Angetrieben durch Innovation: DXC Technology Announces Partnership mit Scuderia Ferrari

Mehrjährige Vereinbarung beinhaltet Verpflichtung zur Entwicklung digitaler Lösungen für die Automobilindustrie

DXC-Logo ziert SF-23 zum Start des Formel-1-Grand-Prix von Miami

ASHBURN, Va., 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges Fortune 500-Technologieunternehmen, gab heute die Unterzeichnung einer mehrjährigen Vereinbarung mit der Scuderia Ferrari, der Rennabteilung von Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE), bekannt. Darin verpflichtet sich das Unternehmen, die neuesten digitalen Lösungen für die Automobilbranche zu entwickeln, um die Leistung und das Fahrerlebnis zu verbessern.

DXC vereint maßgeschneiderte End-to-End-Technologien, um technische Lösungen für die Automobilindustrie bereitzustellen. DXC arbeitet mit Ferrari an einem einheitlichen und skalierbaren digitalen Cockpit zur Modernisierung des bordeigenen Informations- und Unterhaltungssystems. Dies wird eine langfristige Software-Strategie ermöglichen, die in den ab 2024 produzierten Sportwagen von Ferrari eingesetzt werden kann.

Gemeinsam mit der Scuderia Ferrari wird DXC die neuesten, in der Formel 1 bewährten Technologien mit den modernsten Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) zusammenbringen. Darüber hinaus wird das DXC-Logo ab dem 5. Mai beim Formel 1 Grand-Prix von Miami auf dem äußeren Halo der Formel 1-Autos der Scuderia Ferrari sowie auf den Rennanzügen, Helmen und anderen Materialien der Fahrer erscheinen.

„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit Ferrari an der grundlegenden Infrastruktur des Unternehmens und sind stolz darauf, eine Partnerschaft einzugehen, die auch die Begleitung des Unternehmens auf dem Weg in die technologische Zukunft umfasst", so Michael Corcoran, Global Lead, DXC Analytics & Engineering. „Wir sind bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, mit denen sich die Möglichkeiten im Auto verändern und das Fahrerlebnis für alle verbessern lassen."

DXC hat erkannt, dass die Entwicklung von Software für die Automobilindustrie mit dem Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen immer wichtiger wird, da sie das Fahrerlebnis im Auto verbessert und den Fahrer mit dem Automobilhersteller verbindet. DXC geht eine Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari ein, da das Unternehmen als erfolgreichster Rennstall in der Geschichte der Formel 1 gilt und für sein kontinuierliches Streben nach Innovation bekannt ist.

„Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit DXC Technology, einem Unternehmen, das bereits ICT-Infrastrukturen und Mensch-Maschine-Schnittstellen für Ferraris kritische Systeme bereitstellt und mit dem wir in Zukunft weitere Cloud-, Sicherheits- und Software Asset Management-Lösungen erforschen werden", sagte Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer bei Ferrari. „Mit DXC teilen wir Werte wie Geschäftsexpertise, das Streben nach kontinuierlicher Innovation und das Engagement für Spitzenleistungen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in den kommenden Jahren auszubauen."

