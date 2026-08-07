IIFL Capital geht eine Partnerschaft mit Flytxt ein, um mithilfe agentengestützter KI ein nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) zu erzielen

DUBAI, VAE, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, ein führender Anbieter von KI-Lösungen zur Optimierung von Unternehmensmarktplätzen, gab heute bekannt, dass IIFL Capital Services Limited, ein Full-Service-Unternehmen für Investment und Vermögensverwaltung, seine preisgekrönte KI-Lösung einsetzt, um die Anlegerbindung zu stärken und das Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) durch intelligente Anlageempfehlungen zu beschleunigen.

Mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich KI-Innovation betreut Flytxt derzeit mehr als 80 Unternehmenskunden in 50 Ländern und unterstützt sie dabei, Kundendaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln sowie messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Da sich die Erwartungen der Anleger ständig weiterentwickeln, stehen Finanzdienstleister unter zunehmendem Druck, hochrelevante und zeitnahe Anlageberatung anzubieten. Durch den Einsatz der KI-Plattform von Flytxt kann IIFL Capital das Anlegerverhalten besser verstehen, sich abzeichnende Anlagechancen erkennen und Kunden mit Empfehlungen ansprechen, die auf ihre finanziellen Ziele und Anlagepräferenzen abgestimmt sind.

„Der Einsatz neuer Technologien war schon immer ein zentraler Faktor für die Innovationskraft bei IIFL Capital. Unsere Zusammenarbeit mit Flytxt spiegelt unser Bestreben wider, KI zu nutzen, um die Anlegerbindung zu stärken und einen größeren Mehrwert für unsere Anleger zu schaffen", sagte Frau Jyotsna Solanki, Leiterin des Bereichs Business Intelligence und Wachstum bei IIFL Capital.

„KI erzielt nur dann eine spürbare Wirkung in der Praxis, wenn sie vertrauenswürdig, transparent und benutzerfreundlich ist. Genau das zeigt unsere Partnerschaft mit IIFL Capital. Unsere auf kausaler Intelligenz basierenden agentengestützten KI-Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, mit größerer Autonomie Schlussfolgerungen zu ziehen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Dr. Vinod Vasudevan, Geschäftsführer von Flytxt.

Diese Partnerschaft spiegelt die wachsende Präsenz von Flytxt im Finanzdienstleistungssektor wider, in dem weltweit führende NBFCs, Fintech-Unternehmen, Versicherungsgesellschaften sowie Privatkundenbanken die KI-Fähigkeiten des Unternehmens nutzen, um das Kundenwachstum zu beschleunigen, die Produktinnovation zu fördern, den Kundenservice zu optimieren und eine stärkere Kundenbindung zu erreichen.

Informationen zu IIFL Capital

IIFL Capital Services Limited (ehemals IIFL Securities Limited) ist ein in Indien tätiges Full-Service-Unternehmen für Brokerage- und Anlagedienstleistungen. IIFL Capital bietet Brokerage-Dienstleistungen, Vermögensverwaltung, den Vertrieb von Finanzprodukten, institutionelles Brokerage, Research sowie Investmentbanking-Dienstleistungen an.

Weitere Informationen finden Sie auf https://flytxt.ai/