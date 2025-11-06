Improve International en The College of Health werken samen om de toekomst van opleidingen in de gezondheidszorg vorm te geven

SWINDON, Verenigd Koninkrijk, 6 november 2025 /PRNewswire/ -- Improve International, wereldleider in postgraduaat onderwijs op gebied van diergeneeskunde en gezondheidszorg, heeft vandaag aangekondigd dat het de handen in elkaar slaat met The College of Health, een toonaangevend instituut voor hoger onderwijs met hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk dat zich richt op chiropraxieopleidingen.

Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de strategie van Improve International om toonaangevende opleidingen in de gezondheidszorg in verschillende disciplines en regio's te bieden.

The College of Health biedt een uitgebreide portfolio graduaat- en postgraduaatkwalificaties in chiropraxie voor zowel mensen als dieren. Deze programma's vormen een aanvulling op de postgraduaatopleidingen in diergeneeskunde en menselijke gezondheidszorg van wereldklasse die al door Improve International worden gegeven.

Beide organisaties delen een sterke toewijding om innovatief onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden, ondersteund door gerespecteerde academische kwalificaties van wereldklasse. Samen zullen ze de innovatie in het onderwijs in de gezondheidszorg versnellen door nieuwe technologieën, geavanceerde kwalificaties en baanbrekende methoden voor professionele ontwikkeling te benutten.

"Deze samenwerking is een belangrijke stap in onze missie om diverse professionals in de gezondheidszorg hun hele loopbaan lang te steunen," aldus Heber Alves, CEO van Improve International. "Door met The College of Health samen te werken, bevinden we ons in een unieke positie om het onderwijs in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk en internationaal opnieuw te definiëren."

Christina Cunliffe OBE, rector van The College of Health, gaf volgend commentaar: "Deze samenwerking met de Improve Group opent interessante mogelijkheden voor groei, innovatie en kennisuitwisseling. Met onze gedeelde visie en culturele afstemming bevinden we ons in een perfecte positie om naar nieuwe domeinen van onderwijs in de gezondheidszorg uit te breiden, terwijl we onze studenten en partners uitmuntendheid blijven leveren."

Over Improve International

Improve International werd in 1998 opgericht en is wereldwijd marktleider in veterinair postgraduaatonderwijs, met vestigingen in meer dan 20 landen en cursussen in negen talen. In februari 2025 breidde Improve International uit naar opleidingen in de menselijke gezondheidszorg door de overname van Finium, een Europese specialist in opleidingen in menselijke gezondheidszorg met activiteiten in Italië en Spanje. Deze strategische stap, in combinatie met de nieuwste samenwerking met The College of Health, positioneert Improve International als een multidisciplinaire aanbieder van opleidingen op gebied van veterinaire en menselijke gezondheidszorg. Improve International levert innovatieve, toegankelijke en multimodale opleidingen die cursisten in staat stellen hun vaardigheden en carrières wereldwijd te verbeteren.

Over The College of Health

The College of Health, dat opereert als McTimoney College of Chiropractic, is een toonaangevende instelling voor hoger onderwijs gespecialiseerd in opleidingen voor chiropraxie bij mens en dier. De graduaat- en postgraduaatprogramma's van deze College, die meer dan 50 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk werd opgericht en overzeese centra in Spanje en Hongkong heeft, genieten alom erkenning om hun academische nauwkeurigheid, innovatie en bijdrage aan het bevorderen van het beroep van chiropractor over de hele wereld.

Contact: Liz Cathelain, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813965/Improve_International_Logo.jpg