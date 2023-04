IMOU bringt mit IMOU SENSE, der selbst entwickelten fortschrittlichen Algorithmusmaxtrix, Smart-Home-KI der nächsten Generation auf den Markt

Verbesserte Genauigkeit und intelligente Erkennung mit intelligenten Algorithmen, Navigationsalgorithmen und Wahrnehmungsalgorithmen

HANGZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, ein führender Anbieter intelligenter IoT-Lösungen und -Dienste, führt heute IMOU SENSE ein, seine selbst entwickelte KI-Algorithmusmatrix mit dem Slogan „So Smart, So Accurate". IMOU SENSE wurde auf der Grundlage der starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens entwickelt und bietet diversifizierte Lösungen für verschiedene Nutzungsszenarien, wodurch eine bequemere und effizientere Erfahrung für Benutzer intelligenter Produkte geschaffen wird.

Die Algorithmusmatrix von IMOU SENSE besteht aus intelligenten Algorithmen, Navigationsalgorithmen und Wahrnehmungsalgorithmen.

Die intelligenten Algorithmen umfassen Video-KI-Technologien, einschließlich Attributerkennung (Attributerkennung von Familienmitgliedern, Gestenerkennung usw.), Zielerkennung (menschliche Figur, Fahrzeug, Paket, Gesicht, Haustiererkennung usw.), Zielverfolgung, Verhaltensanalyse (Sturzerkennung, Einbruchserkennung) und Audio-KI-Technologie mit 3A-Algorithmus, Schallquellenlokalisierung, Erkennung abnormaler Geräusche usw. Die Navigationsalgorithmen, die hauptsächlich für Haushalts- und Reinigungsroboter verwendet werden, bestehen aus dem SLAM-Algorithmus, dem Wegplanungsalgorithmus und dem Steueralgorithmus mit Entscheidungsfindung. Die Wahrnehmungsalgorithmen sind hauptsächlich für die Kalibrierung von Multi-Source-Sensoren und die Verarbeitung und Fusionierung von Sensorinformationen aus mehreren Quellen verantwortlich. Sie kommen in unter anderem in Sensoren für binokulares Sehen, Streifenlichtkameras, Millimeterwellenradar, Linienlaser und TOF-Kameras zum Einsatz. Zu den typischen Anwendungen gehören Szenentiefenschätzung, Lebendigkeitserkennung, Roboterhindernisvermeidung usw.

Eine wirklich genaue KI

IMOU SENSE stützt sich auf die starke Rechenleistung und die führenden Algorithmusfähigkeiten von IMOU und ist eine wirklich genaue KI. IMOU-Algorithmen haben in vielen Bereichen, wie Objekterkennung, Objektverfolgung, Änderungserkennung und innovative technische Vorforschung, Durchbrüche erzielt. Zu diesen Errungenschaften gehören der Gewinn der VOT-ST2020 Challenge, eines internationalen Wettbewerbs zur visuellen Objektverfolgung, „Best Session Paper" der zweiten Asian Conference on Artificial Intelligence Technology, der erste Platz im umfassenden Genauigkeitsranking der allgemeinen Objektverfolgungs-Benchmark (GOT-10k) und der erste Platz im großangelegten Datensatz für Objekterkennung in Luftaufnahmen (DOTA).

Gestützt auf die Cloud-Plattform von IMOU erhält IMOU SENSE Benutzerdaten, verbessert die Qualität der Trainingsdaten und realisiert einen geschlossenen Datenkreislauf, der einerseits die Genauigkeit der Algorithmen kontinuierlich verbessern und andererseits die Algorithmen für verschiedene Heimszenarien verallgemeinern kann. IMOU SENSE wird auf Chipebene angepasst und optimiert, damit der KI-Chip optimal genutzt werden kann.

In tatsächlichen Smart-Home-Szenarien unterstützt IMOU SENSE die genaue Erkennung mehrerer Zielkategorien wie Menschen, Fahrzeuge, Haustiere, Gesichter und Verpackungen und unterstützt jede Anordnung und Kombination der oben genannten Zielkategorien. Darüber hinaus kann die mit IMOU SENSE ausgestattete Kamera mit Hilfe des Zielverfolgungsalgorithmus einem Zielobjekt von Interesse kontinuierlich folgen, die Flugbahn aufzeichnen und die Informationen rechtzeitig melden, wenn abnormales Verhalten erkannt wird. IMOU SENSE ermöglicht eine Erkennung und Rückmeldung in Echtzeit mit einem präzisen Erkennungsergebnis, das 20-50 % genauer ist als mit dem Algorithmus, der auf dem Chip integriert ist.

Eine wirklich intelligente KI

IMOU SENSE verfügt über ein tiefes Verständnis von Szenarien, was es zu einer wirklich intelligenten KI macht. Bei Reinigungsrobotern, die mit IMOU SENSE ausgestattet sind, weiß der Roboter nicht nur, wo er sich befindet, sondern auch, was sich um ihn herum befindet und wie er besser arbeiten kann. Gleichzeitig kann sich IMOU SENSE an unbekannte und unstrukturierte Szenarien anpassen. Wenn der Roboter in einer unbekannten Umgebung platziert wird, hat er die Fähigkeit, die Umgebung selbstständig zu erkunden und zu erlernen.

Mit einem Reinigungsroboter, der mit IMOU SENSE ausgestattet ist, wird der Reinigungsprozess einfach intelligenter, da IMOU SENSE die Erkennung von dynamischen Aktualisierungen des Schlüsselbildes gewährleistet und es dem Roboter ermöglicht, das Szenario besser zu verstehen und mit unbekannten Situationen umzugehen. Außerdem kann es die Kartenerstellung und Routenplanung in unbekannten Umgebungen und bei der Hindernisvermeidung schneller und genauer durchführen, so dass die Reinigung problemlos möglich ist.

Der Reinigungsplan ist auch intelligenter. Die hochpräzise Positionierung und Zuordnungsfusionierung von IMOU SENSE unterstützt individuellere Reinigungspläne, die sich an verschiedene Situationen in der Wohnung des Benutzers anpassen und die Reinigung effizienter machen.

IMOU SENSE unterstützt die Erkennung von mehr als 30 Objektkategorien in Heimszenarien und entwickelt für jede Kategorie maßgeschneiderte Strategien zur Hindernisvermeidung, um den sicheren Betrieb von Reinigungsrobotern zu gewährleisten. Darüber hinaus kann der IMOU-Roboter auf der Grundlage des Szenenerkennungsalgorithmus autonom das Szenario identifizieren, in dem er sich befindet, und dann kundenspezifische und personalisierte Reinigungslösungen bereitstellen. Wenn beispielsweise erkannt wird, dass sich der Roboter in der Küche oder im Badezimmer befindet, erhöht er automatisch die Wischstärke; wenn erkannt wird, dass sich der Roboter im Schlafzimmer befindet, passt er die Saugleistung dynamisch an, um übermäßige Geräusche zu vermeiden.

Die neu eingeführten Überwachungskameras Cruiser 2 und Rex 3D von IMOU sind die ersten IMOU-Produkte, die mit IMOU SENSE ausgestattet sind. Und es werden weitere Produkte mit IMOU SENSE auf den Markt kommen, die diversifizierte Lösungen für verschiedene Nutzungsszenarien bieten.

Informationen zu IMOU

IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen und -Diensten, setzt sich dafür ein, durch fortschrittliche Technologie und intelligente Produkte einen einfacheren, intelligenteren und sichereren Lebensstil für alle Benutzer und ihre Familien zu schaffen.

Mit den vier Hauptproduktsystemen (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights und IMOU Link), die auf der zentralen KI-Technologie und Cloud-Technologie basieren, bietet IMOU verschiedene Lösungen für unterschiedliche Nutzungsszenarien an und schafft so ein bequemeres und effizienteres Erlebnis für die Nutzer intelligenter Produkte.

IMOU-Produkte werden in mehr als 100 Ländern verkauft, und mehr als 30 Millionen Anwender auf der ganzen Welt genießen die Sicherheit und den Komfort von IMOU. Weitere Informationen finden Sie auf www.imoulife.com.

