iHerb anuncia grande atualização em seu programa de recompensas para seus milhões de clientes em todo o mundo

Uma das maiores varejistas on-line dos EUA de suplementos nutricionais, a Health Food & Personal Care apresenta a plataforma de crédito mais vantajosa do mundo

PASADENA, Califórnia, 22 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A iHerb , líder global em comércio eletrônico de saúde e beleza, tem o orgulho de anunciar a atualização e ampliação de seu programa de recompensas iHerb. Com mais de 25 anos de foco e dedicação apaixonados ao atendimento ao cliente, a iHerb vem trabalhando diligentemente para realizar atualizações significativas em seu inovador programa de recompensas para agradecer a seus clientes de todo o mundo por seu apoio e fidelidade.

A iHerb se empenha em oferecer a clientes novos e atuais descontos incríveis, devoluções de dinheiro e recursos educacionais em créditos de recompensas. O recurso "avalie e ganhe" da iHerb oferece percepções e avaliações de compradores reais sobre suas compras, para ajudar potenciais compradores a fazer suas escolhas com base em informações. O recurso também permite que os consumidores ganhem recompensas por sua participação, proporcionando valor agregado e maior confiança e fidelidade entre a marca e o comprador. Em todas suas ofertas, o programa foi desenvolvido especificamente para a iHerb criar um engajamento significativo e desenvolver relacionamentos sólidos com seus clientes, demonstrando ainda mais o compromisso da empresa de oferecer um atendimento ao cliente inigualável, do início ao fim do processo de compra de comércio eletrônico.

Além disso, os usuários podem postar e compartilhar links de recompensas para obter indicações e receber vantagens incríveis, como:

Receba USD 10 ou 10% por indicação

Novos clientes: dê um desconto de 10% e receba USD 10 em créditos de recompensa pelo primeiro pedido feito por uma pessoa indicada.

dê um desconto de 10% e receba em créditos de recompensa pelo primeiro pedido feito por uma pessoa indicada.

Clientes atuais: receba 10% de comissão em crédito de recompensa.

receba 10% de comissão em crédito de recompensa. Avalie e ganhe até USD 21 por avaliação

Avalie os produtos que você comprou na iHerb e receba USD 1,00 em crédito de recompensa por avaliação, uma vez que ela seja aprovada. Além disso, receba USD 0,10 em crédito de recompensa por voto útil, até 200 por USD 20,00 .

em crédito de recompensa por avaliação, uma vez que ela seja aprovada. Além disso, receba em crédito de recompensa por voto útil, até 200 por .

As avaliações podem ser positivas ou negativas. Apenas certifique-se de que elas sejam o mais informativas possível.

Responda e ganhe até USD 10 por resposta

Responda as perguntas postadas por outros clientes ou visitantes sobre os produtos que você já comprou e receba USD 0,10 em crédito de recompensa por voto útil que sua resposta receber, até 100 votos úteis ou USD 10,00 por resposta e por produto.

em crédito de recompensa por voto útil que sua resposta receber, até 100 votos úteis ou por resposta e por produto.

Quanto mais informativas e úteis forem suas respostas para outros clientes, mais votos úteis elas receberão.

"A iHerb Rewards agora oferece ainda mais incentivos a nossos estimados clientes e à comunidade global de influenciadores, seja compartilhando as melhores ofertas da iHerb por meio da propaganda boca a boca ou compartilhando suas próprias experiências com os produtos de saúde e bem-estar em nosso site. Continuamos nos esforçando para oferecer as melhores ofertas do mundo em saúde e bem-estar, e o programa de recompensas apoia esse objetivo dando aos clientes e influenciadores créditos de recompensas a serem resgatados em compras futuras ou até mesmo saques. Acreditamos que este seja o programa de recompensas mais prático para clientes e influenciadores disponível para qualquer pessoa no mundo", disse Neil Folgate, vice-presidente de marketing de crescimento.

Em 2021, a iHerb concedeu um total de mais de USD 50 milhões em recompensas e mais de USD 20 milhões em recompensas em dinheiro, com o membro número 1 do programa de recompensas tendo ganhado mais de USD 870 mil no total. Os clientes podem criar uma conta , acessar para compartilhar links de indicação e começar a ganhar. Acesse o site da iHerb Rewards para obter mais informações

Sobre a iHerb: Somos a maior plataforma de comércio eletrônico do mundo dedicada à categoria de vitaminas, minerais, suplementos, com uma presença cada vez maior em outras áreas da saúde e do bem-estar do consumidor. Com a confiança de milhões de pessoas em mais de 185 países, oferecemos um portfólio selecionado de produtos de marca e inovadores de terceiros e patenteados, com o melhor valor possível, entregues de forma conveniente diretamente a nossos clientes. https://www.iherb.com

Contato para a imprensa: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1843707/iHerb_Hero_Green_RGB_Logo.jpg

FONTE iHerb

SOURCE iHerb