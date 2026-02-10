IgniteTech präsentiert Adminio™ AI, das die Terminplanung für Besprechungen durch intelligente E-Mail-Koordination revolutioniert

Die neue Plattform beseitigt Probleme bei der Terminplanung durch dialogorientierte KI-Assistenten, die in Ihrem Bereich eingesetzt werden können

FORT LAUDERDALE, Florida, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech, das für seine führende Rolle in der Revolution der KI-Transformation bekannte Unternehmen für Unternehmenssoftware, hat heute Adminio™ AI vorgestellt, eine bahnbrechende, zum Patent angemeldete Plattform, die durch intelligente, personenbezogene KI-Assistenten das zeitaufwändige Hin und Her bei der Koordinierung von Besprechungen überflüssig macht. Aufbauend auf der bewährten technologischen Grundlage der Plattformen Eloquens® AI und MyPersonas® von IgniteTech treibt Adminio AI die Vision des Unternehmens voran, Geschäftsleuten leistungsstarke KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Die Ankündigung erfolgte auf der GenAI Expo während der Eröffnungsrede von IgniteTech zum Auftakt der Veranstaltung in Fort Lauderdale, Florida, bei der IgniteTech als Hauptsponsor fungiert.

Adminio AI

„Die Planung von Besprechungen beansprucht jede Woche wertvolle Zeit, die für die eigentliche Arbeit genutzt werden könnte", erklärte Eric Vaughan, Geschäftsführer von IgniteTech. „Die Daten sind beeindruckend: Fachkräfte verbringen wöchentlich 3 Stunden mit der Verwaltung von Kalendern, was 7,5 % der Arbeitszeit allein für die Koordination von Terminen entspricht. Eine unzureichende Planung verursacht jährlich Produktivitätsverluste in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar für Unternehmen, was 25.000 US-Dollar pro Mitarbeiter und Jahr entspricht. Mit Adminio AI bieten wir allen Fachkräften einen eigenen KI-Assistenten, der vollständig per E-Mail arbeitet. Setzen Sie Ihren Adminio AI-Assistenten einfach in CC bei jeder Terminanfrage, und er kümmert sich um alles: Kalender überprüfen, Zeitzonen koordinieren, Termine vereinbaren und Besprechungen bestätigen. Keine Buchungslinks. Reibungslos. Einfach nur gebuchte Zeit", fügte Vaughan hinzu.

Adminio AI fungiert als benannte Persona – ähnlich wie ein echter Assistent der Geschäftsleitung –, mit der Benutzer per E-Mail interagieren können. Jeder Benutzer vergibt einen Namen für seinen Adminio AI-Assistenten und setzt ihn bei Terminanfragen in CC, genau wie bei einem menschlichen persönlichen Assistenten. Die Plattform wird auf der Domain des Kunden betrieben, wodurch eine nahtlose Markenintegration gewährleistet wird und die Probleme mit externen E-Mail-Adressen vermieden werden. Die KI koordiniert die Zusammenarbeit mehrerer Parteien über Zeitzonen hinweg, verwaltet Kalenderkonflikte und behält den Überblick über komplexe Verhandlungen. Wenn Situationen eine intensivere Koordination oder menschliches Urteilsvermögen erfordern, bezieht Adminio AI automatisch den zuständigen menschlichen Manager per CC in die Konversation ein und stellt so sicher, dass wichtige Entscheidungen stets unter menschlicher Aufsicht getroffen werden. Diese „Human-in-the-Loop"-Funktion ist ein charakteristisches Merkmal aller KI-Innovationen von IgniteTech für Unternehmen.

Adminio AI basiert auf der zum Patent angemeldeten KI-Technologie von Eloquens AI von IgniteTech und bietet vom ersten Tag an Funktionen auf Unternehmensniveau. Die Plattform bietet eine umfassende Integration mit Microsoft 365, Google Gmail und KerioConnect® von GFI und ist somit für Unternehmen jeder Größe unabhängig von ihrer E-Mail-Infrastruktur zugänglich.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Benutzerdefinierte Domänenbereitstellung: Funktioniert mit Ihrem Domainnamen, nicht mit einer Adresse eines Drittanbieters

Funktioniert mit Ihrem Domainnamen, nicht mit einer Adresse eines Drittanbieters Persona-basierte Interaktion: Die Benutzer benennen ihren KI-Assistenten und interagieren auf natürliche Weise über CC oder direkte E-Mail

Die Benutzer benennen ihren KI-Assistenten und interagieren auf natürliche Weise über CC oder direkte E-Mail Human-in-the-Loop-Überwachung: Jede Adminio AI-Persona hat einen fest zugewiesenen menschlichen Manager, der in CC gesetzt wird, wenn eine intensivere Koordination oder Problemlösung erforderlich ist

Jede Adminio AI-Persona hat einen fest zugewiesenen menschlichen Manager, der in CC gesetzt wird, wenn eine intensivere Koordination oder Problemlösung erforderlich ist Mehrparteien-Koordination: Nahtlose Verwaltung der Terminplanung für interne und externe Teilnehmer

Nahtlose Verwaltung der Terminplanung für interne und externe Teilnehmer Intelligentes Zeitzonenmanagement: Automatische Verfolgung und Umrechnung über globale Zeitzonen hinweg

Automatische Verfolgung und Umrechnung über globale Zeitzonen hinweg Kalender-Zugriffskontrolle: Der genehmigte Zugriff auf interne Kalender ermöglicht eine intelligente Koordination für externe Teilnehmer

Der genehmigte Zugriff auf interne Kalender ermöglicht eine intelligente Koordination für externe Teilnehmer Terminverschiebung nach Rücksprache: Bewältigt Änderungen und Konflikte durch einen natürlichen E-Mail-Dialog

Bewältigt Änderungen und Konflikte durch einen natürlichen E-Mail-Dialog Globale Sprachunterstützung: Native Unterstützung von über 160 Sprachen ohne Übersetzung

Native Unterstützung von über 160 Sprachen ohne Übersetzung Sicherheit auf Unternehmensniveau: DSGVO- und SOC-2-konform mit erweitertem Schutz für sensible Kommunikation

DSGVO- und SOC-2-konform mit erweitertem Schutz für sensible Kommunikation Regionale Datenspeicherung: Verfügbar sowohl in der EU als auch in den USA, um die Anforderungen an die Datenhoheit zu erfüllen

Die Plattform entstand aus den internen Bemühungen von IgniteTech im Bereich KI, um den erheblichen Zeitaufwand für Führungskräfte und Verwaltung zu reduzieren, der durch die herkömmliche Terminplanung verursacht wurde. Die umfassend dokumentierte Umstellung des Unternehmens auf eine KI-orientierte Belegschaft, bei der über 80 % der Mitarbeiter aufgrund von Widerständen gegen die Einführung von KI ersetzt wurden , darunter auch Vaughans eigener Stabschef, machte eine KI-basierte Planungslösung dringend erforderlich. „Als ich eine Diskrepanz zu jemandem in dieser Position feststellte, wurde mir bewusst, dass alle Fachleute vor derselben Herausforderung stehen", erklärte Vaughan. „Die meisten Menschen verfügen nicht über den Luxus eines Assistenten der Geschäftsleitung, und diejenigen, die dies tun, stellen zunehmend fest, dass traditionelle Ansätze nicht mit globalen, verteilten Teams Schritt halten können, die rund um die Uhr verfügbar sein müssen und über mehrsprachige Fähigkeiten verfügen müssen." Die frühe interne Einführung führte zu einer deutlichen Effizienzsteigerung, da die Mitarbeiter viele Stunden pro Woche einsparen konnten, die zuvor für die Terminkoordination aufgewendet werden mussten.

Adminio AI wird im ersten Quartal 2026 in drei Editionen auf den Markt kommen, um unterschiedlichen organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden:

Professional Edition: Konzipiert für einzelne Fachleute, die ihre Sitzungen selbst koordinieren

Konzipiert für einzelne Fachleute, die ihre Sitzungen selbst koordinieren Business Edition: Optimiert für kleine bis mittlere Teams, die eine kollaborative Terminplanung benötigen

Optimiert für kleine bis mittlere Teams, die eine kollaborative Terminplanung benötigen Enterprise Edition: Entwickelt für große Unternehmen mit komplexen, umfangreichen Planungsanforderungen in globalen Teams

Jede Edition umfasst Funktionen wie Besprechungsvolumen, Kalenderintegrationen und die Anzahl der verwalteten Beziehungen, um den Anforderungen der Organisation gerecht zu werden.

Seien Sie unter den Ersten, die Adminio AI nach seiner Einführung erleben. Besuchen Sie adminio.ai , um sich für den frühen Zugang anzumelden und das Produktdemo-Video anzusehen.

Informationen zu IgniteTech

IgniteTech wurde 2010 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Unternehmenssoftware. Die Lösungen von IgniteTech, die sich durch erfolgreiche Übernahmen und schnelle Innovationen auszeichnen, unterstützen Unternehmen weltweit. Das KI-Produktportfolio des Unternehmens umfasst MyPersonas® für das Klonen von Fachwissen, Eloquens® AI für intelligente E-Mail-Kommunikation und nun auch Adminio™ AI für die Besprechungsplanung – alle basieren auf den zum Patent angemeldeten KI-fähigen Datenstrukturen des Unternehmens.

Für Medienanfragen: [email protected]

Für Geschäftsanfragen: [email protected]

Folgen Sie uns auf: LinkedIn / X

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2890965/IgniteTech__Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890966/Adminio.jpg