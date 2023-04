In occasione della Canton Fair, Mentech Innovation presenta nuove soluzioni per lo stoccaggio dell'energia ed elettrodomestici per esterni

DONGGUAN, Cina, 27 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ("Mentech" o "l'Azienda"), azienda produttrice di nuovi dispositivi per lo stoccaggio dell'energia e di elettrodomestici intelligenti per esterni, ha presentato una serie di soluzioni portatili per lo stoccaggio dell'energia ed elettrodomestici da campeggio high-tech alla 133esima edizione della China Import and Export Fair ("Fiera di Canton") a Guangzhou.

Canton Fair venue

Col solido background di Mentech nel campo della tecnologia energetica, l'azienda si impegna a indirizzare i propri sforzi verso una "nuova energia" e la "digitalizzazione", in linea con la sua strategia principale, diventando così l'azienda leader nel settore. Dal 2022 Mentech ha aggiornato il proprio marchio nel lungo periodo con due importanti orientamenti di sviluppo per la nuova energia e il concetto di smart living all'aperto, continuando a impegnarsi per estendere i propri servizi business-to-business e business-to-consumer.

"Quest'anno la Canton Fair ha offerto a Mentech l'opportunità di approfondire i nostri scambi con clienti, partner e professionisti globali del settore", ha dichiarato Luna Xiao, CMO di Mentech, che sta espandendo la propria attività a livello globale e intende costruire il miglior marchio cinese sul mercato internazionale. "Puntiamo a portare le nostre nuove soluzioni energetiche e per esterni in un mercato più ampio e a stabilire una forte presenza sul mercato internazionale".

In particolare, la forza tecnica di Mentech è stata dimostrata dal potere della sua società madre, laDongguan Mentech Optical & Magnetic Co. Ltd. (002902.SZ), specializzata nella fornitura di componenti magnetici, moduli ottici e alimentatori.

Nel tentativo di espandere la propria presenza sul mercato e di mostrare i suoi nuovi sforzi in campo energetico, l'azienda ha presentato il suo nuovo portafoglio di prodotti in occasione della Canton Fair, compresi prodotti per lo stoccaggio dell'energia domestica, prodotti portatili per l'accumulo di energia, frigoriferi per auto ed elettrodomestici da campeggio con caratteristiche high-tech.

Con l'obiettivo di proteggere meglio l'ambiente, Mentech si è concentrata sullo sviluppo di prodotti vantaggiosi per la Terra. Ad esempio, i nuovi prodotti per lo stoccaggio di energia domestica dell'azienda possono contribuire a ridurre i costi dell'elettricità per uso domestico e quindi alleggerire il peso sulla rete elettrica, il che è essenziale per la protezione dell'ambiente. Queste caratteristiche a basso costo ed eco-compatibili hanno attirato l'attenzione di visitatori e partecipanti all'esposizione sia nazionali che stranieri.

Grazie alla Canton Fair, Mentech ha intrapreso conversazioni con clienti e investitori del settore provenienti da tutto il mondo per valutare la direzione dello sviluppo futuro dei suoi prodotti. L'impegno dell'azienda nei confronti dell'innovazione e della digitalizzazione, nonché la sua esperienza nel ramo delle tecnologie per il settore energetico, l'hanno resa un'azienda leader nel settore.

