IMOU lanceert smart home A.I. van de volgende generatie met IMOU SENSE, de zelfontwikkelde geavanceerde algoritmematrix

HANGZHOU, China, 23 april 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, een toonaangevende leverancier van slimme IoT-oplossingen en -diensten, lanceert vandaag IMOU SENSE, zijn zelfontwikkelde AI-algoritmematrix met als slagzin "So Smart, So Accurate". IMOU SENSE is ontwikkeld op basis van de hoogstaande onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit van het bedrijf en biedt gediversifieerde oplossingen voor verschillende gebruiksscenario's, waardoor gebruikers van slimme producten een handigere en efficiëntere ervaring genieten.

De IMOU SENSE-algoritmematrix bestaat uit intelligente algoritmen, navigatiealgoritmen en waarnemingsalgoritmen.

De intelligente algoritmen omvatten video-AI-technologieën, waaronder attribuutherkenning (herkenning van familieleden, gebaren, enz.), doeldetectie (menselijke figuur, voertuig, pakket, gezicht, huisdier, enz.), target tracking, gedragsanalyse (valdetectie, perimeterinbraak), en audio-AI-technologie waaronder het 3A-algoritme, geluidsbronlokalisatie, abnormale geluidsdetectie, enz. De navigatiealgoritmen, die voornamelijk worden gebruikt voor huishoudelijke en schoonmaakrobots, bestaan uit het SLAM-algoritme, het padplanningsalgoritme en het besluitvormingscontrolealgoritme. De waarnemingsalgoritmen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het kalibreren van multisource-sensoren en het verwerken en samenvoegen van multisource-sensorinformatie. De betrokken sensoren omvatten binoculair zicht, gestructureerde lichtcamera, millimetergolfradar, lijnlaser, TOF-camera, enz. Typische toepassingen zijn diepteschatting van de locatie, liveness detectie, vermijden van obstakels door robots, enz.

Echt accurate AI

Dankzij IMOU's hoge rekenkracht en toonaangevende algoritmen is IMOU SENSE een echt accurate AI. IMOU-algoritmen hebben voor doorbraken gezorgd op vele gebieden, zoals objectdetectie, objectopsporing, veranderingsdetectie en geavanceerd technisch vooronderzoek. Deze verwezenlijkingen omvatten VOT-ST2020, winnaar van een internationale wedstrijd rond het visueel volgen van objecten, de beste sessiepaper van de 2e Aziatische conferentie over kunstmatige intelligentietechnologie, de eerste plaats in de uitgebreide nauwkeurigheidsranglijst van de generieke benchmark voor het volgen van objecten (GOT-10k), en de eerste plaats in de grootschalige dataset voor objectdetectie in luchtfoto's (DOTA).

Afhankelijk van het IMOU-cloudplatform verwerft IMOU SENSE gebruikersgegevens, verbetert het de kwaliteit van trainingsgegevens en realiseert het een gesloten gegevenslus. Die kan enerzijds de nauwkeurigheid van de algoritmen voortdurend verbeteren en anderzijds de generalisatie van de algoritmen naar verschillende thuisscenario's realiseren. IMOU SENSE wordt op chipniveau aangepast en geoptimaliseerd, zodat de AI-chip op de beste manier kan worden gebruikt.

In de bestaande smart home-scenario's ondersteunt IMOU SENSE nauwkeurige detectie van meerdere doelcategorieën, zoals mens, voertuig, huisdier, gezicht en pakket, en ondersteunt het elke schikking en combinatie van bovenstaande doelcategorieën. Bovendien kan de met IMOU SENSE uitgeruste camera met behulp van het target tracking-algoritme het doel voortdurend volgen, het traject registreren en de informatie tijdig rapporteren wanneer abnormaal gedrag wordt gedetecteerd. IMOU SENSE maakt real-time detectie en feedback mogelijk, met een nauwkeurig detectieresultaat dat 20%-50% nauwkeuriger is dan het bij de chip geleverde algoritme.

Echt slimme AI

IMOU SENSE heeft een diep inzicht in scenario's, wat het tot echt slimme AI maakt. Een met IMOU SENSE uitgeruste schoonmaakrobot zal niet alleen weten waar hij is, maar ook wat er om hem heen is, en hoe hij beter kan werken. Tevens kan IMOU SENSE zich aanpassen aan onbekende en ongestructureerde scenario's. Wanneer de robot in een onbekende omgeving wordt geplaatst, kan hij zelfstandig de omgeving verkennen en leren kennen.

Met een schoonmaakrobot die is uitgerust met IMOU SENSE bijvoorbeeld, wordt het schoonmaakproces gewoon slimmer. IMOU SENSE garandeert de detectie van belangrijke dynamische updates van frames, waardoor de robot het scenario beter kan begrijpen en met onbekende situaties kan omgaan. Hij kan ook sneller en nauwkeuriger kaarten maken en routes plannen in onbekende omgevingen en om obstakels te vermijden.

Het schoonmaakplan is meteen ook slimmer. De zeer nauwkeurige positionering en fusion mapping-capaciteiten van IMOU SENSE ondersteunen meer aangepaste schoonmaakplannen om zich aan te passen aan verschillende situaties in het huis van de gebruiker, waardoor de schoonmaak efficiënter wordt.

IMOU SENSE ondersteunt de detectie van meer dan 30 objectcategorieën van huisscenario's. Het ontwerpt voor elke categorie aangepaste strategieën om obstakels te vermijden en zo de veilige werking van schoonmaakrobots te garanderen. Door te steunen op het algoritme voor locatieherkenning kan de IMOU-robot bovendien autonoom het scenario waarin hij zich bevindt identificeren en vervolgens aangepaste en gepersonaliseerde schoonmaakoplossingen bieden. Als de robot bijvoorbeeld detecteert dat hij zich in de keuken of de badkamer bevindt, verhoogt hij automatisch de schoonmaaksterkte; bij detectie dat de robot zich in de slaapkamer bevindt, past hij dynamisch de zuigkracht aan om overmatig lawaai te voorkomen.

IMOU's onlangs gelanceerde beveiligingscamera's Cruiser 2 en Rex 3D zijn de eerste IMOU-producten die zijn uitgerust met IMOU SENSE. En er zijn nog meer producten met IMOU SENSE op komst, die gediversifieerde oplossingen bieden voor verschillende gebruiksscenario's.

IMOU, een toonaangevende leverancier van slimme IoT-oplossingen en -diensten, legt zich toe op de creatie van een eenvoudigere, slimmere en veiligere levensstijl voor elke gebruiker en zijn gezin door middel van geavanceerde technologie en slimme producten.

Met de 4 belangrijkste productsystemen (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights en IMOU Link), die steunen op de core AI-technologie en cloud-technologie, biedt IMOU gediversifieerde oplossingen volgens verschillende gebruiksscenario's. Zo genieten gebruikers van slimme producten een handigere en efficiëntere ervaring.

IMOU-producten worden in meer dan 100 landen gebruikt en meer dan 30 miljoen gebruikers over de hele wereld genoten de veiligheid en het gemak dat IMOU biedt. Meer informatie vindt u op www.imoulife.com.

