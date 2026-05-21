IGEL i Zscaler publikują wzorce architektury bezpieczeństwa dla zdecentralizowanej opieki zdrowotnej
May 21, 2026, 09:27 ET
Nowe wspólne wzorce pomagają organizacjom opieki zdrowotnej modernizować infrastrukturę, rozszerzając bezpieczną, niezmienną platformę systemu operacyjnego punktów końcowych na architektury SASE
KOPENHAGA, Dania, 21 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- IGEL, globalna firma programistyczna zapewniająca Adaptacyjną Platformę Bezpiecznych Punktów Końcowych™ (ang. Adaptive Secure Endpoint Platform™), ogłosił dziś dostępność nowych wzorców architektury bezpieczeństwa dla sektora opieki zdrowotnej, opracowanych we współpracy z firmą Zscaler, liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze. Zaprezentowane podczas konferencji HIMSS26 Europe w Kopenhadze wzorce dostarczają organizacjom opieki zdrowotnej wytycznych w zakresie architektury dotyczących zabezpieczania zdecentralizowanej opieki zdrowotnej oraz chronionych informacji medycznych, jak również wzmacniania planowania ciągłości operacyjnej w przychodniach, zdalnych przepływach pracy personelu medycznego i izolowanych środowiskach odzyskiwania.
Kiedy świadczenie opieki zdrowotnej staje się w coraz większym stopniu zdecentralizowane, organizacje świadczące usługi medyczne borykają się ze zwiększonym narażeniem punktów końcowych, rozszerzonymi ścieżkami dostępu do krytycznych systemów klinicznych oraz rosnącą presją na utrzymanie ciągłości opieki w sytuacjach awaryjnych. Wspólne wzorce architektury IGEL i Zscaler odpowiadają na te wyzwania, łącząc system operacyjny ze stałymi punktami końcowymi IGEL, Uniwersalny Pakiet Zarządzania (Universal Management Suite, UMS) oraz Portal Aplikacji IGEL (IGEL App Portal) z opartej na tożsamości i zasadach kontroli dostępu Zscaler, dostarczanymi za pośrednictwem platformy Zscaler Zero Trust Exchange™.
Wzorce zostały zaprojektowane z myślą o sektorze opieki zdrowotnej i koncentrują się na trzech priorytetowych przypadkach użycia: bezpiecznym dostępie do izolowanych środowisk odzyskiwania podczas zakłóceń cybernetycznych, ustandaryzowanym modelu bezpieczeństwa i dostępu dla zdecentralizowanych przychodni oraz bezpiecznym dostępie zdalnym dla personelu medycznego pracującego poza tradycyjnymi szpitalami. Łącznie dostarczają organizacjom opieki zdrowotnej wytycznych architektonicznych opartych na modelu Zero Trust, zaprojektowanych w celu ograniczenia zależności od tradycyjnych modeli dostępu opartych na sieci VPN, zmniejszenia pozostałości chronionych informacji medycznych na punktach końcowych w zależności od konfiguracji klienta oraz wspierania spójniejszych zasad dostępu w środowiskach zdecentralizowanej opieki.
- Wzorzec dostępu do izolowanego środowiska odzyskiwania danych: zaprojektowany z myślą o scenariuszach o dużym znaczeniu (np. destrukcyjne oprogramowanie ransomware), wzorzec ten pomaga organizacjom przywrócić działalność poprzez ustanowienie zweryfikowanego stanu punktu końcowego i egzekwowanie ściśle kontrolowanego dostępu do systemów odzyskiwania danych. Wzorzec obsługuje model IGEL w zakresie ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii (Business Continuity and Disaster Recovery), umożliwiając punktom końcowym szybkie przejście do zaufanego stanu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu scentralizowanego lub hostowanego dostępu do aplikacji.
- Wzorzec dla zdecentralizowanych przychodni: zapewnia powtarzalny model dla przychodni ambulatoryjnych i pracowni diagnostyki obrazowej, który umożliwia standaryzację na podstawie stałych punktów końcowych i kontroli dostępu przy jednoczesnym ograniczeniu zależności od lokalnych urządzeń zabezpieczających i przestarzałego backhaulu VPN.
- Wzorzec zdalnego dostępu dla personelu medycznego: stanowi rozszerzenie tych samych mechanizmów kontroli na personel medyczny pracujący zdalnie, zapewniając spójne działanie dostępu w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i opieki zdalnej.
„Dla organizacji opieki zdrowotnej odporność i bezpieczeństwo nie mogą być traktowane jako odrębne inicjatywy - powiedział Matthias Haas, dyrektor techniczny IGEL. - Wspólne wzorce architektury bezpieczeństwa dla opieki zdrowotnej, opracowane z firmą Zscaler, dostarczają praktycznych wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka w punktach końcowych, egzekwowania dostępu na podstawie zasad oraz wspierania świadczenia opieki nawet wtedy, gdy zaufanie do części środowiska jest ograniczone".
„Świadczenie opieki zdrowotnej wyszło daleko poza mury szpitala, a wraz z nim rozszerzył się obszar podatny na ataki - powiedział Frank Nydam, dyrektor wykonawczy ds. opieki zdrowotnej w Zscaler. - Nasze partnerstwo z IGEL daje organizacjom z branży opieki zdrowotnej nowoczesną architekturę do zabezpieczania zdecentralizowanych punktów końcowych na dużą skalę, pomagając ograniczać ryzyko przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiego i niezawodnego dostępu dla zespołów medycznych".
Łącząc integralność punktów końcowych z egzekwowaniem dostępu dostarczanym z chmury, IGEL i Zscaler pomagają organizacjom opieki zdrowotnej upraszczać architekturę bezpieczeństwa, konsolidować nakładające się narzędzia i budować trwalszy model ochrony klinicznych przepływów pracy oraz danych pacjentów.
Wzorce architektury bezpieczeństwa IGEL i Zscaler dla opieki zdrowotnej są już dostępne. Organizacje opieki zdrowotnej uczestniczące w HIMSS26 Europe mogą dowiedzieć się więcej od IGEL podczas wydarzenia w Kopenhadze.
IGEL
IGEL jest globalną firmą programistyczną dostarczającą Adaptacyjną Platformę Bezpiecznych Punktów Końcowych™ dla nowoczesnych cyfrowych środowisk pracy i bezpiecznego dostępu. Za pośrednictwem bezpiecznego systemu operacyjnego punktów końcowych, Uniwersalnego Pakietu Zarządzania™ (UMS) i Portalu Aplikacji IGEL, firma IGEL realizuje Prewencyjny Model Bezpieczeństwa™ (Preventative Security Model™), który egzekwuje zasady w czasie rzeczywistym, dynamicznie dostosowując się do warunków użytkownika, urządzenia i kontekstu.
Platforma dostarcza Adaptacyjne Bezpieczne Środowisko Pracy IGEL™ (IGEL Adaptive Secure Desktop™), zapewniając bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji SaaS, DaaS, VDI i korporacyjnych w środowiskach zdecentralizowanych. Wspierana przez ekosystem ponad 130 partnerów technologicznych, platforma IGEL rozszerza ramy Zero Trust i SASE na punkty końcowe. Założona w 2001 roku firma IGEL ma siedzibę w Niemczech i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie www.igel.com.
