iHerb zapowiada istotne uaktualnienie programu nagród dla milionów klientów na całym świecie

Jeden z największych amerykańskich sprzedawców internetowych, specjalizujący się w suplementach odżywczych, zdrowej żywności i produktach higieny osobistej, wprowadza najkorzystniejszą na świecie platformę lojalnościową.

PASADENA, Kalif., 21 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma iHerb , światowy lider handlu elektronicznego w dziedzinie zdrowia i urody, z dumą prezentuje zaktualizowany i rozszerzony program nagród iHerb Rewards. Bazując na ponad 25-letniej tradycji skoncentrowania się na obsłudze klienta, iHerb konsekwentnie pracuje nad udoskonaleniem swojego przełomowego programu nagród, aby podziękować swoim klientom z całego świata za ich wsparcie i lojalność.

iHerb zobowiązuje się do oferowania nowym i obecnym klientom niesamowitych zniżek, zwrotów pieniężnych i materiałów edukacyjnych w ramach program lojalnościowego Rewards Credit. Funkcja „recenzje i korzyści" zapewnia wgląd i informacje zwrotne od prawdziwych kupujących na temat ich wcześniejszych zakupów, co ułatwia potencjalnym klientom dokonywanie jeszcze bardziej przemyślanych wyborów. Narzędzie umożliwia również konsumentom zdobycie nagród za udział, co stanowi wartość dodaną oraz zwiększa zaufanie i lojalność pomiędzy marką a klientem. Niezależnie od swojej oferty, program został dostosowany specjalnie dla iHerb, umożliwiając tworzenie silnych więzi i nawiązywanie trwałych relacji z klientami, co dodatkowo potwierdza zaangażowanie firmy w niezrównaną obsługę klienta od początku do końca procesu zakupowego w ramach handlu elektronicznego.

Ponadto użytkownicy mają okazję zamieszczać i udostępniać linki do nagród, dzięki czemu pozyskują osoby zainteresowane i otrzymują niesamowite korzyści, m.in:

10 USd lub 10% za każdą osobę poleconą;

nowi klienci: rabat w wysokości 10% i 10 USD premii za pierwsze zamówienie osoby poleconej,

ocenianie produktów zakupionych w iHerb i otrzymywanie 1,00 USD nagrody za każdą recenzję po jej zatwierdzeniu. Dodatkowo za każdy pomocny głos można otrzymać 0,10 USD premii Rewards Credit, maksymalnie 200, czyli 20,00 USD ,

recenzje mogą być pozytywne lub negatywne. Należy jedynie zadbać o to, aby były one jak najbardziej merytoryczne.

Odpowiadaj i zyskaj do 10 USD za każdą odpowiedź;

odpowiadając na pytania zadane przez innych klientów lub gości dotyczące produktów, które zostały zakupione w przeszłości, można otrzymać 0,10 USD w postaci premii za każdy pomocny głos oddany na daną odpowiedź, do 100 pomocnych głosów lub 10,00 USD za odpowiedź i produkt,

im bardziej wartościowe i pomocne są udzielone odpowiedzi dla innych klientów, tym więcej pozytywnych głosów można uzyskać.

„Program iHerb Rewards oferuje dodatkowe korzyści dla najważniejszych klientów i międzynarodowej społeczności influencerów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami na temat produktów zdrowotnych i wellness na naszej stronie internetowej. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby oferować najwyższą wartość w dziedzinie zdrowia i odnowy biologicznej, dlatego też Program Nagród wspiera ten cel, zapewniając im premie do wykorzystania przy kolejnych zakupach lub nawet wypłaty gotówki. Jesteśmy przekonani, że jest to najbardziej przyjazny dla użytkowników program nagród, dostępny dla każdego na świecie" – powiedział wiceprezes ds. marketingu wzrostu, Neil Folgate.

W 2021 r. firma iHerb przyznała ogółem ponad 50 milionów USD w nagrodach i przeszło 20 milionów USD w nagrodach pieniężnych, przy czym klient-rekordzista zarobił łącznie ponad 870 tys. USD. Klienci mogą założyć konto , zalogować się, udostępnić linki polecające i rozpocząć zarabianie. Więcej informacji na stronie iHerb Rewards.

iHerb jest to największy na świecie detaliczny sklep internetowy zajmujący się handlem witaminami, minerałami i suplementami diety, z coraz wyraźniejszą obecnością w innych obszarach zdrowia i wellness. Ciesząc się zaufaniem milionów klientów w ponad 185 krajach, firma oferuje szeroki wachlarz markowych i innowacyjnych produktów firm trzecich oraz produktów własnych w najlepszej możliwej cenie, wygodnie dostarczanych bezpośrednio do odbiorców. https://www.iherb.com

