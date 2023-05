Impulsionada pela inovação: DXC Technology anuncia parceria com a Scuderia Ferrari

Contrato plurianual inclui compromisso de projetar soluções digitais automotivas

O logotipo DXC aparecerá no SF-23 a partir do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami

ASHBURN, Virgínia, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder global em serviços de tecnologia da Fortune 500, anunciou hoje que assinou um contrato plurianual com a Scuderia Ferrari, a divisão de corridas da Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE), incluindo o compromisso de projetar o que há de mais moderno em soluções digitais automotivas, elevando o desempenho e a experiência de direção.

Impulsionada pela inovação: DXC Technology anuncia parceria com Scuderia Ferrari (CNW Group/DXC Technology Company)

A DXC reúne tecnologia personalizada de ponta a ponta para fornecer soluções de engenharia que impulsionam a indústria automotiva. A DXC está trabalhando com a Ferrari em um cockpit digital unificado e escalável, modernizando o sistema de informação e entretenimento do veículo. Isso permitirá uma estratégia de software de longo prazo que pode ser implantada em carros esportivos da Ferrari produzidos a partir de 2024.

Juntamente com a Scuderia Ferrari, a DXC reunirá as mais recentes tecnologias comprovadas na Fórmula 1 com as mais recentes interfaces homem-máquina (HMI). Além disso, o logotipo da DXC aparecerá no halo externo dos carros de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari, bem como no macacão, capacete e outros materiais do piloto, a partir de 5 de maio com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami.

"Trabalhamos com a Ferrari há vários anos em sua infraestrutura essencial e estamos orgulhosos de fazer uma parceria que inclui guiá-los para seu futuro tecnológico", disse Michael Corcoran, líder global da DXC Analytics & Engineering. "Estamos comprometidos em inovar tecnologia que transforme os recursos do veículo e melhore a experiência de condução para todos".

A DXC reconhece que o desenvolvimento de software automotivo é cada vez mais importante com a mudança para veículos definidos por software, pois melhora a experiência no carro e conecta o motorista ao fabricante automotivo. A DXC está fazendo uma parceria com a Scuderia Ferrari devido à sua reputação como a equipe de corrida de maior sucesso na história da Fórmula 1 e por ser conhecida pela sua busca contínua pela inovação.

"Estamos muito satisfeitos em iniciar esta parceria com a DXC Technology, uma empresa que já oferece infraestruturas de TIC e interfaces de máquina humana para os sistemas críticos da Ferrari e com a qual exploraremos mais soluções de gestão de ativos em nuvem, segurança e software no futuro", disse Lorenzo Giorgetti, diretor executivo de receita de corridas da Ferrari. "Com a DXC, compartilhamos valores como expertise em negócios, busca de inovação contínua e dedicação à excelência. Estamos ansiosos para desenvolver esta parceria nos próximos anos".

Declarações prospectivas

Todas as declarações neste comunicado à imprensa que não se relacionam direta e exclusivamente com fatos históricos constituem "declarações prospectivas". Essas declarações representam expectativas e crenças atuais, e nenhuma garantia pode ser dada de que os resultados descritos nessas declarações serão alcançados. Essas declarações estão sujeitas a inúmeras suposições, riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em tais declarações, muitos dos quais estão fora de nosso controle. Além disso, muitos desses riscos e incertezas são atualmente ampliados e podem continuar a ser ampliados ou podem, no futuro, ser ampliados pela crise da doença do coronavírus de 2019 e pelo impacto de diferentes respostas privadas e governamentais que afetam nossos clientes, funcionários, fornecedores e as economias e comunidades onde operam. Para uma descrição por escrito desses fatores, consulte a seção intitulada "Fatores de Risco" no Relatório Anual da DXC no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2022, e todas as informações de atualização em registros subsequentes da SEC. Nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer objetivo ou plano estabelecido em qualquer declaração prospectiva pode ou será alcançado, e os leitores são advertidos a não confiar excessivamente nessas declarações que valem apenas a partir da data em que são feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou liberar quaisquer revisões a qualquer declaração prospectiva ou de relatar quaisquer eventos ou circunstâncias após a data deste relatório ou de refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

