Manchester City signe un partenariat mondial avec AvaTrade

AvaTrade est devenu le partenaire officiel mondial de trading en ligne du club de football anglais Manchester City. Il s'agit d'une extension du précédent rôle joué par AvaTrade auprès du club de foot, soit un rôle de partenaire régional en Chine, en Asie et en Amérique latine.

AvaTrade est un leader du trading en ligne avec des clients dans le monde entier. Le groupe est en train de révolutionner le secteur du trading en ligne en offrant un environnement de trading innovant et facile à utiliser avec les plateformes les plus avancées.

Avec ce partenariat, AvaTrade offre à ses clients du monde entier et ses partenaires d'affaires des promotions exclusives liées à la City, des prix et des voyages VIP au stade Etihad du Club à Manchester pour leur offrir des expériences inestimables.

Damian Willoughby, vice-président principal chargé des partenariats auprès du club de football a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec AvaTrade et d'étendre nos relations. Nous avons été impressionnés par l'engagement d'AvaTrade à innover et à occuper une place prépondérante dans le secteur - des valeurs que partage la Manchester City. Nous avons hâte de poursuivre cette relation avec AvaTrade et d'attirer l'attention d'autres fans de la City à travers le monde. »

Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade : « AvaTrade est l'un des rare courtier régulé et fait partie des plus fiables du secteur. Son partenariat avec Manchester City constitue une étape importante pour rendre le trading accessible à tous, dans le monde entier. Il est crucial que les fans de football et les investisseurs du monde entier sachent qu'il n'y a pas de limites à ce qu'ils peuvent accomplir. Nous offrons à nos clients les meilleurs outils technologiques, systèmes, ainsi que d'excellentes formations en ligne. En retour, ils peuvent transformer ces connaissances en réussite sur nos plateformes de trading. »

Avec 16 bureaux à travers le monde et un siège à Dublin, en Irlande, AvaTrade opère sous le contrôle de six institutions régulées à l'internationale dans l'UE, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud, dans les Îles vierges britanniques et au Moyen-Orient. Le principal objectif du courtier consiste à donner aux gens les moyens d'investir et de trader avec confiance, dans un environnement innovant et fiable, à l'aide des meilleures technologies et d'un excellent service-client, sans aucun compromis sur son intégrité.

À propos du club de football Manchester City

Manchester City FC est un club britannique de football de première division. Fondé en 1880, sous le nom St Mark's West Gorton, il est officiellement devenu Manchester City FC en 1894. Depuis, il a remporté la Coupe d'Europe des Vainqueurs, quatre titres de champions de ligue, dont trois de Premier League (2012, 2014, 2018) et cinq Coupes d'Angleterre. Manchester City FC est l'une des huit équipes qui forment la City Football Group, qui compte également New York City FC et Melbourne City FC.

Sous la direction de Pep Guardiola, l'un des gestionnaires de clubs les plus décorés du monde du football, le Club joue ses matches locaux et de la Ligue des champions de l'UEFA au Stade Etihad - un stade immense de 55.000 places dans lequel joue la City depuis 2003.

Le Stade se trouve maintenant sur le campus Etihad, également occupé par la City Football Academy, qui forme les grands footballeurs de demain au cœur de Manchester-Est. Dotée d'un stade de 7.000 places, l'Academy Stadium, la City Football Academy est également l'endroit où le club de football féminin de Manchester City et l'Elite Development Squad s'entraînent et jouent leurs matches locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.mancity.com

À propos d'AvaTrade

Le grand courtier de Forex et CFD AvaTrade a été fondé en 2006. Il propose le trading de plus de 250 instruments financiers, dont des devises, des actions, des matières premières, des indices, des crypto monnaies et des options vanille.

Les clients d'AvaTrade peuvent accéder à plusieurs plateformes de trading de pointe et à l'application mobile AvaTradeGO, pour trader n'importe où, ainsi qu'à des gestionnaires de compte et un service-client disponible 24h/24-5j/7 dans 14 langues. AvaTrade accueille les traders de tous niveaux et garantit un trading sécurisé à l'aide de technologies avancées de cryptage et de la séparation totale des comptes.

Pour en savoir plus sur AvaTrade, rendez-vous sur http://www.avatrade.fr

