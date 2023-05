Au service de l'innovation : DXC Technology annonce un partenariat avec Scuderia Ferrari

L'accord pluriannuel comprend l'engagement d'élaborer des solutions numériques pour l'automobile

Le logo de DXC apparaîtra sur la SF-23 à partir du Grand Prix de Formule 1 de Miami

ASHBURN, Va., 3 mai 2023 /PRNewswire/-- DXC Technology (NYSE : DXC), l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pluriannuel avec Scuderia Ferrari, la division de course de Ferrari N.V. (NYSE/EXM : RACE), notamment avec un engagement à concevoir les toutes dernières solutions numériques automobiles, élevant les performances et l'expérience de conduite.

Driven by Innovation: DXC Technology Announces Partnership with Scuderia Ferrari

DXC rassemble des technologies personnalisées et de bout en bout pour fournir des solutions d'ingénierie qui alimentent le secteur automobile. DXC travaille avec Ferrari sur un cockpit numérique unifié et évolutif qui modernise le système d'information et de divertissement embarqué. Cela permettra une stratégie logicielle à long terme qui pourra être déployée dans les voitures de sport Ferrari produites à partir de 2024.

En collaboration avec Scuderia Ferrari, DXC réunira les dernières technologies éprouvées en Formule 1 et les dernières interfaces personne-machine (IHM). En outre, le logo de DXC apparaîtra sur le halo extérieur des voitures de Formule 1 de Scuderia Ferrari, ainsi que sur la combinaison de course du pilote, le casque et d'autres supports, à partir du 5 mai avec le Grand Prix de Formule 1 de Miami.

« Nous travaillons avec Ferrari depuis plusieurs années sur leur infrastructure essentielle, et nous sommes fiers de passer à un partenariat qui inclut de les guider vers leur avenir technologique », a déclaré Michael Corcoran, gérant mondial de DXC Analytics & Engineering. « Nous nous engageons à innover dans les technologies qui transforment les capacités de la voiture et améliorent l'expérience de conduite pour tous ».

DXC reconnaît que le développement de logiciels automobiles est de plus en plus important avec le passage aux véhicules définis par logiciel, car il améliore l'expérience à bord du véhicule et relie le conducteur au constructeur automobile. DXC s'associe à Scuderia Ferrari en raison de sa réputation d'équipe de course la plus performante de l'histoire de la Formule 1 et de sa recherche constante d'innovation.

« Nous sommes ravis de commencer ce partenariat avec DXC Technology, une entreprise qui fournit déjà des infrastructures TIC et des interfaces personne-machine pour les systèmes critiques de Ferrari et avec laquelle nous explorerons à l'avenir d'autres solutions de cloud, de sécurité et de gestion des actifs logiciels », a déclaré Lorenzo Giorgetti, directeur général des revenus des courses chez Ferrari. « Avec DXC, nous partageons des valeurs telles que l'expertise commerciale, la recherche d'une innovation continue et le dévouement à l'excellence. Nous sommes impatients de développer ce partenariat dans les années à venir ».

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats décrits dans ces déclarations. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup échappent à notre contrôle. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la crise du coronavirus de 2019 et l'impact des diverses réponses privées et gouvernementales qui affectent nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs ainsi que les économies et les communautés dans lesquelles ils opèrent, et peuvent continuer à l'être ou peuvent l'être à l'avenir. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2022, et toute information mise à jour dans les dépôts SEC ultérieurs. Aucune garantie qu'un objectif ou un plan énoncé dans une déclaration prospective peut être ou sera atteint ne peut être donnée, et les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier des révisions des déclarations prévisionnelles, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

