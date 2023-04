Mentech Innovation präsentiert Speicherlösungen für neue Energien und Outdoor-Anwendungen auf der Canton Fair

DONGGUAN, China, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation („Mentech" oder „das Unternehmen"), ein Hersteller von Speichergeräten für neue Energien und von intelligenten Outdoor-Anwendungen, hat auf der 133. China Import and Export in Guangzhou („Canton Fair") eine Reihe tragbarer Energiespeicherlösungen und High-Tech-Campinggeräte vorgestellt.

Canton Fair venue

Mit seinem fundierten Hintergrund in der Energietechnologie ist Mentech bestrebt, seine Bemühungen in den Bereichen „Neue Energien" und „Digitalisierung" voranzutreiben, die mit seiner Kernstrategie im Einklang stehen und es zu einem führenden Unternehmen in der Branche machen. Seit 2022 hat Mentech ein langfristiges Marken-Upgrade mit den zwei Hauptentwicklungsrichtungen Neue Energien und Intelligentes Outdoor-Leben durchgeführt. Außerdem setzt das Unternehmen seine Bemühungen fort, seine Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Dienstleistungen auszubauen.

„Die diesjährige Canton Fair hat Mentech die Gelegenheit geboten, den Austausch mit Kunden, Partnern und Fachleuten aus aller Welt zu vertiefen", erklärte Luna Xiao, CMO von Mentech, das sein Geschäft weltweit ausbaut und beabsichtigt, eine führende chinesische Marke auf dem internationalen Markt zu werden. „Wir wollen unsere Lösungen in den Bereichen neue Energien und Outdoor einem breiteren Markt zugänglich machen und eine solide Präsenz auf dem internationalen Markt etablieren."

Die technische Kompetenz von Mentech wurde vor allem durch die Stärke der Muttergesellschaft, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co. Ltd. (002902.SZ) demonstriert, die sich auf magnetische Komponenten, optische Module und Stromversorgungsgeräte spezialisiert hat.

Um seine Marktpräsenz auszubauen und seine Bemühungen im Bereich neue Energien zu präsentieren, stellte das Unternehmen auf der Canton Fair seine neuesten Produktlinien vor, darunter Energiespeicher für den Hausgebrauch, tragbare Energiespeicher, Kühlschränke für Autos und Campinggeräte mit Hightech-Funktionen.

Mit dem Ziel, die Umwelt besser zu schützen, hat sich Mentech auf die Entwicklung von umweltschonenden Produkten konzentriert. Die Speicherprodukte für neue Energien des Unternehmens können zum Beispiel dazu beitragen, die Stromkosten der Haushalte zu senken und so das Stromnetz zu entlasten, was für den Umweltschutz wichtig ist. Diese kostengünstigen und umweltfreundlichen Angebote haben bei den Besuchern und Teilnehmern der Ausstellung aus China wie aus dem Ausland besondere Aufmerksamkeit erregt.

Auf der Canton Fair hat Mentech Gespräche mit Kunden und Brancheninsidern aus der ganzen Welt geführt, um die zukünftige Entwicklungsrichtung der Produkte zu besprechen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Digitalisierung sowie seine Expertise in der Energietechnik haben es zu einem führenden Akteur in der Branche gemacht.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.mentech.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2064719/IMAGE.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2064718/MENTECH_Logo.jpg

SOURCE Guangdong Mentech Technical Innovation Co., Ltd