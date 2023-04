Mentech Innovation demonstreert tijdens de Canton Fair nieuwe oplossingen voor energieopslag en buitenapparatuur

DONGGUAN, China, 28 april 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ("Mentech" of "het Bedrijf"), een fabrikant van slimme buitenapparatuur en nieuwe apparaten voor energieopslag, heeft tijdens de 133e China Import and Export Fair in Guangzhou ("Canton Fair") een groot aantal draagbare oplossingen voor energieopslag en technisch hoogwaardige buitenapparatuur voor kampeerdoeleinden gedemonsteerd.

Met de bewezen geschiedenis van Mentech in energietechnologie, maakt het Bedrijf zich sterk om "nieuwe energie" en "digitalisering" te stimuleren die aansluiten bij zijn kernstrategie, wat het Bedrijf toonaangevend in deze branche maakt. Sinds 2022 heeft Mentech zich sterk gemaakt om het Bedrijf stevig op de kaart te zetten, waarin het zich op de twee pijlers voor de ontwikkeling van nieuwe energie en slim buitenleven gericht heeft, terwijl het Bedrijf zijn inspanningen voortzet om zijn business-to-business en business-to-consumer-diensten uit te breiden.

"De Canton Fair dit jaar bood Mentech de gelegenheid om kennis met wereldwijde klanten, partners en professionals uit de industrie uit te wisselen", aldus Luna Xiao, CMO van Mentech, dat zijn activiteiten wereldwijd uitbreidt en van plan is om internationaal een Chinees topmerk neer te zetten. "We streven ernaar om de afzetmarkt voor onze nieuwe oplossingen voor energieopslag en buitenapparatuur te verruimen en internationaal sterker vertegenwoordigd te zijn.

De technische kracht van Mentech werd met name aangetoond door de kracht van het moederbedrijf, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co. Ltd. (002902.SZ), dat gespecialiseerd is in het leveren van magnetische componenten, optische modules en voedingen.

In een poging om zijn marktaanwezigheid uit te breiden en zijn nieuwe energie-inspanningen onder de aandacht te brengen, toonde het Bedrijf zijn nieuwste productreeksen op de Canton Fair, waaronder energieopslagproducten voor thuisgebruik, draagbare apparatuur voor energieopslag, koelkasten voor in de auto en apparaten met technisch hoogwaardige functies voor kampeerdoeleinden.

Mentech heeft zich gericht op het ontwikkelen van producten die milieuvriendelijker zijn. De nieuwe energieopslagproducten van het bedrijf kunnen bijvoorbeeld helpen de elektriciteitskosten van huishoudens te verlagen en zo het elektriciteitsnet te ontlasten, wat essentieel is voor de bescherming van het milieu. Deze betaalbare en milieuvriendelijke functies hebben de specifieke aandacht getrokken van beursbezoekers en deelnemers in binnen- en buitenland.

Via de Canton Fair is Mentech in gesprek gegaan met klanten en insiders uit de industrie van over de hele wereld om de toekomstige richting te verkennen waarin het Bedrijf zijn producten wil gaan ontwikkelen. De inzet van het Bedrijf om te innoveren en te digitaliseren, evenals zijn expertise in energietechnologie, maken dat het Bedrijf toonaangevend in de industrie geworden is.

