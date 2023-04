IMOU lanza la nueva generación de IA para hogares inteligentes con IMOU SENSE, la matriz de algoritmos avanzados de desarrollo propio

Ofrece mayor precisión y detección inteligente con algoritmos inteligentes, algoritmos de navegación y algoritmos de percepción

HANGZHOU, China, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, uno de los principales proveedores de soluciones y servicios de IdC inteligentes, presenta IMOU SENSE, su matriz de algoritmos de IA de desarrollo propio con el eslogan "So Smart, So Accurate". IMOU SENSE se ha desarrollado en función de las grandes capacidades de investigación y desarrollo de la empresa, que brindan soluciones diversificadas para diferentes escenarios de uso y crean una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.

La matriz de algoritmos IMOU SENSE consta de algoritmos inteligentes, algoritmos de navegación y algoritmos de percepción.

Los algoritmos inteligentes incluyen tecnologías de IA de video, que involucran reconocimiento de atributos (reconocimiento de atributos de miembros de la familia, reconocimiento de gestos, etc.), detección de objetivos (silueta humana, vehículo, paquete, rostro, detección de mascotas, etc.), seguimiento de objetivos y análisis de comportamiento (detección de caídas, intrusión perimetral), y tecnologías de IA de audio, que involucra algoritmo 3A, localización de fuentes de sonido y detección de sonido anormal, etc. Los algoritmos de navegación, que se utilizan principalmente para los servicios domésticos y los robots de limpieza, están compuestos por el algoritmo SLAM, el algoritmo de planificación de rutas y el algoritmo de control de toma de decisiones. Los algoritmos de percepción son los principales responsables de calibrar los sensores de múltiples fuentes y del procesamiento y fusión de la información de los sensores de múltiples fuentes. Los sensores involucrados incluyen visión binocular, cámara de luz estructurada, radar de onda milimétrica, láser de línea, cámara TOF, etc. Las aplicaciones típicas incluyen estimación de profundidad de escena, detección de vida, evasión de obstáculos de robots, etc.

Una IA verdaderamente precisa

IMOU SENSE es una IA verdaderamente precisa, ya que cuenta con la sólida base de poder de cómputo de IMOU y las mejores capacidades de algoritmos. Los algoritmos de IMOU han logrado avances en muchos campos, como la detección de objetos, el seguimiento de objetos, la detección de cambios y la investigación previa técnica de vanguardia. Estos logros incluyen VOT-ST2020, ganador de una competencia internacional sobre seguimiento visual de objetos, mejor artículo de sesión de la 2.ª Conferencia Asiática sobre Tecnología de Inteligencia Artificial, primer lugar en la clasificación de precisión integral del punto de referencia de seguimiento de objetos genéricos (GOT-10k) y primer lugar en el conjunto de datos a gran escala para la detección de objetos en imágenes aéreas (DOTA).

Según la plataforma en la nube de IMOU, IMOU SENSE obtiene datos del usuario, mejora la calidad de los datos de formación y efectúa un ciclo cerrado de datos que, por un lado, puede mejorar continuamente la precisión de los algoritmos y, por otro lado, efectúa la generalización de los algoritmos a varios escenarios domésticos. IMOU SENSE está personalizado y optimizado a nivel de chip para que el chip de IA se pueda utilizar de la mejor manera posible.

En escenarios reales de hogares inteligentes, IMOU SENSE admite la detección precisa de múltiples categorías de objetivos (humanos, vehículos, mascotas, rostros y paquetes) y admite cualquier disposición y combinación de las categorías de objetivos anteriores. Además, con la ayuda del algoritmo de seguimiento de objetivos, la cámara equipada con IMOU SENSE puede seguir de manera continua el objetivo de interés, registrar la trayectoria y notificar la información a tiempo cuando se detecta un comportamiento anormal. IMOU SENSE permite la detección y retroalimentación en tiempo real, con un resultado de detección preciso que es entre un 20% y un 50% más alto en la tasa de precisión que el algoritmo que viene con el chip.

Una IA verdaderamente inteligente

IMOU SENSE tiene un profundo conocimiento de los escenarios, lo que la convierte en una IA realmente inteligente. Para los robots de limpieza equipados con IMOU SENSE, el robot no solo sabrá dónde se encuentra, sino también qué hay a su alrededor y cómo puede funcionar mejor. Además, IMOU SENSE se puede adaptar a escenarios desconocidos y no estructurados. El robot tiene la capacidad de explorar y aprender de manera independiente el entorno que lo rodea cuando se coloca en un entorno desconocido.

Por ejemplo, utilizar un robot de limpieza equipado con IMOU SENSE hace que el proceso de limpieza sea simplemente más inteligente, ya que IMOU SENSE garantiza la detección de actualizaciones dinámicas de fotogramas clave, lo que permite que el robot comprenda mejor el escenario y se enfrente a situaciones desconocidas. También puede completar la creación de mapas y la planificación de rutas de manera más rápida y precisa cuando se trata de entornos desconocidos y evitar obstáculos para limpiar sin problemas.

El plan de limpieza también es más inteligente. Las capacidades de mapeo de fusión y posicionamiento de alta precisión de IMOU SENSE admiten planes de limpieza más personalizados para adaptarse a diversas situaciones en el hogar del usuario y hacer que la limpieza sea más eficiente.

IMOU SENSE admite la detección de más de 30 categorías de objetos de escenarios domésticos y diseña estrategias personalizadas para evitar obstáculos para cada categoría a fin de garantizar el funcionamiento seguro de los robots de limpieza. Además, gracias al algoritmo de reconocimiento de escena, el robot IMOU puede identificar de manera autónoma el escenario en el que se encuentra y luego brindar soluciones de limpieza a medida y personalizadas. Por ejemplo, cuando se detecte que el robot está en el entorno de la cocina o el baño, automáticamente aumentará la fuerza de fregado; cuando se detecte que el robot está en el entorno del dormitorio, ajustará dinámicamente la succión para evitar introducir un ruido excesivo.

Las cámaras de seguridad recientemente lanzadas de IMOU, Cruiser 2 y Rex 3D, son los primeros productos de IMOU equipados con IMOU SENSE. Y vendrán más productos con IMOU SENSE, que brindarán soluciones diversificadas para diferentes escenarios de uso.

Sobre IMOU

IMOU, uno de los principales proveedores de soluciones y servicios de IdC inteligentes, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, más inteligente y más seguro para cada usuario y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes.

IMOU cuenta con cuatro sistemas de productos principales (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube. Además, proporciona soluciones diversificadas para diferentes escenarios de uso y crea una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes.

Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países y más de 30 millones de usuarios en todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la practicidad que ofrece IMOU. Visite www.imoulife.com para obtener más información.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2057665/image_829050_4299963.jpg

FUENTE IMOU

