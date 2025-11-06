Improve International et le College of Health s'associent pour façonner l'avenir de la formation en soins de santé

SWINDON, Royaume-Uni, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Improve International, le leader mondial de l'enseignement vétérinaire et des soins de santé de troisième cycle, a annoncé aujourd'hui qu'il s'était associé au College of Health, un établissement d'enseignement supérieur de premier plan dont le siège se trouve au Royaume-Uni et qui se consacre à l'enseignement de la chiropraxie.

Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie d'Improve International visant à offrir une formation en soins de santé de premier plan dans de multiples disciplines et zones géographiques.

Le College of Health propose un portefeuille complet de qualifications de deuxième et troisième cycles en chiropraxie humaine et animale. Ces programmes viendront compléter la formation postuniversitaire de classe mondiale en soins vétérinaires et humains déjà dispensée par Improve International.

Les deux organisations partagent un engagement fort en faveur d'un enseignement innovant et de grande qualité, étayé par des qualifications académiques respectées et de niveau international. Ensemble, ils accéléreront l'innovation dans la formation aux soins de santé, en exploitant les nouvelles technologies, les qualifications avancées et les méthodologies de pointe en matière de développement professionnel.

"Ce partenariat représente une étape cruciale dans notre mission qui consiste à soutenir un large éventail de professionnels de la santé tout au long de leur carrière", a déclaré Heber Alves, directeur général d'Improve International. "En nous associant au College of Health, nous sommes particulièrement bien placés pour redéfinir la formation dans le domaine de la santé au Royaume-Uni et dans le monde.

Christina Cunliffe OBE, directrice du College of Health, a commenté : "Cette collaboration avec le groupe Improve ouvre des perspectives intéressantes en matière de croissance, d'innovation et d'échange de connaissances. Grâce à notre vision commune et à notre alignement culturel, nous sommes parfaitement placés pour nous développer dans de nouveaux domaines de la formation en soins de santé tout en continuant à offrir l'excellence à nos étudiants et à nos partenaires".

À propos d'Improve International

Fondée en 1998, Improve International est le leader mondial de la formation vétérinaire postuniversitaire, avec une présence dans plus de 20 pays et des cours proposés en neuf langues. En février 2025, Improve International s'est développée dans le domaine de la formation en soins de santé grâce à l'acquisition de Finium, un spécialiste européen de la formation en soins de santé avec des opérations en Italie et en Espagne. Ce mouvement stratégique, combiné au dernier partenariat avec le College of Health, positionne Improve International comme un fournisseur de formation multidisciplinaire dans le domaine des soins de santé vétérinaires et humains, offrant une formation innovante, accessible et multi-modale qui permet aux apprenants de faire progresser leurs compétences et leurs carrières dans le monde entier.

À propos du Collège de la santé

Le College of Health, qui opère sous le nom de McTimoney College of Chiropractic, est un établissement d'enseignement supérieur de premier plan spécialisé dans l'enseignement de la chiropraxie humaine et animale. Établis au Royaume-Uni il y a plus de 50 ans et disposant de centres en Espagne et à Hong Kong, ses programmes d'études supérieures sont reconnus pour leur rigueur académique, leur innovation et leur contribution à l'avancement de la profession chiropratique dans le monde entier.

Contact : Liz Cathelain, [email protected]

