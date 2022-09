HONOR anuncia estratégia Dual Flagship, apresenta o MagicOS 7.0, lança o HONOR 70, HONOR MagicBook 14 e o HONOR Pad 8 na IFA

George Zhao, CEO da HONOR, presente no palco da convenção da IFA pela primeira vez desde a autonomia, destaca o compromisso da marca com a inovação e a colaboração aberta

BERLIM, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR reafirmou hoje seu compromisso com os mercados internacionais durante sua apresentação de abertura na IFA, intitulada "Embracing the Connected Future". Durante o evento, a marca anunciou uma nova estratégia Dual Flagship, para lançar os próximos smartphones dobráveis e multifuncionais na Europa e em outros mercados internacionais. A marca também apresentou antecipadamente o MagicOS 7.0, um futuro sistema operacional de colaboração inteligente e para todos os cenários baseado em Android, bem como sistemas operacionais para PC e IoT que adotam padrões abertos para facilitar a perfeita colaboração entre smartphones, tablets, PCs e outros produtos de IoT. Reforçando seu portfólio de produtos inovadores, a HONOR apresentou três novos produtos: HONOR 70, HONOR MagicBook 14 e HONOR Pad 8, o primeiro tablet da HONOR disponível fora da China. Os três produtos chegarão a mercados selecionados na Europa nas próximas semanas.

Trazendo a HONOR Talents ao cenário global, a HONOR também apresentou o Gateway to the Future, uma iniciativa global conduzida em Hamburgo, na Alemanha, que visa inspirar talentos criativos de todo o mundo a usar o poder da tecnologia para conectar pessoas coma a cultura da era do metaverso.

"Desde a sua criação, a HONOR sempre almejou fazer grandes contribuições ao setor para oferecer um futuro melhor para todos. Para atingir essa meta, mantivemos o foco em nosso compromisso com a inovação", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Com a apresentação de nossa estratégia Dual Flagship, MagicOS 7.0 e a solução de saúde e condicionamento físico, esperamos fornecer opções interessantes aos consumidores da Europa e do mundo inteiro que buscam os melhores smartphones dobráveis e a melhor experiência de usuário do mercado."

Abraçando o futuro conectado com a nova estratégia Dual Flagship e o MagicOS

Como uma empresa de tecnologia global, a HONOR sempre se empenhou em desenvolver inovações direcionadas e oferecer benefícios importantes aos usuários. Pela primeira vez, a HONOR apresentará seus smartphones dobráveis aos mercados internacionais. Anunciada durante a IFA 2022, a estratégia Dual Flagship permitirá que a HONOR traga seus próximos e emblemáticos smartphones dobráveis e smartphones multifuncionais para a Europa e outras regiões ao redor do mundo.

A HONOR também apresentou o MagicOS 7.0, um novo sistema operacional desenvolvido para proporcionar experiências perfeitas em todas as plataformas e dispositivos. Baseado nos sistemas operacionais Android, PC e IoT, ele permite que dispositivos com diferentes sistemas operacionais possam se conectar com dispositivos MagicOS em um nível de sistema. Além das mudanças da nova interface de usuário, o MagicOS 7.0 permitirá que usuários controlem um laptop, smartphone e tablet HONOR usando um único teclado e mouse. Com esse recurso, os usuários podem facilmente arrastar arquivos entre os dispositivos, bem como digitar textos no smartphone ou no tablet utilizando o teclado de seu laptop. O MagicOS 7.0 será anunciado oficialmente no quarto trimestre de 2022.

Alinhada com seu compromisso em contribuir de forma mais ampla com o setor, a HONOR anunciou que a marca se juntou a vários consórcios de IoT, entre eles a Matter e a Ola, contribuindo na elaboração de padrões comuns do setor que promovem a colaboração aberta. Além disso, a nova plataforma de serviços para desenvolvedores da HONOR fornecerá suporte e serviços diretos aos desenvolvedores. Entre os vários serviços disponíveis, os desenvolvedores podem enviar seus aplicativos ao App Market e ao Game Center por meio da plataforma. Além disso, também oferecerá aos desenvolvedores acesso a vários recursos do sistema para que no futuro eles possam desenvolver recursos comuns entre dispositivos para os usuários de dispositivos HONOR. Os desenvolvedores interessados podem acessar o seguinte site para obter mais informações: https://developer.hihonor.com.

Para enfatizar mais ainda o compromisso da marca com a funcionalidade entre dispositivos, a HONOR está expandindo sua parceria com a Microsoft para levar o Phone Link aos usuários internacionais de dispositivos HONOR. Antes disponível apenas para usuários de dispositivos HONOR na China, o Phone Link permite aos usuários conectar smartphones HONOR selecionados a PCs Windows para desbloquear novos recursos entre dispositivos, podendo inclusive visualizar notificações, fazer e receber chamadas em seus PCs e usar aplicativos móveis no Windows. O HONOR Magic4 Pro está entre os primeiros modelos internacionais de smartphones HONOR a suportar o Phone Link[1], ao mesmo tempo em que o HONOR 70 também oferecerá suporte ao Phone Link após uma atualização de OTA.

Além disso, a partir de outubro, o aplicativo HONOR Health atualizado fornecerá interfaces de usuário personalizadas e oferecerá sugestões de condicionamento físico e cursos de treinamento de acordo com os hábitos dos usuários dos smartphones, ajudando-os a atingir suas metas de saúde.

Apresentando o HONOR 70 aos mercados globais, uma obra-prima de vlogging

Desenvolvido para os entusiastas de vlogs, o HONOR 70 é a mais recente inclusão da HONOR em sua linha de smartphones de primeira classe da série N. O elegante dispositivo estreia com o modo Solo Cut, que permite aos usuários produzir facilmente vlogs que destacam uma determinada pessoa em um grupo por meio da tecnologia integrada de reidentificação de pessoas. Com o Dual Video Streaming, o HONOR 70 pode gravar dois vídeos simultaneamente, um trazendo uma pessoa em particular, e o outro registrando o grupo completo.

Gravar vlogs de alta qualidade é fácil com o HONOR 70, graças a sua poderosa câmera Dual Main que inclui uma câmera principal IMX800 super sensível de 54 MP, um grande sensor IMX800 de 1/1,49 polegadas e uma câmera ultra-wide e macro de 50 MP. O novo smartphone é equipado com o Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G e suporta GPU Turbo X e sistema operacional Turbo X, oferecendo desempenho estável e uma experiência responsiva em uma série de tarefas pesadas, entre elas a edição de vídeos para vloggers que estão sempre em movimento.

O HONOR 70 é o primeiro smartphone HONOR da série N a executar o HONOR Magic UI 6.1 baseado no Android 12 e está disponível em uma gama de cores modernas, como Midnight Black, Crystal Silver e Emerald Green[2].

Como reconhecimento à excelente experiência de usuário do HONOR 70, a Expert Imaging and Sound Association (EISA) concedeu ao smartphone o prêmio EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. A EISA é uma comunidade de especialistas composta por mais de 60 das mais respeitadas revistas, sites e comentaristas de mídia social sobre eletrônicos de consumo de 29 países.

O HONOR 70 estará disponível em mercados selecionados da Europa a partir de hoje, com um preço a partir de 549 euros.

HONOR MagicBook 14, uma potência de produtividade móvel

Com o sistema operacional Turbo pela primeira vez em um laptop HONOR, o novo HONOR MagicBook 14 apresenta melhorias significativas na autonomia da bateria e até 20,8%[3] mais eficiência energética em comparação a seu antecessor. O laptop é alimentado por um processador Intel® Core™ i5-12500H de 12ª geração e pode ser configurado com uma placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce RTX™ 2050[4], oferecendo um desempenho ultrarrápido, seja trabalhando no escritório ou jogando em casa. Com uma bateria de 75 Wh, o HONOR MagicBook 14 fornece até 17 horas de autonomia da bateria em modo de espera, além de suportar uma carga rápida para fornecer até 3,5 horas de autonomia ao executar o software de produtividade após apenas 15 minutos de carregamento[5]. O HONOR MagicBook 14 é fornecido em um fino e elegante esquema de cores Space Gray e deve estar disponível para pré-encomendas em mercados selecionados da Europa a partir de hoje, com um preço a partir de 1099 euros.

Proporcionando experiências audiovisuais superiores com o HONOR Pad 8

O HONOR Pad 8 é um dispositivo inteligente versátil e acessível que atende às necessidades de produtividade e entretenimento de estudantes e jovens profissionais. O novo tablet HONOR combina uma tela 2K HONOR FullView de 12 polegadas com uma proporção entre tela e corpo de 87%[6] e suporta uma resolução de 2000x1200[7] pixels e 1 bilhão de cores, além de oito alto-falantes embutidos para proporcionar experiências multimídia imersivas em qualquer lugar. O HONOR Pad 8 funciona com o HONOR Magic UI 6.1 e o Google Play Services e possui uma potente bateria de 7250 mAh[8] para conectividade durante todo o dia, mantendo os usuários conectados o tempo todo. Chegando em mercados selecionados da Europa por meio de pré-encomendas a partir de hoje, o HONOR Pad 8 é fornecido em Blue Hour e será vendido a um preço a partir de 329 euros.

O lançamento do tablet conclui o portfólio global de produtos da marca; os consumidores em mercados selecionados da Europa e internacionais em breve terão acesso a todos os produtos de smartphones e IoT da HONOR, representando um novo marco para a HONOR.

Participe do Gateway to the Future

Como marca, a HONOR investe constantemente nas tecnologias de áudio espacial, IA e RA para liberar experiências imersivas e se preparar para a próxima revolução digital.

Apresentado durante a sessão de abertura da HONOR na IFA, o Gateway to the Future é uma nova iniciativa da HONOR Talents criada para enriquecer o patrimônio cultural por meio do poder da tecnologia. Em colaboração com a ARLOOPA, a HONOR desafiou dois artistas renomados – Yunuene e Timo Helgert – a reimaginar criativamente o icônico edifício Wasserschloss, na cidade de Speicherstadt, em Hamburgo, um Patrimônio Mundial da UNESCO. A experiência de RA está agora ao vivo em Speicherstadt, e também está disponível para os usuários assistirem em casa pelo aplicativo ARLOOPA, oferecendo aos usuários de smartphones uma nova maneira de explorar os tesouros culturais por meio de RA imersiva. O vídeo da campanha está disponível aqui: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.

Apresentando o áudio especial da HONOR

Anunciada durante a IFA 2022, a solução de áudio espacial da HONOR foi desenvolvida para permitir que os fones de ouvido produzam efeitos sonoros 3D cinematográficos e amplos que criam a sensação de imersão necessária para experiências de RA e RV de próxima geração.

Essencialmente, o áudio espacial da HONOR foi desenvolvido para fornecer som surround e áudio 3D por meio de fones de ouvido usando o acelerômetro e giroscópios nos fones para rastrear o movimento da cabeça do usuário, remapeando o campo sonoro para proporcionar aos usuários uma experiência de áudio imersiva e prazerosa em todos os cenários, como filmes, músicas e jogos. E com a ajuda do algoritmo, podem ser simuladas as variações sonoras em seu caminho da fonte até o ouvido do ouvinte. Esses efeitos incluem a localização de fontes sonoras acima, abaixo, atrás e na frente do ouvinte.

O áudio espacial da HONOR é o primeiro a suportar o ajuste da distância de externalização sonora, proporcionando aos usuários o ajuste dinâmico da distância das fontes sonoras virtuais de 0,15 a 10 metros para uma experiência sonora mais personalizada.

HONOR Talents: as inscrições para a categoria de obras interativas de RA já estão abertas

Complementando a iniciativa, a HONOR apresentou uma categoria dedicada a obras interativas de RA como parte de seu concurso global de design HONOR Talents. Na categoria, os participantes são convidados a produzir obras de arte digitais de RA que transformam comunidades locais, incluindo sobreposições digitais para edifícios, muros, parques e outros espaços públicos, contribuindo para aproximar as comunidades da cultura. Os artistas interessados no concurso podem encontrar mais informações aqui: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/

A HONOR também fez parceria com a Central Academy of Fine Arts (CAFA) da China para criar uma nova obra de arte com RA intitulada INFINITY. A experiência físico-digital mostra uma interpretação artística do universo, que a equipe criativa formada por professores e estudantes da CAFA utiliza como uma analogia para promover o diálogo intercultural. A obra está disponível no estande da HONOR na IFA por meio do aplicativo ARLOOPA.

[1] Requer um PC com Windows 10 (com a atualização de maio de 2019 ou posterior) ou Windows 11. [2] A disponibilidade de cores varia de região para região. [3] Dados dos laboratórios da HONOR. Os cenários de teste são trabalhos diários que utilizam softwares do Microsoft Office, chamadas de vídeo, navegação pela web, reprodução de vídeo on-line, reprodução de música, mensagens instantâneas, desenvolvimento e design de programas com volume padrão sob o brilho de 250 nits à temperatura ambiente de 25°C. Os dados podem variar em função de diferenças individuais nos produtos, hábitos de uso e fatores ambientais. [4] Modelos com gráficos Intel® Iris Xe também estão disponíveis. [5] Dados de carregamento fornecidos pelos laboratórios da HONOR. Foram realizados testes com o SuperCharger de 135 W da HONOR conectado a um dispositivo com 2% de bateria. O período de trabalho em escritório é baseado no teste PCMark Modern Office. A experiência real pode variar de acordo com o modelo, o uso, as condições de carregamento e outros fatores. [6] Dados dos laboratórios da HONOR. [7] A resolução é medida como um retângulo padrão; portanto, os pixels efetivos são um pouco menores. [8] Dados dos laboratórios da HONOR. Capacidade nominal da bateria.

