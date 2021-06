Il Salone dell'automobile di Los Angeles ritorna con la più variegata gamma di veicoli e marche di qualsiasi Salone dell'Auto in Nord America nel 2021

- Significativo impatto economico sulla contea di Los Angeles sulla scia della recente riapertura della California -

- Cento mila metri quadri di esperienze nel settore automobilistico e del lifestyle -

LOS ANGELES, 25 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Evento leader nel campo dell'auto e del lifestyle, il Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®), conferma oggi un forte ritorno in presenza al Los Angeles Convention Center il prossimo novembre 2021. Quest'anno, cento mila metri quadrati di spazio interno ed esterno mostreranno al meglio un settore automobilistico dinamico e in continua evoluzione, con la partecipazione di startup e marche affermate per offrire la più ampia gamma di veicoli ed esperienze di qualsiasi esposizione automobilistica in Nord America.

Il Salone dell'automobile di Los Angeles si svolgerà durante 12 giorni intensi, con giornate dedicate ai media e al settore, AutoMobility LA, dal 17 al 18 novembre mentre le porte apriranno al grande pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles sarà accolto con favore sia dai consumatori che dalle aziende, in quanto contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il Los Angeles Convention Center.

Ospitato nella capitale mondiale della cultura automobilistica e specchio di un pubblico diversificato e moderno di Los Angeles, il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021 si concentrerà nel portare le centinaia di migliaia di ammiratori di veicoli nuovi e concept a scoprire tutto in un unico luogo, rendendo Los Angeles la destinazione perfetta per appassionati e acquirenti. Unico per la sua consolidata attenzione alla convergenza di tecnologia e mondo dell'auto, il Salone dell'automobile di Los Angeles continuerà a portare l'innovazione e il design degli EV (veicoli elettrici) più recenti sulla scena globale e all'attento acquirente del Sud della California. Ciò emerge dalle nuove case automobilistiche come Fisker, Imperium Motor Company, Karma, Lucid e Mullen, che parteciperanno insieme a nomi già noti, molte delle quali sono pronte a fare il proprio debutto alla fiera.

"Siamo orgogliosi di essere parte della cultura di Los Angeles e di un evento imperdibile nel calendario. Con la riapertura della California e della contea di Los Angeles, siamo pronti a presentare un evento sensazionale e offrire alla California del Sud un'esperienza da attendere con entusiasmo e un ambiente dinamico in cui le case automobilistiche e i marchi di lifestyle possano informare e intrattenere" ha dichiarato Lisa Kaz, titolare e CEO di LA Auto Show."Quest'anno i visitatori potranno accedere alla più ampia gamma di auto, camion e SUV in un unico luogo per poter toccare con mano tutto, dai veicoli elettrici ai veicoli a gas, mentre recuperano i contatti con amici e familiari in un ambiente sicuro e confortevole".

I biglietti per il Salone dell'automobile di Los Angeles saranno in vendita online nel corso dell'estate; i professionisti dei media e del settore possono registrarsi in agosto per le giornate dedicata alla stampa.

Il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021 sarà gestito in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza richiesti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Informazioni sul Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®

) Fondato nel 1907, il Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®) è la prima grande esposizione della stagione in Nord America ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra l'amore degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. L'esposizione si snoda su 12 giorni per tutto il periodo del Ringraziamento ed è un evento imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata diversa durante il periodo di vacanza. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone dell'automobile di Los Angeles contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e comprenderanno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari per il mondo dell'auto. Le porte si apriranno al grande pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti per ricevere avvisi su http://www.laautoshow.com/.

Le aziende interessate a partecipare alle prossime giornate del Salone dell'automobile di Los Angeles riservate agli addetti ai lavori e ai media, o alla fiera per il grande pubblico possono contattare Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show all'indirizzo [email protected]. Per richieste stampa, inviare un'email a Kat Kirsch all'indirizzo [email protected] .

