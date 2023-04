Mentech Innovation exhibe nuevas soluciones de almacenamiento de energía en la Feria de Cantón

- Mentech Innovation exhibe nuevas soluciones de almacenamiento de energía y electrodomésticos para exteriores en la Feria de Cantón

DONGGUAN, China, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ("Mentech" o "la Compañía"), un fabricante de nuevos dispositivos de almacenamiento de energía y electrodomésticos inteligentes para exteriores, ha presentado una gran cantidad de soluciones portátiles de almacenamiento de energía y electrodomésticos de alta tecnología para acampar en la 133.ª Feria de Importación y Exportación de China en Guangzhou ("Feria de Cantón").

Canton Fair venue

Con la profunda experiencia de Mentech en tecnología energética, la compañía está comprometida a impulsar sus esfuerzos de "nueva energía" y "digitalización" que se alinean con su estrategia central, lo que la convierte en líder en la industria. Desde 2022, Mentech ha llevado a cabo una actualización de marca a largo plazo con dos direcciones principales de desarrollo de nueva energía y vida inteligente al aire libre, mientras que la Compañía continúa sus esfuerzos para ampliar sus servicios de empresa a empresa y de empresa a consumidor.

"La Feria de Cantón de este año ofreció a Mentech la oportunidad de profundizar nuestros intercambios con clientes, socios y profesionales de la industria a nivel mundial", dijo Luna Xiao, directora de Marketing de Mentech, que está expandiendo su negocio a nivel mundial y tiene la intención de construir una marca china líder en el mercado internacional. "Nuestro objetivo es llevar nuestras nuevas soluciones de energía y exteriores a un mercado más amplio y establecer una fuerte presencia en el mercado internacional".

En particular, la fortaleza técnica de Mentech quedó demostrada por el poder de su empresa matriz, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co. Ltd. (002902.SZ), que se especializa en proporcionar componentes magnéticos, módulos ópticos y fuentes de alimentación.

En un intento por expandir su presencia en el mercado y mostrar sus nuevos esfuerzos energéticos, la Compañía expuso sus últimas líneas de productos en la Feria de Cantón, incluidos productos de almacenamiento de energía para el hogar, productos portátiles de almacenamiento de energía, refrigeradores para automóviles y electrodomésticos para acampar con características de alta tecnología.

Con el objetivo de proteger mejor el medio ambiente, Mentech se ha centrado en desarrollar productos que sean beneficiosos para la tierra. Por ejemplo, los nuevos productos de almacenamiento de energía para el hogar de la Compañía pueden ayudar a reducir los costos de electricidad del hogar y, por lo tanto, aliviar la carga de la red eléctrica, que es esencial para la protección del medio ambiente. Estas características ecológicas y de bajo costo han atraído la atención específica de los visitantes y participantes de la exhibición, tanto nacionales como extranjeros.

A través de la Feria de Cantón, Mentech ha participado en discusiones con clientes y expertos de la industria de todo el mundo para explorar la dirección del desarrollo futuro de sus productos. El compromiso de la Compañía con la innovación y la digitalización, así como su experiencia en tecnología energética, la han convertido en una fuerza líder en la industria.

Para más información, visite: https://www.mentech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064719/IMAGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2064718/MENTECH_Logo.jpg

SOURCE Guangdong Mentech Technical Innovation Co., Ltd