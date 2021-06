LA Auto Show keert in 2021 op elke Noord-Amerikaanse autoshow terug met de meest uiteenlopende reeks voertuigen en merken

- Aanzienlijke economische impact op LA County op de hielen van de recente heropening van Californië -

- Een miljoen vierkante meter aan auto- en lifestyle-ervaringen -

LOS ANGELES, 25 juni 2021 /PRNewswire/ -- Het toonaangevende auto- en lifestyle-evenement, de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), bevestigt vandaag een sterke terugkeer naar het LA Convention Center in november 2021. Eén miljoen vierkante meter aan binnen- en buitenruimte zal de dynamische en evoluerende auto-industrie op zijn best laten zien, aangezien startende en gevestigde merken deelnemen om dit jaar de meest uiteenlopende reeks voertuigen en ervaringen van elke autoshow in Noord-Amerika te leveren.

LA Auto Show duurt 12 dagen met media- en industriedagen, en AutoMobility LA vindt plaats op 17-18 november en opent van 19-28 november de deuren voor publiek. De LA Auto Show zal worden verwelkomd door zowel consumenten als bedrijven, aangezien het honderden miljoenen dollars bijdraagt aan de lokale economie, de lokale arbeidsmarkt stimuleert en de belangrijkste inkomstenbron is voor het LA Convention Center.

De LA Auto Show 2021 die in 's werelds autocultuurhoofdstad gehouden wordt en een afspiegeling is van het diverse en vooruitstrevende publiek van LA, zal zich richten op het brengen van honderdduizenden nieuwe en conceptvoertuigen om alles op één plek te ontdekken, waardoor het de ultieme bestemming wordt voor liefhebbers en potentiële kopers. De LA Auto Show onderscheidt zich door zijn langdurige concentratie op de convergentie van technologie en auto's, en zal de nieuwste innovaties en ontwerpen op het gebied van elektrische voertuigen naar het wereldtoneel en de veeleisende Zuid-Californische koper blijven brengen. Dit wordt bewezen door nieuwere autofabrikanten zoals Fisker, Imperium Motor Company, Karma, Lucid en Mullen die naast de vertrouwde merken zullen deelnemen. Veel van deze merken staan gepland om tijdens de show hun debuut te maken.

"We zijn er trots op een integraal onderdeel te zijn van de LA-cultuur en een evenement dat niet mag ontbreken. Nu Californië en LA County opengaan, zullen we er alles aan doen om Zuid-Californië een show te geven om naar uit te kijken en autofabrikanten en lifestylemerken een dynamisch platform bieden om informatie te verstrekken en te entertainen", aldus Lisa Kaz, eigenaar en CEO van de LA Auto Show. "Dit jaar kunnen bezoekers zich op één locatie vergapen aan het meest uiteenlopende aanbod auto's, vrachtwagens en SUV's, van elektrische voertuigen tot voertuigen op gas, waarbij in een veilige en comfortabele omgeving na een jaar van sociale afstand weer contact met vrienden en familie kan worden gemaakt."

Tickets voor de LA Auto Show 2021 zullen later deze zomer online te koop zijn; media- en industrieprofessionals kunnen zich inschrijven voor persdagen in augustus.

De LA Auto Show zal volledig worden gehouden conform alle veiligheidsprotocollen die vereist zijn door het Los Angeles County Department of Public Health.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is jaarlijks de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen en wordt algemeen erkend als een van de meest invloedrijke shows ter wereld. De show weerspiegelt de locatie en viert de liefdesaffaire die 'Angelenos' met hun auto's hebben en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, synoniem voor Californië. De show duurt 12 volle dagen tijdens de Thanksgiving-periode en is een bestemming die absoluut moet worden bijgewoond door veel invloedrijke personen uit de industrie, autoliefhebbers en gezinnen die willen genieten van een dagje uit tijdens de feestdagen. De LA Auto Show, die jaarlijks wordt gehouden in het Los Angeles Convention Center, draagthonderden miljoenen dollars bij aan de lokale economie, stimuleert de lokale arbeidsmarkt en is de belangrijkste inkomstenbron voor het LA Convention Center. In 2021 vindt de media- en branchedagen AutoMobility LA plaats op 17-18 november en zal een reeks baanbrekende brancheaankondigingen en onthullingen bevatten. Van 19-28 november gaan de deuren open voor het publiek. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om het laatste shownieuws en informatie te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en meld je aan voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de komende media- en industriedagen van LA Auto Show of de consumentenshow, kunnen contact opnemen met Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show via [email protected]. Voor persvragen kunt u een e-mail sturen aan Kat Kirsch via [email protected].

