LA Auto Show kondigt zijn line-up van indoor- en outdoor-ervaringen aan

Met wereldpremières, exoten, aangepaste auto's, foodtrucks, adopties van huisdieren en meer testritten dan ooit tevoren, biedt de LA Auto Show van 19 tot 28 november een leuke en betaalbare live evenementervaring.

LOS ANGELES, 6 november 2021 /PRNewswire/-- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende auto- en lifestyle-evenement voor persoonlijk gebruik, kondigde onlangs zijn dynamische indoor- en outdoor-activiteiten, persevenementen en consumentenattracties aan, om zijn autopremières op de 2021 LA Auto Show mondiaal onder de aandacht te brengen. Voor consumenten gaan van 19 t/m 28 november in het Los Angeles Convention Center de deuren open. Na de onderbreking van de LA Auto Show als gevolg van de wereldwijde pandemie, zal de terugkeer van persoonlijke premières en ontmoetingen de perfecte sfeer bieden voor autofabrikanten, om te tonen waarom de wereld van mobiliteit een van de meest innovatieve en vooruitstrevende industrieën ter wereld is.

Voordat Zuid-Californiërs de LA Auto Show kunnen verkennen, zullen gevestigde en nieuwe autofabrikanten van over de hele wereld hun nieuwste concept- en productievoertuigen introduceren tijdens 2021 AutoMobility LA® (de industrie- en mediabijeenkomst van LA Auto Show). De particuliere line-up van AutoMobility LA-persconferenties van dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 17 november; bedrijven die aankondigingen doen, zijn onder meer Barbie, Biliti Electric Inc., Bremach, EdisonFuture, Fisker Inc., Hyundai Motor, Kia, Mullen, Subaru en VinFast.

"De LA Auto Show is niet voor niets elk jaar een evenement dat je niet mag missen. We brengen 10 dagen lang indoor- en outdoor-ervaringen op een miljoen vierkante meter, waar onze bezoekers elk jaar naar uitkijken," aldus Lisa Kaz, initiatiefnemer en CEO van de LA Autoshow.

De LA Auto Show toont niet alleen dynamische start-ups en gevestigde merken, maar zorgt ook voor 10 propvolle dagen tjokvol testritten, nooit eerder vertoonde voertuigen, aangepaste en exotische auto's, geheel nieuwe emissievrije voertuigen, interactieve beleving en unieke ervaringen. Influencers en shoppers kunnen voertuigen testen van merken als Audi, Chrysler, Dodge, ElectraMeccanica, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Nissan, Ram, Subaru en Toyota; bijkomende ervaringen zijn onder meer:

nieuwe demonstraties, showcases en consumentenactiviteiten

"Camp Jeep" (Outdoor): Jeep's 25.000 vierkante meter grote tentoonstelling geeft bezoekers van de LA Auto Show de kans om de extreme off-road-capaciteiten van Jeep-voertuigen te ervaren zonder de show te verlaten. Camp Jeep bestaat uit verschillende obstakels die enkele van de strenge tests simuleren die Jeep-voertuigen ondergaan, voordat klanten achter het stuur kruipen. De cursus biedt een blik uit de eerste hand op bodemvrijheid, tractie, stabiliteit, articulatie, break-over, off-camber en ophanging. Camp Jeep is een interactieve avonturenzone waar professionele 4x4-chauffeurs bestuurders de mogelijkheid bieden om de on- en off-road-capaciteiten van een Jeep-merkvoertuig te ervaren. Ervaren chauffeurs zullen deelnemers voor een ritje meenemen in de 2021 Wrangler Rubicon, Wrangler 4xe, Grand Cherokee, Gladiator Rubicon, Grand Cherokee Trailhawk en de Cherokee Trailhawk.

Jeep's 25.000 vierkante meter grote tentoonstelling geeft bezoekers van de LA Auto Show de kans om de extreme off-road-capaciteiten van Jeep-voertuigen te ervaren zonder de show te verlaten. Camp Jeep bestaat uit verschillende obstakels die enkele van de strenge tests simuleren die Jeep-voertuigen ondergaan, voordat klanten achter het stuur kruipen. De cursus biedt een blik uit de eerste hand op bodemvrijheid, tractie, stabiliteit, articulatie, break-over, off-camber en ophanging. Camp Jeep is een interactieve avonturenzone waar professionele 4x4-chauffeurs bestuurders de mogelijkheid bieden om de on- en off-road-capaciteiten van een Jeep-merkvoertuig te ervaren. Ervaren chauffeurs zullen deelnemers voor een ritje meenemen in de 2021 Wrangler Rubicon, Wrangler 4xe, Grand Cherokee, Gladiator Rubicon, Grand Cherokee Trailhawk en de Cherokee Trailhawk. EV Track aangedreven door Electrify America (Indoor): Electrify America - het grootste open ultrasnelle DC-oplaadnetwerk - is de exclusieve sponsor van LA Auto Show's geheel nieuwe indoor elektrische voertuig (EV), testbaan en oplaadprovider voor die automerken en voertuigen die in de outdoor-testritten van dit jaar te zien zijn. Liefhebbers, shoppers en EV-nieuwsgierigen kunnen in de South Hall van het Los Angeles Convention Center eenvoudig een testrit met verschillende van de nieuwste EV-modellen maken, langs een testbaan van 55.000 vierkante meter. Daar kunnen bezoekers ook meer te weten komen over de oplaadopties van Electrify America, waaronder HomeStation, een thuislader van niveau 2, evenals over het nieuwe openbare DC-snellader-prototype, dat debuteert op AutoMobility LA 2021. Ga voor meer informatie of om een Electrify America-oplader te vinden naar: https://www.electrifyamerica.com/ .

Electrify America - het grootste open ultrasnelle DC-oplaadnetwerk - is de exclusieve sponsor van LA Auto Show's geheel nieuwe indoor elektrische voertuig (EV), testbaan en oplaadprovider voor die automerken en voertuigen die in de outdoor-testritten van dit jaar te zien zijn. Liefhebbers, shoppers en EV-nieuwsgierigen kunnen in de South Hall van het Convention Center eenvoudig een testrit met verschillende van de nieuwste EV-modellen maken, langs een testbaan van 55.000 vierkante meter. Daar kunnen bezoekers ook meer te weten komen over de oplaadopties van Electrify America, waaronder HomeStation, een thuislader van niveau 2, evenals over het nieuwe openbare DC-snellader-prototype, dat debuteert op AutoMobility LA 2021. Ga voor meer informatie of om een Electrify America-oplader te vinden naar: https://www.electrifyamerica.com/ Ford "Bronco Built Wild"-ervaring (Outdoor): bij Built Wild kunnen bezoekers van de LA Auto Show plankgas met de familie Bronco kennismaken op een speciaal ontworpen off-road-parcours en hun moed op de proef stellen met een ritje over Bronco Mountain - een heuvel van 38 graden - gelegen in de North Plaza van de Congrescentrum van Los Angeles . Bezoekers zullen meer te weten komen over de geliefde erfenis van het merk Bronco, kennismaken met de geheel nieuwe Bronco-familie - van Bronco Sport tot de 2-deurs en 4-deurs Bronco's - en leren over modulariteit en accessoires, die bij hun levensstijl passen. Gasten zullen ook de sensatie van Bronco's off-road capaciteiten en connectiviteit ervaren op een off-road-baan, ontworpen door Vaughn Gittin Jr. ; de ervaring toont Trail Turn Assist, waarbij het voertuig bijna om zijn eigen as draait.

bij Built Wild kunnen bezoekers van de LA Auto Show plankgas met de familie Bronco kennismaken op een speciaal ontworpen off-road-parcours en hun moed op de proef stellen met een ritje over Bronco Mountain - een heuvel van 38 graden - gelegen in de North Plaza van de Congrescentrum van . Bezoekers zullen meer te weten komen over de geliefde erfenis van het merk Bronco, kennismaken met de geheel nieuwe Bronco-familie - van Bronco Sport tot de 2-deurs en 4-deurs Bronco's - en leren over modulariteit en accessoires, die bij hun levensstijl passen. Gasten zullen ook de sensatie van Bronco's off-road capaciteiten en connectiviteit ervaren op een off-road-baan, ontworpen door ; de ervaring toont Trail Turn Assist, waarbij het voertuig bijna om zijn eigen as draait. Ford's "Built To Electrify"- en "Built Ford Wild"-ervaringen (Indoor): De Built to Electrify-ervaring van Ford in de West Hall van het Los Angeles Convention Center biedt bezoekers de mogelijkheid om de voordelen van het bezit van elektrische voertuigen (EV's) te leren kennen, evenals het volledige aanbod van elektrische voertuigen van Ford te bekijken. Bezoekers van de LA Auto Show kunnen niet alleen een exclusieve blik werpen op de volledig elektrische Ford F-150 Lightning, maar ook een adrenalineverhogende rit met de Mustang Mach E maken, hartkloppingen gegarandeerd. Eveneens in de West Hall toont Built Ford Wild de volledige reeks vrachtwagens van Ford, waaronder de geheel nieuwe Maverick, 2021 F-150 Hybrid en F-150 Lightning. Bezoekers van Built Ford Wild ontdekken aan de hand van verhalen van lokale klanten die dol zijn op hun Ford-trucks hoe het nieuwste aanbod van Ford hun werk en recreatie nog beter maakt.

De Built to Electrify-ervaring van Ford in de West Hall van het Convention Center biedt bezoekers de mogelijkheid om de voordelen van het bezit van elektrische voertuigen (EV's) te leren kennen, evenals het volledige aanbod van elektrische voertuigen van Ford te bekijken. Bezoekers van de LA Auto Show kunnen niet alleen een exclusieve blik werpen op de volledig elektrische Ford F-150 Lightning, maar ook een adrenalineverhogende rit met de Mustang Mach E maken, hartkloppingen gegarandeerd. Eveneens in de West Hall toont Built Ford Wild de volledige reeks vrachtwagens van Ford, waaronder de geheel nieuwe Maverick, 2021 F-150 Hybrid en F-150 Lightning. Bezoekers van Built Ford Wild ontdekken aan de hand van verhalen van lokale klanten die dol zijn op hun Ford-trucks hoe het nieuwste aanbod van Ford hun werk en recreatie nog beter maakt. "Ram Truck Territory" (Indoor): het ultieme in-truck-avontuur dat de power en mogelijkheden van de Ram Truck-voertuigen demonstreert, debuteert in de West Hall van Los Angeles Convention Center. Professionele chauffeurs navigeren bezoekers over het interactieve parcours in de 2021 Ram 1500, de meest bekroonde lichte vrachtwagen in Amerika. Bezoekers van de LA Auto Show kunnen ook genieten van een ritje in de Ram Rebel-, Limited-, Laramie - en Longhorn-modellen. Ram Heavy Duty-trucks omvat de Ram Power Wagon, de Ram 2500 en de 3500 Limited-modellen. Ram Truck Territory zal onder meer een stabiliteitsdemonstratie geven op de High Banked Wedge, een constructie van meer dan 6' hoog, 70' in diameter met een helling van 30°. Een reeks stalen duikers demonstreert de handling- en ophangingsopties van de Ram. Deelnemers kunnen ook de tractie voelen en heuvelafwaartstechnologie ervaren op de legendarische Ram Mobile Mountain, een 3 meter hoge, 30 meter lange gesimuleerde berg met een opwaartse en neerwaartse hoek van 30 graden. Ram houdt een sleepdemonstratie met een Ram 3500 uit 2021, inclusief Cummins-dieselmotor met een hoog vermogen van 6,7 L, terwijl de vrachtwagen aan de 24' hoge Ram Tow Power Tower wordt vastgekoppeld en een zwaar gewicht optilt om het slepen te simuleren.

het ultieme in-truck-avontuur dat de power en mogelijkheden van de Ram Truck-voertuigen demonstreert, debuteert in de West Hall van Convention Center. Professionele chauffeurs navigeren bezoekers over het interactieve parcours in de 2021 Ram 1500, de meest bekroonde lichte vrachtwagen in Amerika. Bezoekers van de LA Auto Show kunnen ook genieten van een ritje in de Ram Rebel-, Limited-, - en Longhorn-modellen. Ram Heavy Duty-trucks omvat de Ram Power Wagon, de Ram 2500 en de 3500 Limited-modellen. Ram Truck Territory zal onder meer een stabiliteitsdemonstratie geven op de High Banked Wedge, een constructie van meer dan 6' hoog, 70' in diameter met een helling van 30°. Een reeks stalen duikers demonstreert de handling- en ophangingsopties van de Ram. Deelnemers kunnen ook de tractie voelen en heuvelafwaartstechnologie ervaren op de legendarische Ram Mobile Mountain, een 3 meter hoge, 30 meter lange gesimuleerde berg met een opwaartse en neerwaartse hoek van 30 graden. Ram houdt een sleepdemonstratie met een Ram 3500 uit 2021, inclusief Cummins-dieselmotor met een hoog vermogen van 6,7 L, terwijl de vrachtwagen aan de 24' hoge Ram Tow Power Tower wordt vastgekoppeld en een zwaar gewicht optilt om het slepen te simuleren. Subaru National Parks Experience & Pet Adoptions (Indoor): een geheel nieuw autoshow-evenement met de belangrijkste Subaru-modellen, in het kader van de toewijding van het merk aan het behoud van onze nationale parken. Er wachten op bezoekers in de West Hall van Los Angeles Convention Center een meeslepende 180-graden led-muur en led-vloer, met op de wildernis geïnspireerde bezienswaardigheden, geluiden, geuren plus twee visuele niveaus. Ontdek een interactieve grot met 'no-touch'-technologie en bezoek zeker het dagelijkse adoptie-evenement 'Subaru Loves Pets'. De geheel vernieuwde performance van Subaru omvat onder meer de 2022 WRX.

een geheel nieuw autoshow-evenement met de belangrijkste Subaru-modellen, in het kader van de toewijding van het merk aan het behoud van onze nationale parken. Er wachten op bezoekers in de West Hall van Convention Center een meeslepende 180-graden led-muur en led-vloer, met op de wildernis geïnspireerde bezienswaardigheden, geluiden, geuren plus twee visuele niveaus. Ontdek een interactieve grot met 'no-touch'-technologie en bezoek zeker het dagelijkse adoptie-evenement 'Subaru Loves Pets'. De geheel vernieuwde performance van Subaru omvat onder meer de 2022 WRX. "VW Roadshow" (Outdoor): Volkswagen nodigt bezoekers van de LA Auto Show uit om hun rijgenot in SUV's te beleven op de "VW Roadshow", waar ze de volledig elektrische ID.4 SUV kunnen leren kennen - bekroond met "World Car of the Year", de geheel nieuwe compacte Taos met VW Digital Cockpit, de gezinswagen Atlas, de gedurfde Atlas Cross Sport en de compacte Tiguan - winnaar van de "Car & Driver Editor 's Choice Award." De 'custom, closed-track'-ervaring van Volkswagen in het Gilbert Lindsey Plaza in Los Angeles Convention Center herbergt obstakels, die de wendbaarheid, stabiliteit en aanpasbaarheid van Volkswagen SUV's laten zien. Om het inchecken te versnellen, worden deelnemers uitgenodigd om zich vooraf online te registreren op http://www.vwroadshow.com/.

Tickets zijn nu in de verkoop bij laautoshow.com/tickets. Extra activiteiten en ervaringen plus voertuigpremières worden de komende dagen aangekondigd.

Ga voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, inclusief referenties uit de media en autobranche, naar: www.AutoMobilityLA.com and www.LAAutoShow.com.

De LA Auto Show wordt georganiseerd in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen vereist door het Los Angeles County Department of Public Health. Vaccinatiebewijzen of een negatieve COVID-test binnen 72 uur na aankomst ter plaatse in het LA Convention Center samen met maskers zijn vereist voor toegang tot de show. Gratis sneltests op locatie zijn beschikbaar voor diegenen die ad-hoc willen testen. Voor meer informatie over de veiligheidsprotocollen van de LA Auto Show, kunt u terecht op: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) werd opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt aanbevolen door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show