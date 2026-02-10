-IgniteTech presenta Adminio™ AI, que transforma la programación de reuniones mediante la orquestación inteligente del correo electrónico

La nueva plataforma elimina las complicaciones en la programación gracias a asistentes de IA conversacionales que funcionan en su dominio

FT LAUDERDALE, Fla., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech, la empresa líder en software empresarial, conocida por liderar la revolución de la transformación de la IA, anunció hoy Adminio™ AI, una plataforma innovadora, con patente en trámite, que elimina las tediosas idas y venidas de la coordinación de reuniones mediante asistentes de IA inteligentes basados en personas. Basándose en la probada base tecnológica de las plataformas Eloquens® AI y MyPersonas® de IgniteTech, Adminio AI impulsa la visión de la compañía de poner potentes capacidades de IA al alcance de los profesionales. El anuncio se realizó en la GenAI Expo durante el discurso inaugural de IgniteTech, celebrado en Ft. Lauderdale, Florida, donde IgniteTech actúa como patrocinador principal.

Adminio AI

"Programar reuniones consume horas valiosas cada semana que podrían dedicarse al trabajo real", afirmó Eric Vaughan, consejero delegado de IgniteTech. "Los datos son alarmantes: los profesionales pierden 3 horas a la semana gestionando calendarios, lo que equivale al 7,5 % del tiempo laboral solo en coordinar horarios. Una programación deficiente cuesta a las empresas 100.000 millones de dólares anualmente en pérdida de productividad, lo que se traduce en 25.000 dólares por empleado al año. Con Adminio AI, ofrecemos a cada profesional su propio asistente ejecutivo de IA que funciona completamente por correo electrónico. Simplemente envíe una copia a su asistente de IA de Adminio en cualquier solicitud de programación y él se encargará de todo: consultar calendarios, coordinar zonas horarias, negociar horarios y confirmar reuniones. Sin enlaces de reserva. Sin complicaciones. Solo reserva de tiempo", añadió Vaughan.

Adminio AI funciona como un personaje con nombre, como un asistente ejecutivo real, con el que los usuarios interactúan mediante correo electrónico. Cada usuario asigna un nombre a su asistente de Adminio AI y lo envía en copia (CC) para sus solicitudes de programación, como si fuera un asistente ejecutivo humano. La plataforma funciona en el dominio del cliente, lo que garantiza una integración fluida con la marca y elimina la fricción de las direcciones de correo electrónico externas. La IA gestiona la coordinación multipartita en diferentes zonas horarias, gestiona conflictos de calendario y mantiene el contexto durante negociaciones complejas. Cuando las situaciones requieren una coordinación más personalizada o un criterio humano, Adminio AI integra automáticamente al gerente humano designado en la conversación mediante copia (CC), garantizando que las decisiones críticas siempre cuenten con supervisión humana. Esta función de "Participación Humana" es un sello distintivo de todas las innovaciones de IA de nivel empresarial de IgniteTech.

Basada en la tecnología de IA de IgniteTech, pendiente de patente, de Eloquens AI, Adminio AI ofrece capacidades de nivel empresarial desde el primer día. La plataforma ofrece una integración completa con Microsoft 365, Google Gmail y KerioConnect® de GFI, lo que la hace accesible a organizaciones de todos los tamaños, independientemente de su infraestructura de correo electrónico.

Sus principales características incluyen:

Implementación de dominio personalizado: Funciona con su nombre de dominio, no con la dirección de un tercero.

Interacción basada en perfiles: Los usuarios nombran a su asistente de IA e interactúan de forma natural mediante copia o correo electrónico directo.

Supervisión humana: Cada perfil de Adminio AI tiene un gestor humano designado que recibe copia cuando se necesita una coordinación más personalizada o la resolución de problemas.

Coordinación multipartita: Gestiona la programación de forma fluida entre participantes internos y externos.

Gestión inteligente de zonas horarias: Rastrea y convierte automáticamente las zonas horarias globales.

Control de acceso al calendario: El acceso permitido a los calendarios internos impulsa la coordinación inteligente para los participantes externos.

Reprogramación conversacional: Gestiona cambios y conflictos mediante un diálogo natural por correo electrónico.

Compatibilidad con idiomas globales: Gestión nativa de más de 160 idiomas sin traducción.

Seguridad de nivel empresarial: Cumple con el RGPD y SOC-2 con protección avanzada para comunicaciones sensibles.

Residencia regional de datos: Disponible en las regiones de la UE y EE.UU. para cumplir con los requisitos de soberanía de datos.

La plataforma surgió del esfuerzo interno de IgniteTech en IA para reducir el considerable tiempo ejecutivo y administrativo que consumía la programación tradicional. La ampliamente documentada evolución de la fuerza laboral de la compañía, priorizando la IA, que provocó el reemplazo de más del 80% del personal debido a la resistencia a la adopción de la IA, incluido el propio jefe de personal de Vaughan, creó la urgente necesidad de una solución de programación con IA. "Cuando tuve un hueco con alguien en ese puesto, me di cuenta de que todos los profesionales se enfrentan a este mismo reto", afirmó Vaughan. "La mayoría de las personas no pueden darse el lujo de contar con un asistente ejecutivo, y quienes sí lo tienen se dan cuenta cada vez más de que los enfoques tradicionales no pueden seguir el ritmo de los equipos globales y distribuidos que necesitan disponibilidad 24/7 y capacidades multilingües". La implementación interna temprana demostró un aumento drástico de la eficiencia, ya que los empleados recuperaron muchas horas semanales que antes se perdían en la coordinación de calendarios.

Adminio AI se lanzará en el primer trimestre de 2026 en tres ediciones para adaptarse a las diferentes necesidades de la organización:

Edición Profesional: Diseñada para profesionales que gestionan la coordinación de sus propias reuniones.

Edición Empresarial: Optimizada para equipos pequeños y medianos que requieren una programación colaborativa.

Edición Empresarial: Diseñada para grandes organizaciones con necesidades de programación complejas y de alto volumen en equipos globales.

Cada edición adapta funciones como el volumen de reuniones, las integraciones de calendario y el número de relaciones gestionadas para adaptarse a las necesidades de la organización.

Acerca de IgniteTech

Fundada en 2010, IgniteTech es una empresa líder de software empresarial que prioriza la IA. Con un historial de adquisiciones exitosas y una rápida innovación, las soluciones de IgniteTech impulsan empresas de todo el mundo. Su cartera de productos de IA incluye MyPersonas® para la clonación, Eloquens® AI para la comunicación inteligente por correo electrónico y, ahora, Adminio™ AI para la coordinación de reuniones; todos ellos basados en las estructuras de datos de la empresa, con patente en trámite, basadas en IA.

