IMOU lancia l'Intelligenza Artificiale di nuova generazione per le smart home con IMOU SENSE, la matrice di algoritmi avanzati auto-sviluppata

Offre maggiore precisione e rilevamento con algoritmi intelligenti, di navigazione e di percezione

HANGZHOU, Cina, 20 aprile 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, uno dei principali fornitori di soluzioni e servizi IoT intelligenti, sta lanciando oggi IMOU SENSE, la sua matrice di algoritmi di intelligenza artificiale sviluppata autonomamente, con lo slogan di "So Smart, So Accurate". IMOU SENSE è stato sviluppato sulla base delle solide capacità di ricerca e sviluppo dell'azienda, fornendo soluzioni diversificate per i vari scenari di utilizzo, creando un'esperienza più comoda ed efficiente per gli utenti di prodotti intelligenti.

La matrice di algoritmi di IMOU SENSE è costituita da algoritmi intelligenti, di navigazione e di percezione.

Gli algoritmi intelligenti includono tecnologie di intelligenza artificiale video, che comprendono il riconoscimento degli attributi (riconoscimento delle caratteristiche dei membri della famiglia, riconoscimento dei gesti, ecc.), il rilevamento di target (figura umana, veicolo, pacco, volto, rilevamento animali domestici, ecc.), il tracciamento dei target, l'analisi del comportamento (rilevamento caduta, intrusione perimetrale) e la tecnologia di intelligenza artificiale audio che coinvolge l'algoritmo 3A, localizzazione delle sorgenti sonore, rilevamento di suoni anomali, ecc. Gli algoritmi di navigazione, utilizzati principalmente per l'assistenza domestica e i robot per la pulizia, consistono nello SLAM, nell'algoritmo di pianificazione del percorso e nell'algoritmo di controllo decisionale. Gli algoritmi di percezione sono principalmente responsabili della calibrazione dei sensori multi-sorgente e dell'elaborazione e fusione delle informazioni da essi ricevute. I sensori coinvolti includono visione binoculare, telecamera a luce strutturata, radar d'onde millimetrali, livella laser, telecamera a tempo di volo (TOF), ecc. Le applicazioni tipiche includono stima della profondità dell'ambiente, rilevamento della vitalità (liveness detection), evitamento degli ostacoli del robot, ecc.

Un'intelligenza artificiale davvero accurata

Facendo affidamento sulle sue solide basi di potenza di calcolo e capacità di algoritmo, IMOU SENSE è un'intelligenza artificiale molto accurata. Gli algoritmi IMOU hanno compiuto progressi in molti campi, come il rilevamento e il tracciamento degli oggetti, dei cambiamenti e una pre-ricerca tecnica all'avanguardia. Questi risultati includono VOT-ST2020, vincitore di un concorso internazionale sul tracciamento visivo degli oggetti, Best Session Paper della seconda conferenza asiatica sulle tecnologie di intelligenza artificiale (ACAIT), primo posto nella classifica complessiva dei benchmark sulla precisione del tracciamento dell'oggetto generico (GOT-10k) e primo posto nel dataset su larga scala per il rilevamento di oggetti nelle immagini aeree (DOTA).

Grazie alla piattaforma cloud di IMOU, IMOU SENSE ottiene i dati degli utenti, migliora la qualità dei dati di allenamento e realizza un circuito chiuso di dati che, da un lato, migliora costantemente l'accuratezza degli algoritmi e dall'altro, realizza la generalizzazione degli algoritmi in vari scenari domestici. IMOU SENSE è personalizzato e ottimizzato a livello di chip, in modo che il chip IA possa essere utilizzato nel modo migliore possibile.

Negli scenari reali di smart home, IMOU SENSE supporta la rilevazione accurata di più categorie bersaglio, come esseri umani, veicoli, animali domestici, volti e pacchi, e supporta qualsiasi disposizione e combinazione delle categorie target sopra indicate. Inoltre, con l'aiuto dell'algoritmo di tracciamento del bersaglio, la telecamera dotata di IMOU SENSE può seguire continuamente l'obiettivo di interesse, registrare la traiettoria e segnalare in tempo le informazioni quando viene rilevato un comportamento anomalo. IMOU SENSE consente il rilevamento e il feedback in tempo reale, con un risultato di rilevamento accurato che è superiore del 20-50 % in termini di precisione rispetto all'algoritmo fornito col chip.

Un'intelligenza artificiale davvero smart

IMOU SENSE possiede una profonda comprensione degli scenari, il che lo rende un'intelligenza artificiale molto efficiente. I robot per le pulizie dotati di IMOU SENSE, non solo sapranno dove si trovano, ma anche cosa li circonda e come possono lavorare al meglio. Allo stesso tempo, IMOU SENSE può adattarsi a scenari sconosciuti e non strutturati. Quando il robot è posizionato in un ambiente sconosciuto, è in grado di esplorare e apprendere autonomamente l'ambiente circostante.

Utilizzare un robot per le pulizie dotato di IMOU SENSE, ad esempio, rende il processo di pulizia più intelligente, garantendo il rilevamento dinamico degli aggiornamenti del fotogramma chiave, il che consente al robot di comprendere meglio lo scenario e di affrontare situazioni sconosciute. È inoltre in grado di completare la creazione di mappe e la pianificazione del percorso in modo più rapido e accurato quando si tratta di ambienti sconosciuti e di evitare ostacoli, per eliminare ogni preoccupazione.

Anche il piano di pulizia è più intelligente. Le capacità di posizionamento e mappatura integrata ad alta precisione di IMOU SENSE supportano piani di pulizia più personalizzati per adattarsi alle varie situazioni domestiche dell'utente, rendendo la pulizia più efficiente.

IMOU SENSE supporta il rilevamento di oltre 30 categorie di oggetti di scenari domestici e progetta strategie personalizzate di evitamento degli ostacoli per ciascuna categoria, al fine di garantire il funzionamento sicuro dei robot per la pulizia. Inoltre, facendo affidamento sull'algoritmo di riconoscimento dell'ambiente, il robot IMOU è In grado di identificare autonomamente lo scenario in cui si trova e quindi fornire soluzioni di pulizia personalizzate. Ad esempio, quando viene rilevato che il robot si trova in cucina o in bagno, aumenta automaticamente la forza di lavaggio; quando viene rilevato che il robot si trova in camera da letto, regola in modo dinamico l'aspirazione per evitare di produrre rumore eccessivo.

Le nuovissime videocamere di sicurezza Cruiser 2 e Rex 3D di IMOU sono i primi prodotti IMOU ad essere equipaggiati col sistema IMOU SENSE. A breve, verranno rilasciati molti altri prodotti dotati di IMOU SENSE, in modo da fornire soluzioni diverse per ogni scenario di utilizzo.

Informazioni su IMOU

IMOU, uno dei principali fornitori di soluzioni e servizi IoT intelligenti, è impegnata a creare uno stile di vita più semplice, smart e sicuro per tutti gli utenti e le loro famiglie, attraverso tecnologie avanzate e prodotti intelligenti.

Coi 4 principali sistemi (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights, e IMOU Link) basati sulla tecnologia AI e cloud, IMOU fornisce soluzioni diversificate in base ai vari scenari di utilizzo, creando un'esperienza più comoda ed efficiente per gli utenti di prodotti intelligenti.

I prodotti IMOU coprono oltre 100 Paesi e più di 30 milioni di utenti in tutto il mondo hanno goduto della sicurezza e comodità offerta da IMOU. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.imoulife.com.

