Improve International und das College of Health gehen eine Partnerschaft ein, um die Zukunft der Ausbildung im Gesundheitswesen zu gestalten

SWINDON, Vereinigtes Königreich, 6.November 2025 /PRNewswire/ -- Improve International, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der postgradualen Ausbildung in der Tiermedizin und im Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass es sich mit dem College of Health zusammengeschlossen hat, einer führenden Hochschuleinrichtung mit Sitz in Großbritannien, die sich auf die chiropraktische Ausbildung konzentriert.

Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Improve International dar, marktführende Ausbildungen im Gesundheitswesen über mehrere Disziplinen und Regionen hinweg anzubieten.

Das College of Health bietet ein umfassendes Angebot an graduierten und postgraduierten Qualifikationen in Chiropraktik für Mensch und Tier. Diese Programme werden die erstklassige postgraduale Ausbildung in der Tier- und Humanmedizin ergänzen, die bereits von Improve International angeboten wird.

Beide Organisationen haben sich dem Ziel verschrieben, eine qualitativ hochwertige und innovative Ausbildung zu bieten, die durch anerkannte und erstklassige akademische Qualifikationen untermauert wird. Gemeinsam werden sie die Innovation in der Ausbildung im Gesundheitswesen vorantreiben, indem sie neue Technologien, fortgeschrittene Qualifikationen und innovative Methoden der beruflichen Weiterbildung nutzen.

"Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt in unserem Bestreben, ein breites Spektrum von Fachkräften im Gesundheitswesen während ihrer gesamten Laufbahn zu unterstützen", sagte Heber Alves, CEO von Improve International. "Durch die Partnerschaft mit dem College of Health sind wir in einer einzigartigen Position, um die Ausbildung im Gesundheitswesen in Großbritannien und international neu zu definieren."

Christina Cunliffe OBE, Direktorin des College of Health, kommentierte: "Diese Zusammenarbeit mit der Improve Group eröffnet spannende Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und Wissensaustausch. Mit unserer gemeinsamen Vision und unserer kulturellen Übereinstimmung sind wir perfekt aufgestellt, um in neue Bereiche der Gesundheitsausbildung zu expandieren und gleichzeitig weiterhin Spitzenleistungen für unsere Studierenden und Partner zu erbringen."

Über Improve International

Improve International wurde 1998 gegründet und ist mit einer Präsenz in über 20 Ländern und einem Kursangebot in neun Sprachen weltweit führend in der postgradualen tiermedizinischen Ausbildung. Im Februar 2025 expandierte Improve International in den Bereich der Ausbildung im Gesundheitswesen durch die Übernahme von Finium, einem europäischen Spezialisten für die Ausbildung im Gesundheitswesen mit Niederlassungen in Italien und Spanien. Durch diesen strategischen Schritt und die jüngste Partnerschaft mit dem College of Health positioniert sich Improve International als multidisziplinärer Bildungsanbieter im Bereich der Veterinär- und Humanmedizin, der innovative, zugängliche und multimodale Schulungen anbietet, die es den Lernenden ermöglichen, ihre Fähigkeiten und ihre Karriere weltweit voranzutreiben.

Über das College of Health

Das College of Health, das als McTimoney College of Chiropractic firmiert, ist eine führende Hochschuleinrichtung, die sich auf die chiropraktische Ausbildung von Menschen und Tieren spezialisiert hat. Die vor über 50 Jahren im Vereinigten Königreich gegründeten und in Spanien und Hongkong angesiedelten Graduierten- und Postgraduiertenprogramme sind für ihre akademische Strenge, Innovation und ihren Beitrag zur Förderung des chiropraktischen Berufsstandes in der ganzen Welt anerkannt.

