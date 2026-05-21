IGEL i Zscaler publikują wzorce architektury bezpieczeństwa dla zdecentralizowanej opieki zdrowotnej

Nowe wspólne wzorce pomagają organizacjom opieki zdrowotnej modernizować infrastrukturę, rozszerzając bezpieczną, niezmienną platformę systemu operacyjnego punktów końcowych na architektury SASE

KOPENHAGA, Dania, 21 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- IGEL, globalna firma programistyczna zapewniająca Adaptacyjną Platformę Bezpiecznych Punktów Końcowych™ (ang. Adaptive Secure Endpoint Platform™), ogłosił dziś dostępność nowych wzorców architektury bezpieczeństwa dla sektora opieki zdrowotnej, opracowanych we współpracy z firmą Zscaler, liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze. Zaprezentowane podczas konferencji HIMSS26 Europe w Kopenhadze wzorce dostarczają organizacjom opieki zdrowotnej wytycznych w zakresie architektury dotyczących zabezpieczania zdecentralizowanej opieki zdrowotnej oraz chronionych informacji medycznych, jak również wzmacniania planowania ciągłości operacyjnej w przychodniach, zdalnych przepływach pracy personelu medycznego i izolowanych środowiskach odzyskiwania.

IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

Kiedy świadczenie opieki zdrowotnej staje się w coraz większym stopniu zdecentralizowane, organizacje świadczące usługi medyczne borykają się ze zwiększonym narażeniem punktów końcowych, rozszerzonymi ścieżkami dostępu do krytycznych systemów klinicznych oraz rosnącą presją na utrzymanie ciągłości opieki w sytuacjach awaryjnych. Wspólne wzorce architektury IGEL i Zscaler odpowiadają na te wyzwania, łącząc system operacyjny ze stałymi punktami końcowymi IGEL, Uniwersalny Pakiet Zarządzania (Universal Management Suite, UMS) oraz Portal Aplikacji IGEL (IGEL App Portal) z opartej na tożsamości i zasadach kontroli dostępu Zscaler, dostarczanymi za pośrednictwem platformy Zscaler Zero Trust Exchange™.

Wzorce zostały zaprojektowane z myślą o sektorze opieki zdrowotnej i koncentrują się na trzech priorytetowych przypadkach użycia: bezpiecznym dostępie do izolowanych środowisk odzyskiwania podczas zakłóceń cybernetycznych, ustandaryzowanym modelu bezpieczeństwa i dostępu dla zdecentralizowanych przychodni oraz bezpiecznym dostępie zdalnym dla personelu medycznego pracującego poza tradycyjnymi szpitalami. Łącznie dostarczają organizacjom opieki zdrowotnej wytycznych architektonicznych opartych na modelu Zero Trust, zaprojektowanych w celu ograniczenia zależności od tradycyjnych modeli dostępu opartych na sieci VPN, zmniejszenia pozostałości chronionych informacji medycznych na punktach końcowych w zależności od konfiguracji klienta oraz wspierania spójniejszych zasad dostępu w środowiskach zdecentralizowanej opieki.

Wzorzec dostępu do izolowanego środowiska odzyskiwania danych: zaprojektowany z myślą o scenariuszach o dużym znaczeniu (np. destrukcyjne oprogramowanie ransomware), wzorzec ten pomaga organizacjom przywrócić działalność poprzez ustanowienie zweryfikowanego stanu punktu końcowego i egzekwowanie ściśle kontrolowanego dostępu do systemów odzyskiwania danych. Wzorzec obsługuje model IGEL w zakresie ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii (Business Continuity and Disaster Recovery), umożliwiając punktom końcowym szybkie przejście do zaufanego stanu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu scentralizowanego lub hostowanego dostępu do aplikacji.

Wzorzec dla zdecentralizowanych przychodni: zapewnia powtarzalny model dla przychodni ambulatoryjnych i pracowni diagnostyki obrazowej, który umożliwia standaryzację na podstawie stałych punktów końcowych i kontroli dostępu przy jednoczesnym ograniczeniu zależności od lokalnych urządzeń zabezpieczających i przestarzałego backhaulu VPN.

Wzorzec zdalnego dostępu dla personelu medycznego: stanowi rozszerzenie tych samych mechanizmów kontroli na personel medyczny pracujący zdalnie, zapewniając spójne działanie dostępu w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i opieki zdalnej.

„Dla organizacji opieki zdrowotnej odporność i bezpieczeństwo nie mogą być traktowane jako odrębne inicjatywy - powiedział Matthias Haas, dyrektor techniczny IGEL. - Wspólne wzorce architektury bezpieczeństwa dla opieki zdrowotnej, opracowane z firmą Zscaler, dostarczają praktycznych wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka w punktach końcowych, egzekwowania dostępu na podstawie zasad oraz wspierania świadczenia opieki nawet wtedy, gdy zaufanie do części środowiska jest ograniczone".

„Świadczenie opieki zdrowotnej wyszło daleko poza mury szpitala, a wraz z nim rozszerzył się obszar podatny na ataki - powiedział Frank Nydam, dyrektor wykonawczy ds. opieki zdrowotnej w Zscaler. - Nasze partnerstwo z IGEL daje organizacjom z branży opieki zdrowotnej nowoczesną architekturę do zabezpieczania zdecentralizowanych punktów końcowych na dużą skalę, pomagając ograniczać ryzyko przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiego i niezawodnego dostępu dla zespołów medycznych".

Łącząc integralność punktów końcowych z egzekwowaniem dostępu dostarczanym z chmury, IGEL i Zscaler pomagają organizacjom opieki zdrowotnej upraszczać architekturę bezpieczeństwa, konsolidować nakładające się narzędzia i budować trwalszy model ochrony klinicznych przepływów pracy oraz danych pacjentów.

Wzorce architektury bezpieczeństwa IGEL i Zscaler dla opieki zdrowotnej są już dostępne. Organizacje opieki zdrowotnej uczestniczące w HIMSS26 Europe mogą dowiedzieć się więcej od IGEL podczas wydarzenia w Kopenhadze.

IGEL jest globalną firmą programistyczną dostarczającą Adaptacyjną Platformę Bezpiecznych Punktów Końcowych™ dla nowoczesnych cyfrowych środowisk pracy i bezpiecznego dostępu. Za pośrednictwem bezpiecznego systemu operacyjnego punktów końcowych, Uniwersalnego Pakietu Zarządzania™ (UMS) i Portalu Aplikacji IGEL, firma IGEL realizuje Prewencyjny Model Bezpieczeństwa™ (Preventative Security Model™), który egzekwuje zasady w czasie rzeczywistym, dynamicznie dostosowując się do warunków użytkownika, urządzenia i kontekstu.

Platforma dostarcza Adaptacyjne Bezpieczne Środowisko Pracy IGEL™ (IGEL Adaptive Secure Desktop™), zapewniając bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji SaaS, DaaS, VDI i korporacyjnych w środowiskach zdecentralizowanych. Wspierana przez ekosystem ponad 130 partnerów technologicznych, platforma IGEL rozszerza ramy Zero Trust i SASE na punkty końcowe. Założona w 2001 roku firma IGEL ma siedzibę w Niemczech i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie www.igel.com.

