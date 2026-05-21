IGEL и Zscaler выпускают проекты безопасности здравоохранения для распределенного оказания медицинской помощи

News provided by

IGEL

May 21, 2026, 10:37 ET

Новые совместные проекты помогают медицинским организациям модернизировать инфраструктуру, расширяя безопасную, неизменную основу ОС конечных точек в архитектурах SASE

КОПЕНГАГЕН, Дания, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания IGEL, глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™, сегодня объявила о доступности новых проектов безопасности в здравоохранении, разработанных в партнерстве с Zscaler, лидером в области облачной безопасности. Представленные на конференции HIMSS26 Europe в Копенгагене, проекты предоставляют медицинским организациям архитектурные рекомендации по обеспечению распределенного оказания медицинской помощи, поддержке защиты защищенной медицинской информации (PHI) и укреплению планирования непрерывности работы в клиниках, удаленных рабочих процессах врачей и изолированных средах восстановления.

Continue Reading
IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.
IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

По мере того, как медицинское обслуживание становится более распределенным, организации-поставщики услуг сталкиваются с повышенным воздействием на конечные точки, расширенными путями доступа к критически важным клиническим системам и растущим давлением для поддержания непрерывности оказания помощи во время разрушительных событий. Совместные проекты IGEL и Zscaler решают эти проблемы, объединяя неизменяемую ОС для конечных точек IGEL, Universal Management Suite (UMS) и IGEL App Portal с элементами управления доступом на основе идентификационных данных и политик Zscaler, предоставляемыми через платформу Zscaler Zero Trust Exchange™.

Проекты разработаны специально для здравоохранения и ориентированы на три приоритетных варианта использования: безопасный доступ к изолированным средам восстановления во время кибератак, стандартизированная модель безопасности и доступа для распределенных клиник, а также безопасный удаленный доступ для врачей, работающих за пределами традиционного периметра больницы. Вместе они предоставляют медицинским организациям руководство по архитектуре Zero Trust, призванное снизить зависимость от традиционных моделей VPN-ориентированного доступа, снизить зависимость устойчивости PHI на конечных точках от конфигурации клиента и продвигать более согласованные политики доступа в распределенных медицинских учреждениях.

  • Проект доступа к изолированной среде восстановления. Разработанный для сценариев с высоким уровнем воздействия (например, деструктивных программ-вымогателей), этот план помогает организациям восстанавливать операции, устанавливая хорошо известное состояние конечной точки и обеспечивая жестко контролируемый доступ к системам восстановления. Это поддерживает подход IGEL к обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению, позволяя конечным точкам быстро переходить в доверенное рабочее состояние, сохраняя при этом централизованный или размещенный доступ к приложениям.
  • Проект распределенных клиник. Предоставляет повторяемую модель для амбулаторных клиник и центров визуализации для стандартизации на неизменяемых конечных точках и элементах управления доступом, снижая при этом зависимость от локальных устройств безопасности и устаревших сетей VPN.
  • Проект удаленного доступа к врачу. Распространяет те же элементы управления на клиницистов, работающих удаленно, обеспечивая согласованное поведение доступа в больницах, клиниках и удаленных средах.

«Для организаций здравоохранения устойчивость и безопасность не могут рассматриваться как отдельные инициативы, — сказал Маттиас Хаас (Matthias Haas), технический директор IGEL. — Эти совместные планы здравоохранения с Zscaler обеспечивают практическое руководство по снижению риска для конечных точек, обеспечению доступа на основе правил и поддержке оказания медицинской помощи, даже если некоторым частям окружающей среды нельзя полностью доверять».

«Оказание медицинской помощи расширилось далеко за пределы больничных стен, и вместе с этим расширилась площадь атаки, — сказал Фрэнк Нидам (Frank Nydam), исполнительный директор по здравоохранению Zscaler. — Наше партнерство с IGEL предоставляет медицинским организациям современную архитектуру для защиты распределенных конечных точек в масштабе, помогая снизить риск при поддержке быстрого и надежного доступа для медицинских бригад».

Сочетая целостность конечных точек с обеспечением доступа в облаке, IGEL и Zscaler помогают медицинским организациям упростить архитектуру безопасности, консолидировать перекрывающиеся инструменты и создать более устойчивую модель для защиты клинических рабочих процессов и данных пациентов.

Проекты IGEL и Zscaler Healthcare уже доступны. Медицинские организации, участвующие в HIMSS26 Europe, могут узнать больше от IGEL во время мероприятия в Копенгагене.

 Подробнее:

О компании IGEL

IGEL — глобальная компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих пространств и безопасного доступа. Благодаря своей защищенной ОС конечной точки, Universal Management Suite™ (UMS) и IGEL App Portal, IGEL обеспечивает модель Preventative Security Model™, которая обеспечивает соблюдение политики в режиме реального времени, динамически адаптируясь к пользователю, устройству и контекстуальным условиям.

Платформа предоставляет IGEL Adaptive Secure Desktop™, обеспечивая безопасный и надежный доступ к SaaS, DaaS, VDI и корпоративным приложениям в распределенных средах. Опираясь на экосистему более чем 130 технологических партнеров, IGEL расширяет фреймворки Zero Trust и SASE до конечной точки. Компания IGEL, основанная в 2001 году, имеет штаб-квартиру в Германии и осуществляет деятельность в США. Подробнее на www.igel.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2984527/5981157/IGEL_logo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2984704/Zscaler_IGEL.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

IGEL i Zscaler publikują wzorce architektury bezpieczeństwa dla zdecentralizowanej opieki zdrowotnej

IGEL i Zscaler publikują wzorce architektury bezpieczeństwa dla zdecentralizowanej opieki zdrowotnej

IGEL, globalna firma programistyczna zapewniająca Adaptacyjną Platformę Bezpiecznych Punktów Końcowych™ (ang. Adaptive Secure Endpoint Platform™),...
IGEL y Zscaler publican modelos de seguridad sanitaria para la atención médica distribuida

IGEL y Zscaler publican modelos de seguridad sanitaria para la atención médica distribuida

IGEL, empresa global de software que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™, anunció hoy la disponibilidad de nuevos modelos de seguridad para...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

High Tech Security

High Tech Security

News Releases in Similar Topics