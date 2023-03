Infosys bästa tjänsteleverantör i de nordiska länderna i upphandlingsundersökningen "IT Sourcing Study" utförd av Whitelane Research och PA Consulting IT 2023

Infosys uppnår en tydlig högre total rankning i Norden med ett kundnöjdhetspoäng på 81 procent, att jämföras med branschens genomsnitt på 73 procent

STOCKHOLM, 31 mars, 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global ledare i nästa generationen digitala tjänster och rådgivning, tillkännagav idag att företaget har förklarats vara en av de absolut bästa leverantörerna av IT-tjänster i de nordiska länderna, och tilldelades högsta poäng i 2023 års IT Sourcing Study utförd av Whitelane Research och PA Consulting IT. Rapporten rankade Infosys som bästa tjänsteleverantör och "Exceptional Performer" i kategorierna Digital Transformation, Application Services och Cloud & Infrastructure Hosting Services. Infosys nådde också första plats totalt när det gäller General Satisfaction och Service Delivery.

Whitelane Research och PA Consulting, verksamma inom innovation och transformationskonsultation, granskade nästan 400 CXO:er och nyckelbeslutsfattare från de organisationer i Norden som spenderade mest på IT och utvärderade drygt 750 unika IT-upphandlingar och drygt 1 400 molnupphandlingar. Tjänsteleverantörerna bedömdes utifrån tjänsteleverans, kundrelationer, affärsmässig påverkan och transformationsförmåga.

Några av Infosys viktigaste särskiljande faktorer som lyfts fram i rapporten är:

Infosys rankas som den främsta leverantören i Norden när det gäller nyckeltal för tjänsternas leveranskvalitet, kontohanteringskvalitet, prisnivå och transformativ innovation.

Infosys rankas 8 procent högre än branschgenomsnittet på årsbasis, vilket gör företaget till en av de främsta systemintegratörerna i Norden.

Infosys är positionerat som en "Stark aktör" inom säkerhetstjänster och ligger betydligt över genomsnittet för kontohantering.

Arne Erik Berntzen, Group CIO på Posten Norge: "Infosys har arbetat integrerat med att hjälpa Posten Norge att transformera sin kapacitet när det gäller hantering av IT-tjänster. Infosys har fungerat som Postens partner sedan 2021 och har lyft funktionen IT-Service Management från den gängse och omvandlat den framgångsrikt genom en helt ny implementering av ServiceNow, genom ett omdesignat IT Service Management för att passa nästa generations utvecklingsprocesser och åstadkommit en betydande förbättring av den övergripande kundupplevelsen. Jag gratulerar Infosys till att ha uppnått högsta rankning i den nordiska undersökningen av IT-upphandling 2023."

Antti Koskelin, SVP och CIO på KONE: "Infosys har varit vår betrodda partner i vår digitaliseringsresa sedan 2017 och har hjälpt oss att etablera en grund för förstklassiga tjänster som etablerats i vårt företags IT-landskap under de senaste åren. Digitala omvandlingar kräver partners som ständigt lär sig, kommer med förslag som fungerar och är flexibla nog att dela risker och belöningar med oss, och Infosys har gjort just det. Jag gläder mig mycket åt att Infosys har placerats nr 1 i Whitelanes 2023 års nordiska undersökning. Detta är definitivt en återspegling av deras förmåga."

Jef Loos, Head of Research Europe, Whitelane Research: "På dagens dynamiska IT-marknad utvecklas kundens behov ständigt, och för att ligga steget före krävs en strategisk kombination av optimerade erbjudanden och betrodda kundrelationer. Infosys imponerande rankning i Whitelanes nordiska IT-upphandlingsundersökning är ett bevis på deras orubbliga engagemang för att effektivt uppfylla kundernas krav. Tack vare sina innovativa lösningar och exceptionella kundservice har Infosys etablerat sig som en ledare i branschen, vilket banar väg för en ljusare och mer framgångsrik framtid för alla."

Hemant Lamba, Executive Vicepresident & Global Head – Strategic Sales, Infosys: "Vår ranking som en av de främsta tjänsteleverantörerna i hela Norden i 2023 IT Sourcing Study av Whitelane Research och PA Consulting, bekräftar vårt engagemang för denna viktiga marknad. Detta är en viktig milstolpe i vår regionala strategi, och erkännandet bekräftar vårt engagemang för att främja kundernas framgång och förträfflighet när det gäller att leverera innovativa IT-tjänster. Genom vår geografiska närvaro i Norden kommer vi att fortsätta driva företagsinnovation och IT-omvandling i regionen, med stöd av ett starkt partnernätverk. Vi ser fram emot att fortsätta investera på den här marknaden för att främja kundernas förtroende och ytterligare förbättra leveransen."

Infosys är en global ledare inom nästa generations digitala tjänster och rådgivning. Över 300 000 av våra medarbetare arbetar för att stärka den mänskliga potentialen och skapa ytterligare möjligheter för människor, företag och samhällen. Med mer än fyra decenniers erfarenhet av att hantera system och drift i globala företag, guidar vi kunder, i mer än 50 länder, genom sin molndrivna digitala omvandling. Vi ger dem muskler med en AI-driven kärna, stärker verksamheten med flexibel digitalisering i rätt skala och främjar kontinuerliga förbättringar med ständigt lärande genom överföring av digitala färdigheter, expertis och idéer från vårt innovationsekosystem. Vi är fast beslutna att vara en välskött, miljömässigt hållbar organisation med mångfald på en inkluderande arbetsplats.

Besök www.infosys.com för att se hur Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) kan hjälpa ditt företag att navigera framöver.

Vissa uttalanden i detta meddelande rörande våra framtida tillväxtutsikter, finansiella förväntningar och planer för att hantera covid-19-påverkan på våra anställda, kunder och intressenter är framåtblickande uttalanden avsedda att kvalificera sig för "Safe Harbor" enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995, som innefattar ett antal risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem i sådana framåtblickande uttalanden. Riskerna och osäkerheterna i samband med dessa uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, risker och osäkerheter avseende covid-19 och effekterna av myndigheters och andra åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av covid-19, risker i samband med en konjunkturnedgång eller recession i Indien, USA och/eller andra länder runt om i världen, politiska förändringar, förändringar av villkoren för företagsamhet och ekonomiska förhållanden, fluktuationer i resultatet, fluktuationer i valutakurser, vår förmåga att hantera tillväxt, intensiv konkurrens inom IT-tjänster, inklusive de faktorer som kan påverka vår kostnadsfördel, löneökningar i Indien och USA, vår förmåga att attrahera och behålla högkvalificerad personal, tids-och kostnadsöverskridanden på fastpris, tidsbegränsade kontrakt, kundkoncentration, restriktioner för invandring, koncentration av industrisegment, vår förmåga att leda vår internationella verksamhet, minskad efterfrågan på teknik inom våra viktigaste fokusområden, störningar i telekommunikationsnät eller systemfel, vår förmåga att framgångsrikt genomföra och integrera potentiella förvärv, ansvar för skador på våra service avtal, framgången för de företag där Infosys har gjort strategiska investeringar, återkallande eller upphörande av statliga skatteincitament, politisk instabilitet och regionala konflikter, rättsliga restriktioner för kapitalanskaffning eller företagsförvärv utanför Indien, obehörig användning av våra immateriella rättigheter och allmänna ekonomiska förhållanden som påverkar vår bransch samt resultatet av pågående tvister och myndighetsutredningar. Ytterligare risker som kan påverka vårt framtida rörelseresultat beskrivs mer utförligt i våra registreringar från US Securities and Exchange Commission, inklusive vår årsrapport på formulär 20-F för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2022. Dessa registreringar finns på www.sec.gov. Infosys kan från tid till annan göra ytterligare skriftliga och muntliga framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden i företagets registreringar hos Securities and Exchange Commission och våra rapporter till aktieägarna. Företaget åtar sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden som kan göras från tid till annan av eller på uppdrag av företaget, såvida det inte krävs enligt lag.

