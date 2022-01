Ikonická značka M&M'S® oznamuje globální závazek vytvořit svět, kde každý cítí, že zapadá

Společnost M&M'S, která se pyšní tím, že je součástí skupiny Mars, Incorporated, spouští globální platformu, která do roku 2025 zvýší pocit sounáležitosti deseti milionů lidí a pomůže jim spojit se a ocenit jeden druhého

NEWARK, NJ, 21. ledna 2022 /PRNewswire/ – Společnost M&M'S®, součást portfolia značek skupiny Mars, Incorporated, oznámila svůj globální závazek vytvořit inkluzivní svět, v němž si každý najde své místo. Prohlášení této ikonické značky cukrovinek se opírá o více než 80 let sbližování lidí pomocí barevných bonbonů a příchutí a je součástí strategie značky M&M'S s daným účelem, která slibuje využít sílu zábavy k zapojení všech tak, aby se do roku 2025 zvýšit pocit sounáležitosti u 10 milionů lidí z celého světa.

„M&M'S se již dlouho snaží vytvářet barevnou zábavu pro všechny a tento účel slouží jako specifičtější závazek k tomu, v co jsme jako značka vždy věřili: že každý má právo užívat si chvíle štěstí a že zábava je nejmocnějším způsobem, jak lidem dodat pocit, že jsou součástí celku," řekla Cathryn Sleight, ředitelka společnosti Mars Wrigley pro růst. „Kdo jiný než M&M'S, jedna z nejikoničtějších značek sladkostí na světě, by se měl zasazovat o to, aby svět zažíval více zábavy zvýšením sounáležitosti po celém světě?"

Studie(1) ukazují, že naše touha někam patřit je stejně silná jako touha být milován. Tato touha je společná všem lidem bez ohledu na kulturu, rasu, etnický původ či bydliště. Společnost M&M'S využila tyto poznatky k vytvoření fondu, aby mohla sledovat dopad značky na svou misi, která bude zahrnovat zdroje, mentoring, příležitosti a finanční podporu v oblasti umění a zábavy tak, aby lidé získali přístup k zážitkům a pocit sounáležitosti.

Letos se fanoušci ikonické značky M&M'S dočkají také změn ve vzhledu značky a dojmu z ní. Je to součást jejího vývoje a má to odrážet její nový závazek:

Svěží, moderní pojetí vzhledu našich oblíbených postav a propracovanější osobnosti, které podtrhují důležitost sebevyjádření a sílu komunity prostřednictvím vyprávění příběhů.

Větší důraz na ikonickou barevnou paletu značky a na různé tvary a velikosti lentilek M&M'S na všech kontaktních platformách, aby bylo znát, že když se dáme dohromady, je zábava o to větší.

Přidaný důraz na ampersand, tedy charakteristický symbol & v logu M&M'S, který slouží k propojení obou M, aby bylo patrné, že cílem naší značky je propojovat lidi.

Aktualizovaný tón, který je inkluzivnější, vstřícnější a sjednocující, ale zůstává zakořeněn v našem typickém šaškovském humoru.

„S velkým potěšením odhalujeme nový vzhled a atmosféru naší značky M&M'S, kterou fanoušci uvidí ožívat na všech platformách M&M'S po celém světě," uvedla Jane Hwang, viceprezidentka společnosti Mars Wrigley pro globální marketing. „Od nových produktových inovací přes kampaně naší značky, rozvinuté postavy až po naše zážitkové prodejny – do všeho, co děláme, zapojíme barevné vizuály, inkluzivní sdělení a náš cíl, abychom ukázali, že když se dáme dohromady, je větší zábava. Tento záměr se již naplno projevuje v nové prodejně M&M'S v Berlíně s vícejazyčnými nápisy, které oslovují všechny členy našeho rozmanitého týmu a vyzdvihují příslušníky různých kultur, prostředí a generací."

Nový globální závazek společnosti M&M'S je jen jedním z mnoha kroků, které skupina Mars, Incorporated činí s cílem vytvořit inkluzivnější svět. Tento závazek zahrnuje budování genderově vyvážených manažerských týmů, každoroční nezávislý audit diverzity v oblasti reklamy (ten provádí Institut Geeny Davisové pro gender v médiích) a to, že společnost Mars zastává místopředsednickou pozici v Alianci pro destereotypizaci, která je součástí organizace UN Women.

Další informace o novém záměru značky M&M'S a jeho realizaci mohou fanoušci získat na Facebooku , Instagramu , Twitteru a napříč platformami pomocí hashtagu #ForAllFunkind. Mohou také navštívit naše stránky MMS.com .

O SKUPINĚ MARS, INCORPORATED

Již přes sto let se skupina Mars, Incorporated řídí přesvědčením, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak provádíme obchodní činnost dnes. Tato myšlenka je středobodem toho, čím jsme vždy byli jako globální rodinná firma. Skupina Mars se dnes transformuje, inovuje a vyvíjí způsobem, který potvrzuje její závazek pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe.

V našich rozmanitých a stále se rozšiřujících divizích cukrovinek, potravin a výrobků a služeb péče o zvířata zaměstnáváme 133.000 oddaných spolupracovníků, kteří svorně kráčejí vpřed. Náš roční obrat dosahuje 40 miliard dolarů a vyrábíme značky oblíbené na celém světě včetně DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'.S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® a 5™. Naše společnosti zabývající se výživou, zdravím a službami, včetně společností AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus a VCA™ se starají o pohodu poloviny domácích mazlíčků světa.

Víme, že skutečně úspěšní můžeme být pouze tehdy, pokud se daří i našim partnerům a komunitám, ve kterých působíme. Pět principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje naše spolupracovníky ke každodenní činnosti, která pomáhá vytvořit svět zítřka, v němž se bude dařit planetě, jejím obyvatelům i domácím zvířatům. Nástroj Mars Compass , inspirovaný ekonomikou vzájemnosti, slouží k měření toho, jak společnost pokročila v naplňování svého účelu: Svět, který chceme zítra, začíná tím, jak provádíme obchodní činnost dnes.

Další informace o společnosti Mars najdete na stránkách mars.com . Spojte se s námi na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, Instagramu a YouTube.





