Společnost HONOR představila na IFA 2022 strategii duálních vlajkových lodí, plány pro MagicOS 7.0 a spouští prodej novinek HONOR 70, HONOR MagicBook 14 a HONOR Pad 8

Poprvé na pódiu veletrhu IFA od osamostatnění značky: generální ředitel společnosti HONOR George Zhao představuje závazek firmy k inovacím a otevřené spolupráci

BERLÍN, 5. září 2022 /PRNewswire/ -- Globální technologická značka HONOR dnes během své hlavní prezentace na veletrhu IFA s názvem „Embracing the Connected Future" (Vstříc propojené budoucnosti) potvrdila svou orientaci na mezinárodní trhy. V rámci akce společnost představila novou strategii duálních vlajkových lodí, která přinese do Evropy i na další mezinárodní trhy nejnovější skládací a všestranné vlajkové smartphony. Značka také uvedla připravovaný operační systém MagicOS 7.0 pro univerzální inteligentní spolupráci zařízení, založený na systému Android i operačních systémech pro PC a IoT a využívající otevřené standardy pro bezproblémové propojení smartphonů, tabletů, PC a dalších IoT produktů. Jako další posily inovativního produktového portfolia společnosti HONOR se představily tři nové produkty: telefon HONOR 70, notebook HONOR MagicBook 14 a HONOR Pad 8, první tablet HONOR dostupný mimo Čínu. Všechny tři produkty se v nadcházejících týdnech objeví na vybraných evropských trzích.

S uvedením soutěže HONOR Talents na globální scénu společnost HONOR představila také světovou iniciativu „Gateway to the Future" (Brána do budoucnosti) s premiérou v německém Hamburku, jejímž cílem je inspirovat kreativce z celého světa, aby využili sílu technologií k propojení lidí s kulturou v éře metaverza.

„Společnost HONOR se od svého založení vždy snažila významně přispívat k rozvoji tohoto odvětví a umožnit tak lepší budoucnost pro všechny. Abychom tohoto cíle dosáhli, zůstáváme absolutně soustředění na náš závazek k inovacím," řekl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co, Ltd. „Uvedením naší strategie duálních vlajkových lodí, systému MagicOS 7.0 a řešení pro fitness a zdraví doufáme nabídnout atraktivní možnosti evropským a světovým spotřebitelům, kteří hledají nejlepší skládací smartphony a nejluxusnější uživatelské zkušenosti na trhu."

Vstříc propojené budoucnosti s novou strategií duálních vlajkových lodí a MagicOS

Značka HONOR se jako globální technologická společnost vždy snažila přinášet smysluplné inovace a poskytovat uživatelům výhody, které znamenají skutečný rozdíl. Na mezinárodní trhy nyní poprvé uvede i své skládací chytré telefony. Připravované vlajkové skládací smartphony i vlajkové všestranné smartphony dorazí do Evropy a dalších regionů po celém světě v rámci strategie duálních vlajkových lodí, kterou společnost HONOR představila veletrhu IFA 2022.

Společnost HONOR také představila nový operační systém MagicOS 7.0, který je navržen tak, aby poskytoval dokonalý uživatelský komfort napříč platformami a zařízeními. Je založen na operačním systému Android i na operačních systémech pro PC a IoT, takže zařízení s různými OS se mohou k zařízením MagicOS připojit na systémové úrovni. Vedle nových změn v uživatelském rozhraní umožní MagicOS 7.0 uživatelům ovládat notebook HONOR, smartphone a tablet pomocí jediné klávesnice a myši. Prostřednictvím této funkce mohou uživatelé plynule přetahovat soubory mezi zařízeními a také psát text do smartphonu nebo tabletu pomocí klávesnice notebooku. Systém MagicOS 7.0 bude oficiálně oznámen ve 4. čtvrtletí roku 2022.

V souladu se svým závazkem napomáhat rozvoji širšího průmyslu značka HONOR dále oznámila, že se připojila k různým konsorciím internetu věcí včetně společností Matter či Ola, a pomáhá tak formulovat společné průmyslové standardy, které podporují otevřenou spolupráci. Nová platforma HONOR Developer Service Platform bude navíc poskytovat přímou podporu a služby vývojářům. Prostřednictvím této platformy mohou vývojáři kromě mnoha dalších dostupných služeb odesílat své aplikace do App Marketu a Game Center. Platforma vývojářům také poskytne přístup k různým systémovým možnostem, které v budoucnu umožní vyvíjet pro uživatele zařízení HONOR funkce propojující více přístrojů. Zájemci z řad vývojářů mohou pro více informací navštívit stránky: https://developer.hihonor.com.

Jako další důkaz závazku značky k funkčnosti napříč zařízeními rozšiřuje společnost HONOR své partnerství se společností Microsoft a přináší funkci Phone Link také mezinárodním uživatelům zařízení HONOR. Funkce Phone Link, která byla dříve dostupná pouze pro uživatele telefonů HONOR v Číně, umožňuje uživatelům připojit vybrané smartphony HONOR k počítačům se systémem Windows a odemknout tak nové funkce pro více zařízení – včetně možnosti zobrazovat oznámení, zahajovat a přijímat hovory na počítači či používat mobilní aplikace v systému Windows. Telefon HONOR Magic4 Pro patří mezi první mezinárodní modely smartphonů HONOR, které podporují Phone Link[1], zatímco HONOR 70 bude Phone Link podporovat po aktualizaci OTA.

Kromě toho bude od října modernizovaná aplikace HONOR Health zobrazovat individuálně přizpůsobená uživatelská rozhraní a nabízet fitness tipy a tréninkové kurzy na míru zvyklostem uživatelů, kterým tak pomůže uskutečnit jejich kondiční cíle.

Vlogovací jednička HONOR 70 vstupuje na globální trhy

Nejnovějším přírůstkem do řady špičkových chytrých telefonů HONOR řady N je model HONOR 70, který je určen pro zapálené vlogery. Tento stylový telefon poprvé představuje režim Solo Cut (sólové vystřižení) pro snadné natáčení vlogů, které se díky vestavěné technologii opětovné identifikace osoby zaměřují na konkrétní osobu ve skupině. S funkcí Dual Video Streaming může HONOR 70 nahrávat dvě videa současně, přičemž v jednom může zazářit jedna postava a druhé zachycuje celou skupinu.

Natáčení vysoce kvalitních videí je s telefonem HONOR 70 hračkou díky výkonnému duálnímu hlavnímu fotoaparátu, který se skládá z 54Mpx hlavního fotoaparátu IMX800 Super Sensing s podporou světelného 1/1,49" senzoru SONY IMX800 a 50Mpx ultraširokoúhlého a makro fotoaparátu. Nový smartphone běží na procesoru Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G a podporuje GPU Turbo X a OS Turbo X pro plynulý výkon a svižné reakce v mnoha náročných úlohách včetně střihu videa pro vlogery, kteří jsou neustále v akci.

HONOR 70 je prvním smartphonem řady HONOR N s uživatelským rozhraním HONOR Magic UI 6.1 založeným na systému Android 12 a je k dostání v řadě módních barevných variant včetně černé Midnight Black, stříbrné Crystal Silver a smaragdové Emerald Green[2].

Vynikající uživatelskou zkušenost u smartphonu HONOR 70 ocenila asociace EISA (Expert Imaging and Sound Association) titulem EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. EISA je odborná komunita tvořená více než 60 nejuznávanějšími světovými časopisy, webovými stránkami a komentátory na sociálních sítích v oblasti spotřební elektroniky z 29 zemí.

Telefon HONOR 70 bude ode dneška dostupný na vybraných evropských trzích za zaváděcí cenu 549 EUR.

HONOR MagicBook 14 – přenosná centrála produktivity

Zbrusu nový HONOR MagicBook 14 je jako vůbec první notebook HONOR vybaven operačním systémem OS Turbo, přináší výrazně delší výdrž baterie a až o 20,8 %[3] lepší energetickou účinnost oproti předchozímu modelu. Notebook běží na procesoru Intel® Core™ i5-12500H 12. generace a je volitelně dostupný také s dedikovanou grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 2050[4], která nabízí bleskový výkon při práci i hraní. Díky 75Wh baterii vydrží HONOR MagicBook 14 v pohotovostním režimu až 17 hodin a umožňuje také rychlé nabíjení, které zajistí až 3,5 hodiny provozu při práci s kancelářským softwarem po pouhých 15 minutách nabíjení[5]. HONOR MagicBook 14 se dodává v jednoduchém a elegantním barevném provedení Space Gray a na vybrané evropské trhy by měl dorazit za zaváděcí cenu 1099 EUR. Předobjednávky začínají již dnes.

Prémiové audiovizuální zážitky s tabletem HONOR Pad 8

HONOR Pad 8 je univerzální, cenově dostupné chytré zařízení, které uspokojí veškeré pracovní i volnočasové potřeby studentů i mladých profesionálů. Nový tablet HONOR nabízí 12palcový 2K displej HONOR FullView zabírající 87 % čelní strany zařízení[6] s rozlišením 2000x1200[7] pixelů a 1 miliardou barev spolu s osmi vestavěnými reproduktory, které se postarají o strhující multimediální zážitky kdykoli a kdekoli. HONOR Pad 8 je vybaven uživatelským rozhraním HONOR Magic UI 6.1 se službami Google Play a vysokokapacitní baterií o kapacitě 7250 mAh[8] pro celodenní dostupnost bez přerušení. HONOR Pad 8, který se objeví na vybraných evropských trzích a jehož předobjednávky začínají dnes, se dodává v modré barvě Blue Hour a bude se prodávat za zaváděcí cenu 329 EUR.

Zahájením prodeje tabletu se dovrší také globální produktové portfolio značky. Spotřebitelé na vybraných evropských a mezinárodních trzích budou mít brzy k dispozici všechny řady chytrých telefonů a IoT produktů společnosti HONOR, která tímto vstupuje do nové éry.

Projděte „Branou do budoucnosti"

Značka HONOR důsledně investuje do technologií prostorového zvuku, umělé inteligence a rozšířené reality s cílem zpřístupnit uživatelům imerzivní zážitky a připravit se na příští digitální revoluci.

V rámci prezentace na veletrhu IFA společnost představila také novou iniciativu HONOR Talents „Gateway to the Future" (Brána do budoucnosti), která má za cíl obohatit světové kulturní dědictví díky možnostem moderních technologií. Ve spolupráci se společností ARLOOPA vyzvala značka HONOR dva proslulé umělce, Yunuene a Timo Helgerta, aby kreativně přetvořili ikonickou památku UNESCO – palác Wasserschloss v hamburské čtvrti Speicherstadt. Jejich díla si lze nyní pomocí aplikace ARLOOPA prohlédnout buď přímo ve Speicherstadtu, nebo z pohodlí domova, a objevovat díky strhující rozšířené realitě kulturní památky zcela novým způsobem. Propagační video projektu lze shlédnout na adrese https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.

Prostorový zvuk od HONOR se představuje

Další z novinek oznámených na IFA 2022 je řešení prostorového zvuku Spatial Audio, s nímž dokážou sluchátka vytvořit široké, 3D zvukové efekty na filmové úrovni a dodat tak AR a VR zážitkům nové generace ještě živější rozměr.

Zvukové řešení Spatial Audio společnosti HONOR zajišťuje prostorový a 3D zvuk ve sluchátkách pomocí akcelerometru a gyroskopů, které sledují pohyb hlavy posluchače a přemapovávají zvukové pole tak, aby uživatelům přineslo pohlcující a úchvatný zvukový zážitek za všech okolností – ať už sledujete filmy, posloucháte hudbu nebo hrajete hry. Pomocí algoritmu lze také simulovat změny zvuku během cesty od zdroje k uchu posluchače. Mimo jiné tak lze umístit zdroj zvuku nad, pod, za a před posluchače.

Spatial Audio od společnosti HONOR jako první podporuje nastavení vzdálenosti zdroje externího zvuku, Uživatelům tak poskytuje možnost dynamicky upravovat vzdálenost virtuálních zdrojů zvuku od 0,15 do 10 metrů a přizpůsobit si poslech dle vlastního vkusu.

HONOR Talents: Přihlášky do kategorie interaktivních AR děl jsou v plném proudu

Iniciativu Gateway to the Future doplní nově vyhlášená kategorie globální designové soutěže HONOR Talents „Interactive AR Artwork" pro interaktivní umění v rozšířené realitě. V této kategorii budou soutěžící tvořit digitální umělecká díla s využitím AR, která kreativně proměňují městská zákoutí – včetně digitálních překryvů budov, zdí, parků a dalších veřejných prostor – a pomáhají tak komunitám prohloubit vztah ke kultuře. Umělci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, najdou více informací na adrese https://www.hihonor.com/honor-talents/.

Společnost HONOR také spolupracovala s Ústřední akademií výtvarných umění (Central Academy of Fine Arts, CAFA) v Číně na vytvoření nového AR projektu s názvem INFINITY. Tento „phygitální" (fyzicko-digitální) zážitek představuje umělecké ztvárnění vesmíru, který kreativní tým členů a studentů CAFA použil jako analogii na podporu mezikulturního dialogu. Toto umělecké dílo lze shlédnout na stánku společnosti HONOR na veletrhu IFA prostřednictvím aplikace ARLOOPA.

[1] Vyžaduje počítač s operačním systémem Windows 10 (s aktualizací Květen 2019 nebo novější) nebo Windows 11. [2] Dostupnost jednotlivých barev se liší podle regionu. [3] Data pocházejí z HONOR Labs. Testovací scénáře zahrnují každodenní práci se softwarem Microsoft Office, videohovory, surfování po internetu, přehrávání online videí, přehrávání hudby, zasílání rychlých zpráv (instant messaging) a vývoj a návrh programů při výchozí hlasitosti, jasu 250 nitů a pokojové teplotě 25 °C. Údaje se mohou lišit v důsledku individuálních rozdílů mezi produkty, způsoby užívání a okolními faktory. [4] K dispozici jsou také modely s grafikou Intel® Iris Xe . [5] Údaje o nabíjení pocházejí z HONOR Labs. Testy byly provedeny se 135W nabíječkou HONOR SuperCharger připojenou k zařízení s 2% baterií. Výdrž při kancelářské práci vychází z testu PCMark Modern Office. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na modelu, způsobu používání, podmínkách nabíjení a dalších faktorech. [6] Data pocházejí z HONOR Labs. [7] Rozlišení se měří jako standardní obdélník, takže efektivních pixelů je o něco méně. [8] Data pocházejí z HONOR Labs. Jmenovitá kapacita baterie.

O společnosti HONOR

Společnost HONOR je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jejím cílem je stát se ikonickou globální technologickou značkou a prostřednictvím svých výkonných produktů a služeb vytvořit nový inteligentní svět pro každého. S neochvějným zaměřením na výzkum a vývoj vytváří technologie, které lidem po celém světě umožňují překonávat hranice a přináší jim svobodu dosáhnout a vykonat více. Společnost HONOR nabízí řadu vysoce kvalitních chytrých telefonů, tabletů, notebooků a nositelných zařízení vyhovující každému rozpočtu. Její inovativní a spolehlivé prémiové produkty uživatelům pomáhají stát se dokonalejší verzí sebe sama.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti HONOR www.hihonor.com nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890737/MagicOS_7_0_coming.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890738/Introducing_New_HONOR_N_Family.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890739/HONOR_Gateway_To_Future_campaign.jpg

SOURCE HONOR