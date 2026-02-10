IgniteTech présente Adminio™ AI, la solution qui transforme la planification des réunions grâce à l'orchestration intelligente des e-mails

Une nouvelle plateforme élimine les contraintes en matière de planification grâce à des assistants IA conversationnels qui travaillent sur votre domaine

FORT LAUDERDALE, Floride, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech, la centrale logicielle d'entreprise connue pour avoir mené la révolution de la transformation de l'IA, a présenté aujourd'hui Adminio™ AI , une plateforme révolutionnaire en attente de brevet qui élimine les échanges fastidieux liés à l'organisation des réunions grâce à des assistants IA intelligents et adaptés à l'utilisateur. S'appuyant sur les bases technologiques éprouvées des plateformes Eloquens® AI et MyPersonas® d'IgniteTech, Adminio AI fait progresser la vision de l'entreprise, qui consiste à mettre de puissantes capacités de l'IA à la portée des professionnels. L'annonce a été faite à la GenAI Expo lors de l'allocution d'IgniteTech ayant donné le coup d'envoi de l'événement, qui s'est tenu à Fort Lauderdale, en Floride, où IgniteTech joue le rôle de sponsor principal.

« La planification des réunions consomme chaque semaine des heures précieuses qui pourraient être consacrées à un travail productif », a déclaré Eric Vaughan, CEO d'IgniteTech. « Les données sont stupéfiantes : les professionnels perdent 3 heures par semaine à gérer des calendriers, soit 7,5 % de leur temps de travail juste pour organiser des horaires. Une mauvaise planification coûte aux entreprises 100 milliards de dollars par an en perte de productivité, autrement dit 25 000 dollars par employé et par an. Avec Adminio AI, nous offrons à chaque professionnel son propre assistant exécutif d'IA qui travaille entièrement par e-mail. Il suffit de demander à votre assistant Adminio AI de répondre à n'importe quelle demande de planification et il se charge de tout : vérifier les calendriers, coordonner les fuseaux horaires, négocier les horaires et confirmer les réunions. Aucun lien à gérer. Zéro friction. De la simple planification », a ajouté M. Vaughan.

Adminio AI fonctionne comme un véritable assistant de direction personnalisé, avec lequel les utilisateurs interagissent de manière conversationnelle par e-mail. Chaque utilisateur donne un nom à son assistant Adminio AI et lui adresse des CC pour les demandes de planification, comme il le ferait avec un assistant humain. La plateforme fonctionne sur le propre domaine du client, ce qui garantit une intégration fluide à la marque et élimine les contraintes liées aux adresses électroniques externes. L'IA assure la coordination entre plusieurs parties sur plusieurs fuseaux horaires, gère les conflits de calendrier et maintient le contexte tout au long de négociations complexes. Lorsque des situations nécessitent une coordination plus poussée ou un jugement humain, Adminio AI fait automatiquement intervenir le responsable humain désigné dans la conversation via CC, ce qui garantit que les décisions critiques sont toujours supervisées par un humain. Cette inclusion de l'« humain dans la boucle » est une caractéristique de toutes les innovations d'IgniteTech en matière d'IA de niveau entreprise.

Développée à partir de la technologie d'IA en instance de brevet d'IgniteTech (Eloquens AI), Adminio AI offre des capacités de niveau entreprise dès le premier jour. La plateforme offre une intégration complète avec Microsoft 365, Google Gmail et KerioConnect® de GFI, ce qui la rend accessible aux organisations de toutes tailles, quelle que soit leur infrastructure de messagerie.

Principales caractéristiques :

Déploiement de domaines personnalisés : fonctionne sur votre nom de domaine, pas sur l'adresse d'un tiers

fonctionne sur votre nom de domaine, pas sur l'adresse d'un tiers Interaction personnalisée : les utilisateurs nomment leur assistant IA et interagissent naturellement par CC ou par e-mail.

les utilisateurs nomment leur assistant IA et interagissent naturellement par CC ou par e-mail. Surveillance via l'humain dans la boucle : chaque assistant Adminio AI a un responsable humain désigné qui est contacté en cas de besoin de coordination plus poussée ou de résolution de problèmes.

chaque assistant Adminio AI a un responsable humain désigné qui est contacté en cas de besoin de coordination plus poussée ou de résolution de problèmes. Coordination multipartite : gestion simplifiée de la programmation entre les participants internes et externes

gestion simplifiée de la programmation entre les participants internes et externes Gestion intelligente des fuseaux horaires : suivi et conversion automatiques entre les fuseaux horaires du monde entier

suivi et conversion automatiques entre les fuseaux horaires du monde entier Contrôle d'accès au calendrier : l'accès autorisé aux calendriers internes permet une coordination intelligente pour les participants externes.

l'accès autorisé aux calendriers internes permet une coordination intelligente pour les participants externes. Reprogrammation conversationnelle : gère les changements et les conflits par le biais d'un dialogue naturel par e-mail

gère les changements et les conflits par le biais d'un dialogue naturel par e-mail Assistance linguistique à l'échelle mondiale : Traitement natif de plus de 160 langues sans traduction

Traitement natif de plus de 160 langues sans traduction Sécurité de niveau entreprise : Conformité RGPD et SOC-2 avec une protection avancée pour les communications sensibles

Conformité RGPD et SOC-2 avec une protection avancée pour les communications sensibles Résidence régionale des données : disponible dans les régions de l'UE et des États-Unis pour répondre aux exigences en matière de souveraineté des données

La plateforme est née de l'effort interne d'IgniteTech en matière d'intelligence artificielle pour réduire le temps considérable consacré aux tâches administratives et de gestion qu'exige la planification traditionnelle. L'évolution largement documentée de l'entreprise vers une main-d'œuvre centrée sur l'IA, qui a entraîné le remplacement de plus de 80 % du personnel en raison d'une résistance à l'adoption de l'IA , y compris le propre chef du personnel de Vaughan, a créé le besoin urgent d'une solution de planification basée sur l'IA. « Lorsque j'ai constaté un vide dans ce poste, j'ai réalisé que tous les professionnels étaient confrontés à ce même défi », a déclaré Vaughan. « La plupart des gens n'ont pas le luxe d'avoir un assistant de direction, et ceux qui en ont un constatent de plus en plus que les approches traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme des équipes mondiales et distribuées qui ont besoin de capacités multilingues 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ». Les premiers déploiements internes ont montré des gains d'efficacité spectaculaires, les employés récupérant de nombreuses heures par semaine jusque-là perdues à organiser des calendriers.

Adminio AI sera lancée au premier trimestre 2026 en trois éditions pour répondre aux différents besoins des entreprises :

Édition Professional : conçue pour les professionnels qui gèrent eux-mêmes la coordination de leurs réunions

conçue pour les professionnels qui gèrent eux-mêmes la coordination de leurs réunions Édition Business : optimisée pour les petites et moyennes équipes qui ont besoin d'une planification collaborative

optimisée pour les petites et moyennes équipes qui ont besoin d'une planification collaborative Édition Enterprise : conçue pour les grandes entreprises ayant des besoins de planification complexes et importants au sein d'équipes internationales.

Chaque édition adapte les fonctionnalités telles que le volume de réunions, les intégrations de calendriers et le nombre de relations gérées afin de répondre aux besoins de l'organisation.

Soyez parmi les premiers à découvrir Adminio AI lors de son lancement. Visitez adminio.ai pour vous inscrire à l'accès anticipé et regarder la vidéo de démonstration du produit.

À propos d'IgniteTech

Fondée en 2010, IgniteTech est une société leader dans le domaine des logiciels d'entreprise basés sur l'IA. Grâce à des acquisitions réussies et à une innovation rapide, les solutions d'IgniteTech soutiennent les entreprises du monde entier. Le portefeuille de produits d'IA de l'entreprise comprend MyPersonas® pour le clonage de l'expertise, Eloquens® AI pour la communication intelligente par e-mail, et maintenant Adminio™ AI pour la coordination des réunions, tous développés à partir de structures de données de l'entreprise basées sur l'IA et en attente de brevet.

