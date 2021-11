Il Salone dell'Automobile di Los Angeles annuncia il suo programma di esperienze all'aperto e al chiuso

Con debutti a livello globale, veicoli stravaganti, auto personalizzate, food truck, adozioni di animali domestici e un numero di opportunità di prove su strada mai visto prima, il Salone dell'Automobile di Los Angeles consente di fare un'esperienza in prima persona, divertente e a prezzi accessibili, dal 19 al 28 novembre

LOS ANGELES, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Il Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®), il principale evento in presenza dedicato all'automotive e al lifestyle, ha annunciato di recente il suo elenco di attivazioni dinamiche al chiuso e all'aperto, eventi per la stampa e attrazioni per i consumatori che metteranno in mostra lo schieramento di veicoli di prim'ordine che debutteranno all'edizione 2021 del Salone dell'Automobile di Los Angeles. Le porte del Los Angeles Convention Center saranno aperte al grande pubblico dal 19 al 28 novembre. Dopo la pausa del Salone dell'Automobile a causa della pandemia mondiale, il ritorno dei debutti e degli incontri di persona fornirà l'atmosfera perfetta alle case automobilistiche per dimostrare perché il mondo della mobilità è uno dei settori più innovativi e lungimiranti del pianeta.

Prima che il Salone dell'Automobile di Los Angeles apra i battenti ai visitatori della California del Sud, le case automobilistiche nuove e consolidate di tutto il mondo presenteranno i loro ultimi concept e veicoli di serie nel corso del 2021 AutoMobility LA® (l'evento del LA Auto Show dedicato alla stampa e ai professionisti del settore). Le conferenze stampa di AutoMobility LA in programma quest'anno i svolgeranno in presenza mercoledì 17 novembre. Tra le aziende che rilasceranno dichiarazioni si annoverano Barbie, Biliti Electric Inc., Bremach, EdisonFuture, Fisker Inc., Hyundai Motor, Kia, Mullen, Subaru e VinFast.

"Il Salone dell'Automobile di Los Angeles è un evento imperdibile ogni anno per un motivo: offriamo 10 giorni e un milione di metri quadrati di esperienze al chiuso e all'aperto che i nostri visitatori aspettano con ansia di anno in anno", ha dichiarato Lisa Kaz, proprietaria e CEO di LA Auto Show.

Il Salone dell'Automobile di Los Angeles presenterà start-up dinamiche e case affermate che offriranno 10 giornate ricche di prove su strada, veicoli in anteprima, auto personalizzate e stravaganti,veicoli a emissioni zero completamente nuovi, attivazioni interattive ed esperienze uniche. Influencer e acquirenti possono provare su strada veicoli di case come Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Nissan, Ram, Subaru e Toyota; le esperienze aggiuntive includono:

Nuove attivazioni, mostre ed esperienze per i consumatori

"Camp Jeep" (all'aperto): l'esposizione di Jeep su una superficie di 2.000 metri quadrati darà ai partecipanti al Salone dell'Automobile di Los Angeles la possibilità di scoprire le straordinarie capacità fuori strada dei veicoli Jeep senza lasciare lo show. Camp Jeep è costituito da diversi ostacoli che simulano alcuni dei rigorosi test a cui sono sottoposti i veicoli Jeep prima che i clienti possano mettersi al volante. Il percorso consente di dare un'occhiata da vicino a molteplici aspetti: altezza dal suolo, trazione, stabilità, articolazione, angolo di dosso, campanatura negativa e sospensione. Camp Jeep è un'area di divertimento interattiva dove dei piloti professionisti di 4x4 consentono ai passeggeri di provare le funzionalità su strada e fuori strada di un veicolo del marchio Jeep. I visitatori saliranno a bordo del Wrangler Rubicon 2021, Wrangler 4xe, Grand Cherokee, Gladiator Rubicon, Grand Cherokee Trailhawk e Cherokee Trailhawk guidati da piloti esperti.

I biglietti sono ora in vendita e possono essere acquistati sul sito web laautoshow.com/tickets. Nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori attivazioni ed esperienze, oltre ai debutti di veicoli.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e sul Salone dell'Automobile di Los Angeles, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web www.AutoMobilityLA.com e www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell'Automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per accedere al Salone, oltre alla mascherina, sarà necessario un certificato di vaccinazione o un test COVID negativo effettuato entro 72 ore prima dell'arrivo presso il LA Convention Center. Per chi desidera effettuare test in loco, saranno disponibili test rapidi. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza del LA Auto Show, visitare il sito web: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Informazioni sul Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo grande Salone dell'automobile nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più influenti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'Automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

