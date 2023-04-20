IMOU, kendi geliştirdiği ileri algoritma matrisi IMOU SENSE ile, yeni nesil akıllı ev YZ'sını duyurdu

Akıllı algoritmalar, navigasyon algoritmaları ve algılama algoritmaları ile arttırılmış doğruluk ve akıllı algılama sunuyor

HANGZHOU, Çin, 20 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Akıllı bir IoT çözümü ve servis sağlayıcısı olan IMOU, kendi geliştirdiği yapay zeka algoritma matrisi olan IMOU SENSE'i bugün "Çok Akıllı, Çok İsabetli" sloganıyla piyasaya sürüyor. IMOU SENSE, şirketin güçlü araştırma ve geliştirme olanakları sayesinde geliştirildi ve farklı kullanım senaryoları için farklı çözümler getirerek akıllı ürün kullanıcılarına daha kullanışlı ve verimli bir deneyim sunuyor.

IMOU SENSE algoritma matrisi; akıllı algoritmalar, navigasyon algoritmaları ve algılama algoritmalarından oluşuyor.

Akıllı algoritmalar; özellik tanıma (aile üyesi özelliği tanıma, el hareketi tanıma vb.), hedef algılama (insan figürü, araç, paket, yüz, evcil hayvan tespiti vb.), hedef izleme, davranış analizi (düşme tespiti, sınır ihlali) dahil video YZ teknolojilerinin yanı sıra, 3A algoritması, ses kaynağının yerini tespit etme, anormal ses tespiti vb. dahil ses YZ teknolojilerini içeriyor. Çoğunlukla ev hizmetleri ve temizlik robotlarında kullanılan navigasyon algoritmaları; SLAM algoritması, yol planlama algoritması ve karar alma kontrol algoritmasından oluşuyor. Algılama algoritmaları genel olarak, çok kaynaklı sensörleri ve çok kaynaklı sensör bilgi işleme ve tümleştirmeyi kalibre etmekten sorumludur. İlgili sensörler arasında binoküler görüntü, yapılandırılmış ışıklı kamera, milimetre dalga radarı, hat lazeri, TOF kamera vb. bulunur. Tipik uygulamaların arasında sahne derinliği tahmini, canlılık tespiti, robotların engelden kaçınması vb. bulunur.

Tam İsabetli bir YZ

IMOU'nun güçlü bilgisayar gücü altyapısı ve öncü algoritma yetenekleri sayesinde IMOU SENSE, tam isabetli bir yapay zekadır. IMOU algoritmaları nesne tespiti, nesne takibi, değişim tespiti ve son teknoloji teknik ön araştırma gibi birçok alanda atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu başarılar arasında, görsel nesne izleme konusunda uluslararası bir yarışma olan VOT-ST2020 galibiyeti, Yapay Zeka Teknolojisi 2. Asya Konferansı'nın En İyi Oturum Raporu, genel nesne izleme yarışmasının (GOT-10k) kapsamlı doğruluk sıralamasında birincilik ve hava görüntülerinde nesne tespiti için büyük ölçekli veri setinde (DOTA) birincilik yer alıyor.

IMOU'nun bulut platformuna bağlı olarak, IMOU SENSE kullanıcı verilerini alıyor, eğitim verisinin kalitesini geliştiriyor ve bir yandan algoritmaların doğruluğunu sürekli olarak iyileştirebilen, diğer yandan algoritmaların çeşitli ev senaryolarına genelleştirilmesini gerçekleştiren bir veri kapalı döngü icra ediyor. IMOU SENSE, yapay zeka çipinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılabilmesi için çip seviyesinde özelleştirilir ve optimize edilir.

Gerçek akıllı ev senaryolarında, IMOU SENSE insan, araç, evcil hayvan, yüz ve paket gibi birden fazla hedef kategorinin doğru tespitini ve yukarıdaki hedef kategorilerin bütün kombinasyonlarını ve sıralamalarını destekler. Buna ek olarak hedef izleme algoritmasının yardımıyla, IMOU SENSE ile donatılmış kamera ilgi hedefini sürekli olarak takip edebilir, güzergahı kaydedebilir ve anormal davranış algılandığında bilgileri zamanında rapor edebilir. IMOU SENSE, çiple birlikte gelen algoritmadan %20 - %50 daha yüksek doğruluk oranına sahip bir isabetli tesbit sonuçlarıyla gerçek zamanlı algılama ve geri bildirimde bulunma imkanı sunar.

Gerçekten Akıllı bir YZ

IMOU SENSE senaryolar hakkında derin bir anlayışa sahip, bu da onu gerçekten akıllı bir yapay zeka yapıyor. IMOU SENSE ile donatılmış temizlik robotlarında, robot sadece nerede olduğunu bilmekle kalmaz, aynı zamanda kendi çevresinde neyin olduğunu ve nasıl daha iyi çalışabileceğini de bilir. IMOU SENSE aynı zamanda bilinmeyen ve yapılandırılmamış senaryolara da uyum sağlayabilir. Robot yabancı bir ortama yerleştirildiğinde, çevresindeki ortamı bağımsız olarak keşfetme ve öğrenme yeteneğine sahiptir.

Örneğin IMOU SENSE ile donatılmış bir temizleme robotu kullanıldığında, IMOU SENSE kilit çerçeve tespitinin dinamik olarak güncellenmesini garanti ederek robotun senaryoyu daha iyi anlamasını ve bilinmeyen durumlarla başa çıkmasını sağladığından, temizleme sürecinin tam anlamıyla daha akıllıca olması sağlanır. Ayrıca temizliğin sorunsuz olmasını sağlamak için, bilinmeyen ortamlarda engellerden kaçınmaya çalışırken, harita oluşturma ve rota planlamasını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tamamlayabilir.

Temizlik planı da daha akıllı. IMOU SENSE'in yüksek hassasiyetli konumlandırma ve füzyon haritalama kapasiteleri, kullanıcının evindeki çeşitli durumlara uyum sağlamak için daha özel temizlik planları oluşturmayı destekleyerek temizliğin daha verimli olmasını sağlar.

IMOU SENSE, ev senaryolarındaki 30'dan fazla nesne kategorisinin tespitini destekler ve temizlik robotlarının güvenli çalışmasını sağlamak için her bir kategorideki engellerden kaçınma için özelleştirilmiş stratejiler tasarlar. Buna ek olarak sahne tanıma algoritması sayesinde, IMOU robotu içinde bulunduğu senaryoyu otonom olarak belirleyebilir ve daha sonra özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş temizleme çözümleri sağlayabilir. Örneğin robotun mutfak ya da banyo ortamında olduğu tespit edildiğinde, paspas gücünü otomatik olarak artırır; robotun yatak odası ortamında olduğu tespit edildiğinde ise aşırı ses çıkarmasını önlemek için emiş gücünü dinamik olarak ayarlar.

IMOU'nun yeni çıkan güvenlik kameraları Cruiser 2 ve Rex 3D, IMOU SENSE ile donatılmış ilk IMOU ürünleridir. Daha fazla ürün IMOU SENSE ile birlikte gelecek ve farklı kullanım senaryoları için farklı çözümler sunacak.

IMOU hakkında

Önde gelen bir Akıllı IoT çözümü ve servis sağlayıcısı olan IMOU, ileri teknoloji ve akıllı ürünler aracılığıyla bütün kullanıcılar ve aileleri için daha kolay, daha akıllı ve daha güvenli bir yaşam tarzı yaratmaya adanmıştır.

Ana yapay zeka teknolojisi ve bulut teknolojisine dayalı 4 ana ürün sistemi (IMOU Güvenlik, IMOU Robotlar, IMOU Işıklar ve IMOU Link) ile IMOU, farklı kullanım senaryoları için farklı çözümler sunarak akıllı ürün kullanıcıları için daha rahat ve daha verimli bir deneyim yaratır.

IMOU ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaşıyor ve dünya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcı IMOU'nun getirdiği güvenlik ve rahatlıktan yararlanıyor. Daha fazla bilgiyi www.imoulife.com adresinde bulabilirsiniz.

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SOURCE IMOU