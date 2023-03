Infosys on tunnustettu Pohjoismaiden parhaaksi palveluntarjoajaksi Whitelane Researchin ja PA Consultingin IT Sourcing -tutkimuksessa 2023

Infosys saavuttaa huomattavan nousun Pohjoismaiden yleisessä sijoituksessa 81 prosentin asiakastyytyväisyyspistemäärällä verrattuna toimialan 73 prosentin keskiarvoon

TUKHOLMA, 31. maaliskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), joka on seuraavan sukupolven digitaalisten palvelujen ja konsultoinnin maailmanlaajuinen johtaja, ilmoitti tänään, että se on tunnustettu yhdeksi Pohjoismaiden parhaista palveluntarjoajista ja että se on saanut korkeimman pistemäärän Whitelane Researchin ja PA Consultingin IT Sourcing Study 2023 -tutkimuksessa. Raportin mukaan Infosys on palveluntarjoajien ykkönen ja "Exceptional Performer" digitaalisen transformaation, sovelluspalveluiden ja pilvipalveluiden ja infrastruktuurin hosting-palveluiden kategorioissa. Infosys oli myös ykkönen yleisessä tyytyväisyydessä ja palveluntarjonnassa.

Whitelane Research ja innovaatio- ja muutoskonsultointiyritys PA Consulting tutkivat raporttia varten lähes 400 CXO:ta ja keskeistä päätöksentekijää Pohjoismaiden IT-alan suurimmista organisaatioista ja arvioivat yli 750 yksittäistä IT-hankintasuhdetta ja yli 1 400 pilvihankintasuhdetta. Palveluntarjoajia arvioitiin niiden palvelutarjonnan, asiakassuhteiden, kaupallisen vipuvaikutuksen ja muutosvalmiuksien perusteella.

Infosysin tärkeimpiä erottavia tekijöitä, joita raportissa korostetaan, ovat:

Infosys sijoittui Pohjoismaiden parhaaksi palveluntarjoajaksi keskeisten suorituskykyindikaattoreiden perusteella, joita olivat esimerkiksi palvelun laatu, asiakkuudenhallinnan laatu, hintataso ja transformatiivinen innovaatio.

Infosysin sijoitus oli 8 prosenttia toimialan keskiarvon yläpuolella edellisvuoteen verrattuna, mikä tekee siitä yhden Pohjoismaiden parhaista järjestelmäintegraattoreista.

Infosys sijoittuu "Strong Performer" -tasolle tietoturvapalveluissa, ja se sai huomattavasti keskimääräistä paremmat pisteet asiakashallinnasta.

Arne Erik Berntzen, tietohallintopäällikkö, Posten Norge Group, sanoi: "Infosys on auttanut Posten Norgea muuttamaan IT-palvelunhallintavalmiuksiaan. Infosys on toiminut Postenin kumppanina vuodesta 2021 lähtien. Se otti IT-palvelunhallinnan haltuunsa viranhaltijalta ja muutti sen menestyksekkäästi ottamalla käyttöön täysin uuden ServiceNow-järjestelmän, suunnittelemalla IT-palvelunhallinnan uudelleen seuraavan sukupolven kehitysprosesseihin sopivaksi ja parantamalla merkittävästi yleistä asiakaskokemusta. Onnittelen Infosysia, että se on saavuttanut parhaan sijoituksen vuoden 2023 pohjoismaisessa IT Sourcing -tutkimuksessa."

Antti Koskelin, KONE-konsernin SVP ja tietohallintopäällikkö, sanoi: "Infosys on ollut luotettava kumppanimme digitalisaatiomatkallamme vuodesta 2017 lähtien, ja se on auttanut meitä luomaan luokkansa parhaan palvelusuunnitelman ja ottamaan viime vuosien aikana käyttöön yrityksen IT-maiseman. Digitaaliset muutokset edellyttävät kumppaneilta jatkuvaa oppimista, toimivia ideoita ja joustavuutta jakaa riskit ja palkinnot kanssamme. Infosys on tehnyt juuri niin. Olen iloinen, että Infosys on sijoittunut Whitelanen vuoden 2023 pohjoismaisessa tutkimuksessa sijalle 1. Tämä on ehdottomasti osoitus heidän kyvyistään."

Whitelane Researchin Euroopan tutkimuspäällikkö Jef Loos kertoi: "Asiakkaiden vaatimukset kehittyvät jatkuvasti nykypäivän dynaamisilla IT-markkinoilla, ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää strategista yhdistelmää optimoituja tarjouksia ja luotettavia asiakassuhteita. Infosysin vaikuttava sijoitus Whitelanen Nordic IT Sourcing Study -tutkimuksessa on osoitus Infosysin vankkumattomasta sitoutumisesta asiakkaiden tarpeiden tehokkaaseen täyttämiseen. Innovatiivisten ratkaisujensa ja poikkeuksellisen asiakaspalvelunsa ansiosta Infosys on vakiinnuttanut asemansa alan johtavana toimijana ja tasoittaa tietä kaikkien valoisammalle ja menestyksekkäämmälle tulevaisuudelle."

Infosysin varatoimitusjohtaja ja Global Head – Strategic Sales, Hemant Lamba sanoi: "Sijoituksemme yhtenä Pohjoismaiden parhaista palveluntarjoajista Whitelane Researchin ja PA Consultingin 2023 IT Sourcing -tutkimuksessa vahvistaa sitoutumisemme näille tärkeille markkinoille. Tämä on merkittävä virstanpylväs alueellisessa strategiassamme, ja tunnustus vahvistaa sitoutumistamme asiakkaiden menestyksen ja huippuosaamisen edistämiseen tarjotessamme innovatiivisia IT-palvelujea. Maantieteellisen läsnäolomme ansiosta Pohjoismaissa edistämme edelleen liiketoiminnan innovointia ja IT-muutosta alueella vahvan kumppaniverkoston tukemana. Odotamme innolla, että voimme jatkaa näille markkinoille investoimista asiakkaiden luottamuksen lisäämiseksi ja toimitusten parantamiseksi entisestään."

