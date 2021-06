Le salon de l'automobile de Los Angeles revient avec la gamme de véhicules et de marques la plus diversifiée de tous les salons automobiles nord-américains en 2021

- Un impact économique important pour le comté de Los Angeles suite à la récente réouverture de la Californie -

- Un million de mètres carrés d'expériences dans le domaine de l'automobile et du lifestyle -

LOS ANGELES, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- L'événement en personne le plus important dans le domaine de l'automobile et du lifestyle, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), confirme aujourd'hui son retour en force au LA Convention Center en novembre 2021. Un million de pieds carrés d'espace intérieur et extérieur mettra en valeur le dynamisme et l'évolution de l'industrie automobile, alors que de nouvelles marques et des marques établies participeront à la plus grande gamme de véhicules et d'expériences de tous les salons automobiles d'Amérique du Nord cette année.

Le salon de l'automobile de LA se déroulera sur 12 jours complets, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, ayant lieu les 17 et 18 novembre et les portes s'ouvrant aux consommateurs du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show sera bien accueilli par les consommateurs et les entreprises, car il contribue à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et est le premier générateur de revenus du LA Convention Center.

Organisé dans la capitale mondiale de la culture automobile et reflétant le public diversifié et progressiste de LA, le LA Auto Show 2021 s'attachera à faire découvrir à ses centaines de milliers de fans des véhicules neufs et conceptuels en un seul et même lieu, ce qui en fera la destination ultime pour les passionnés et les acheteurs. Se distinguant par sa concentration de longue date sur la convergence de la technologie et de l'automobile, le LA Auto Show continuera à présenter les dernières innovations et conceptions en matière de VE (véhicules électriques) à sa scène mondiale et à l'acheteur avisé de la SoCal. En témoigne la présence de constructeurs plus récents tels que Fisker, Imperium Motor Company, Karma, Lucid et Mullen aux côtés de marques traditionnelles, dont beaucoup feront leurs débuts mondiaux au salon.

« Nous sommes fiers de faire partie intégrante de la culture de LA et d'être un événement incontournable du calendrier. Avec l'ouverture de la Californie et du comté de Los Angeles, nous nous engageons à organiser un salon exceptionnel pour offrir à la région du sud de la Californie une expérience à laquelle elle peut s'attendre et un environnement dynamique dans lequel les constructeurs automobiles et les marques de produits de consommation peuvent s'informer et se divertir », a déclaré Lisa Kaz, propriétaire et PDG du LA Auto Show. « Cette année, les visiteurs disposeront de la plus large gamme de voitures, de camions et de SUV en un seul endroit, afin qu'ils puissent mettre la main sur tout, des véhicules électriques aux véhicules à essence, tout en renouant avec leurs amis et leur famille dans un environnement sûr et confortable. »

Les billets pour le LA Auto Show 2021 seront en vente en ligne dans le courant de l'été ; les médias et les professionnels du secteur pourront s'inscrire aux journées de presse en août.

Le LA Auto Show sera exploité en totale conformité avec tous les protocoles de sécurité requis par le Los Angeles County Department of Public Health.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au niveau mondial. Reflétant son emplacement, le salon célèbre l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures et offre une plate-forme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 12 jours complets pendant la période de Thanksgiving et c'est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant la période des fêtes. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show contribue à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et est le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, se dérouleront les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes aux consommateurs du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

Les entreprises souhaitant participer aux prochaines journées des médias et de l'industrie du LA Auto Show ou au salon des consommateurs sont priées de contacter Terri Toennies, présidente du LA Auto Show, à l'adresse [email protected]. Pour les demandes de presse, veuillez contacter Kat Kirsch à l'adresse suivante [email protected] .

