już dziś przy cenie wyjściowej 1099 EUR.

Doświadczenia audiowizualne klasy premium dzięki HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 to wszechstronne inteligentne urządzenie w przystępnej cenie, które doskonale nadaje się dla studentów i młodych osób poszukujących rozwiązania do pracy i rozrywki. Nowy tablet HONOR łączy w sobie 12-calowy ekran 2K HONOR FullView, o proporcjach ekranu do obudowy 87% [6] i obsługę rozdzielczości 2000x1200 [7] pikseli z 1 miliardem kolorem oraz osiem wbudowanych głośników, zapewniając wciągające doświadczenia multimedialne poza domem. Ten oparty na HONOR Magic UI 6.1 z usługami Google Play tablet HONOR Pad 8 posiada pojemną baterię 7250 mAh [8] do całodniowej pracy, która pozwala użytkownikom zachować nieprzerwaną łączność. HONOR Pad 8, który trafi na wybrane europejskie rynki i od dziś dostępny jest w przedsprzedaży w kolorystyce Blue Hour posiada wyjściową cenę detaliczną 329 EUR.

Premiera tabletu stanowi dopełnienie globalnej oferty produktowej marki; konsumenci na wybranych rynkach europejskich i międzynarodowych wkrótce zyskają dostęp do wszystkich smartfonów HONOR i serii produktów IoT, co stanowi nowy kamień milowy dla HONOR.

Przejdź przez Bramę do Przyszłości

Jako marka, HONOR nieprzerwanie inwestuje w technologie Spatial Audio, AI i AR aby tworzyć wciągające doświadczenia i przygotować się do następnej cyfrowej rewolucji.

Zaprezentowany podczas sesji otwierającej IFA, program Gateway to the Future jest nową inicjatywą HONOR Talents, która ma wzbogacić dziedzictwo kulturowe dzięki sile technologii. We współpracy z ARLOOPA HONOR rzucił wyzwanie dwóm słynnym artystom – Yunuene i Timo Helgertowi – aby w twórczy sposób przetworzyli słynny zabytek Wasserschloss zlokalizowany w dzielnicy spichlerzy Hamburga, który jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości (AR) już jest dostępne na miejscu w dzielnicy spichlerzy oraz do zobaczenia w domu za pośrednictwem aplikacji ARLOOPA. Dzięki niemu użytkownicy smartfonów zyskują nowy sposób odkrywania bogactw kulturowych dzięki wciągającej technologii AR. Kampania wideo dostępna jest tutaj: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M .

Prezentacja HONOR Spatial Audio

Ogłoszone podczas targów IFA 2022, rozwiązanie Spatial Audio marki HONOR zaprojektowano po to, by słuchawki mogły zapewniać szerokie, kinowe efekty dźwiękowe 3D, które tworzą wrażenie zanurzenia w dźwięku. Jest to niezbędne, by odpowiednio uczestniczyć w nowej generacji doświadczeń AR i VR.

W swojej podstawowej formie, technologia HONOR Spatial Audio została zaprojektowana, aby zapewnić dźwięk przestrzenny i 3D poprzez słuchawki przy użyciu akcelerometru i żyroskopów wbudowanych w słuchawki douszne śledzących ruchy głowy użytkownika i ponownie mapujących pole dźwiękowe w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi wciągające i zachwycające wrażenia audio we wszystkich scenariuszach, takich jak filmy, muzyka i gry. Przy pomocy algorytmu można symulować zmiany dźwięku na drodze od źródła do ucha słuchacza. Do takich efektów należy umiejscowienie źródła dźwięku powyżej, poniżej, z tyłu i z przodu słuchacza.

Technologia Spatial Audio marki HONOR jest pierwszym rozwiązaniem, które obsługuje odległościowe dostosowanie eksternalizacji dźwięku, zapewniając użytkownikom dynamiczne dostosowanie odległości wirtualnych źródeł dźwięku od 0,15 do 10 metrów, wzmagając spersonalizowane doświadczenia płynące ze słuchania.

HONOR Talents: wystartował nabór w kategorii interaktywnych dzieł sztuki z użyciem AR (Interactive AR Artwork)

Jako uzupełnienie inicjatywy HONOR wprowadził specjalną kategorię Interactive AR Artwork w ramach globalnego konkursu projektowania HONOR Talents. W ramach tej kategorii uczestników prosi się o przygotowanie cyfrowych prac w technologii AR, które w kreatywny sposób przekształcają ich okolice. Obejmuje to cyfrowe projekcje na budynkach, ścianach, w parkach i innych przestrzeniach publicznych i ma na celu przybliżenie kultury społecznościom. Artyści zainteresowani konkursem mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/

HONOR nawiązał również współpracę z Centralną Akademią Sztuk Pięknych (CAFA) w Chinach, aby stworzyć nowe dzieło AR pod tytułem „INFINITY" („Nieskończoność") To łączące świat cyfrowy i fizyczny doświadczenie jest artystyczną interpretacją wszechświata, którą zespół twórczy złożony z pracowników i studentów CAFA wykorzystuje jako analogię promowania dialogu międzykulturowego. Praca jest dostępna na stoisku IFA marki HONOR poprzez aplikację ARLOOPA.

[1] Wymaga komputera PC z systemem Windows 10 (po aktualizacji z maja 2019 lub nowszej) albo Windows 11.

[2] Dostępność wersji kolorystycznych zależy od regionu.

[3] Dane z HONOR Labs. Scenariusze testowe obejmują codzienną pracę z pakietem Microsoft Office, rozmowy wideo, przeglądanie stron internetowych, odtwarzanie filmów online, odtwarzanie muzyki, przesyłanie wiadomości natychmiastowych, programowanie i projektowanie programów z domyślną głośnością przy jasności 250 nitów w temperaturze pokojowej 25°C. Dane mogę różnić się w zależności od indywidualnych różnic między produktami, zwyczajami użytkowników i czynnikami środowiskowymi.

[4] Dostępne są również modele z kartą graficzną Intel® Iris Xe .

[5] Dane o ładowaniu na podstawie informacji z HONOR Labs. Testy przeprowadzono z załączoną ładowarką 135W HONOR SuperCharger podłączoną do urządzenia z poziomem baterii 2%. Czas trwania pracy biurowej opiera się na teście PCMark Modern Office. Faktyczne doświadczenia mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu korzystania, warunków ładowania i innych czynników.

[6] Dane z HONOR Labs.

[7] Rozdzielczość mierzona na standardowym prostokącie; faktyczna liczba pikseli jest nieznacznie mniejsza.

[8] Dane z HONOR Labs. Pojemność nominalna baterii.

