IGEL и Zscaler выпускают проекты безопасности здравоохранения для распределенного оказания медицинской помощи

Новые совместные проекты помогают медицинским организациям модернизировать инфраструктуру, расширяя безопасную, неизменную основу ОС конечных точек в архитектурах SASE

КОПЕНГАГЕН, Дания, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания IGEL, глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™, сегодня объявила о доступности новых проектов безопасности в здравоохранении, разработанных в партнерстве с Zscaler, лидером в области облачной безопасности. Представленные на конференции HIMSS26 Europe в Копенгагене, проекты предоставляют медицинским организациям архитектурные рекомендации по обеспечению распределенного оказания медицинской помощи, поддержке защиты защищенной медицинской информации (PHI) и укреплению планирования непрерывности работы в клиниках, удаленных рабочих процессах врачей и изолированных средах восстановления.

IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

По мере того, как медицинское обслуживание становится более распределенным, организации-поставщики услуг сталкиваются с повышенным воздействием на конечные точки, расширенными путями доступа к критически важным клиническим системам и растущим давлением для поддержания непрерывности оказания помощи во время разрушительных событий. Совместные проекты IGEL и Zscaler решают эти проблемы, объединяя неизменяемую ОС для конечных точек IGEL, Universal Management Suite (UMS) и IGEL App Portal с элементами управления доступом на основе идентификационных данных и политик Zscaler, предоставляемыми через платформу Zscaler Zero Trust Exchange™.

Проекты разработаны специально для здравоохранения и ориентированы на три приоритетных варианта использования: безопасный доступ к изолированным средам восстановления во время кибератак, стандартизированная модель безопасности и доступа для распределенных клиник, а также безопасный удаленный доступ для врачей, работающих за пределами традиционного периметра больницы. Вместе они предоставляют медицинским организациям руководство по архитектуре Zero Trust, призванное снизить зависимость от традиционных моделей VPN-ориентированного доступа, снизить зависимость устойчивости PHI на конечных точках от конфигурации клиента и продвигать более согласованные политики доступа в распределенных медицинских учреждениях.

Проект доступа к изолированной среде восстановления . Разработанный для сценариев с высоким уровнем воздействия (например, деструктивных программ-вымогателей), этот план помогает организациям восстанавливать операции, устанавливая хорошо известное состояние конечной точки и обеспечивая жестко контролируемый доступ к системам восстановления. Это поддерживает подход IGEL к обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению, позволяя конечным точкам быстро переходить в доверенное рабочее состояние, сохраняя при этом централизованный или размещенный доступ к приложениям.

. Разработанный для сценариев с высоким уровнем воздействия (например, деструктивных программ-вымогателей), этот план помогает организациям восстанавливать операции, устанавливая хорошо известное состояние конечной точки и обеспечивая жестко контролируемый доступ к системам восстановления. Это поддерживает подход IGEL к обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению, позволяя конечным точкам быстро переходить в доверенное рабочее состояние, сохраняя при этом централизованный или размещенный доступ к приложениям. Проект распределенных клиник. Предоставляет повторяемую модель для амбулаторных клиник и центров визуализации для стандартизации на неизменяемых конечных точках и элементах управления доступом, снижая при этом зависимость от локальных устройств безопасности и устаревших сетей VPN.

Предоставляет повторяемую модель для амбулаторных клиник и центров визуализации для стандартизации на неизменяемых конечных точках и элементах управления доступом, снижая при этом зависимость от локальных устройств безопасности и устаревших сетей VPN. Проект удаленного доступа к врачу. Распространяет те же элементы управления на клиницистов, работающих удаленно, обеспечивая согласованное поведение доступа в больницах, клиниках и удаленных средах.

«Для организаций здравоохранения устойчивость и безопасность не могут рассматриваться как отдельные инициативы, — сказал Маттиас Хаас (Matthias Haas), технический директор IGEL. — Эти совместные планы здравоохранения с Zscaler обеспечивают практическое руководство по снижению риска для конечных точек, обеспечению доступа на основе правил и поддержке оказания медицинской помощи, даже если некоторым частям окружающей среды нельзя полностью доверять».

«Оказание медицинской помощи расширилось далеко за пределы больничных стен, и вместе с этим расширилась площадь атаки, — сказал Фрэнк Нидам (Frank Nydam), исполнительный директор по здравоохранению Zscaler. — Наше партнерство с IGEL предоставляет медицинским организациям современную архитектуру для защиты распределенных конечных точек в масштабе, помогая снизить риск при поддержке быстрого и надежного доступа для медицинских бригад».

Сочетая целостность конечных точек с обеспечением доступа в облаке, IGEL и Zscaler помогают медицинским организациям упростить архитектуру безопасности, консолидировать перекрывающиеся инструменты и создать более устойчивую модель для защиты клинических рабочих процессов и данных пациентов.

Проекты IGEL и Zscaler Healthcare уже доступны. Медицинские организации, участвующие в HIMSS26 Europe, могут узнать больше от IGEL во время мероприятия в Копенгагене.

Подробнее:

О компании IGEL

IGEL — глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих пространств и безопасного доступа. Благодаря своей защищенной ОС конечной точки, Universal Management Suite™ (UMS) и IGEL App Portal, IGEL обеспечивает модель Preventative Security Model™, которая обеспечивает соблюдение политики в режиме реального времени, динамически адаптируясь к пользователю, устройству и контекстуальным условиям.

Платформа предоставляет IGEL Adaptive Secure Desktop™, обеспечивая безопасный и надежный доступ к SaaS, DaaS, VDI и корпоративным приложениям в распределенных средах. Опираясь на экосистему более чем 130 технологических партнеров, IGEL расширяет фреймворки Zero Trust и SASE до конечной точки. Компания IGEL, основанная в 2001 году, имеет штаб-квартиру в Германии и осуществляет деятельность в США. Подробнее на www.igel.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2984527/5981157/IGEL_logo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2984704/Zscaler_IGEL.jpg