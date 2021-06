LA Auto Show kehrt mit der größten Vielfalt an Fahrzeugen und Marken aller nordamerikanischen Auto Shows im Jahr 2021 zurück

- Signifikante wirtschaftliche Auswirkungen auf LA County durch die kürzlich Wiedereröffnung von California -

- 93.000 m2 (Eine Million Quadratfuß) Automobil- und Lifestyle-Erlebnisse -

LOS ANGELES, 25. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die führende Auto und Lifestyle-Präsenzveranstaltung, die Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), bestätigt heute eine starke Rückkehr ins LA Konvention Center im November 2021. Auf einer Fläche von 93.000 m2 (Eine Million Quadratfuß) im Innen- und Außenbereich wird die dynamische und sich entwickelnde Autoindustrie von ihrer besten Seite gezeigt, da sowohl Startups als auch etablierte Marken teilnehmen, um die breiteste Palette an Fahrzeugen und Erlebnissen aller Autoshows in Nordamerika in diesem Jahr zu bieten.

Die LA Auto Show wird volle 12 Tage laufen, wobei die Medien- und Industrietage, die Automobilist LA, am 17. und 18. November stattfinden und die Türen für die Verbraucher vom 19. bis 28. November geöffnet sind. Die LA Auto Show wird von Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen begrüßt, da sie mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft beiträgt, den lokalen Arbeitsmarkt stimuliert und die Nummer eins der Einnahmequellen für das LA Konvention Center ist.

Die LA Auto Show 2021 findet in der Welthauptstadt der Autokultur statt und spiegelt das vielfältige und fortschrittliche Publikum von LA wider. Sie wird sich darauf konzentrieren, ihren Hunderttausenden von Fans neue Fahrzeuge und Konzeptfahrzeuge an einem Ort zu präsentieren und ist damit das ultimative Ziel für Enthusiasten und Einkäufer. Die LA Auto Show unterscheidet sich durch ihre langjährige Konzentration auf die Konvergenz von Technologie und Automobil und wird auch weiterhin die neuesten Innovationen und das Design von Elektrofahrzeugen (EV) auf die globale Bühne und den anspruchsvollen Käufer in SoCal bringen. Dies wird durch neuere Autohersteller wie Fisker, Imperium Motor Company, Karma, Lucid und Mullen belegt, die neben traditionellen Marken teilnehmen werden - viele von ihnen werden auf der Messe ihre Weltpremiere feiern.

„Wir sind stolz darauf, ein integraler Bestandteil der LA-Kultur und ein Muss im Veranstaltungskalender zu sein. Mit der Öffnung Kaliforniens und des LA County haben wir uns verpflichtet, eine erstklassige Show zu liefern, um SoCal ein Erlebnis zu bieten, auf das man sich freuen kann, und ein dynamisches Umfeld für Automobilhersteller und Lifestyle-Marken, in dem sie informieren und unterhalten können", sagte Lisa Kaz, Eigentümerin und CEO der LA Auto Show. „In diesem Jahr werden die Besucher die größte Auswahl an Autos, Trucks und SUVs an einem Ort haben, so dass sie von Elektro- bis zu Gasfahrzeugen alles in die Finger bekommen können - und das alles, während sie sich mit Freunden und Familie in einer sicheren und komfortablen Umgebung treffen."

Tickets für die LA Auto Show 2021 werden im Laufe des Sommers online erhältlich sein; Medien und Fachbesucher können sich für die Pressetage im August anmelden.

Die LA Auto Show wird in voller Übereinstimmung mit allen Sicherheitsprotokollen betrieben, die vom Los Angeles County Department of Public Health gefordert werden.

