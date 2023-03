Infosys anerkjent som den ledende tjenesteleverandøren i hele Norden i 2023 Nordic IT Sourcing Study gjennomført av Whitelane Research og PA Consulting

Infosys har oppnådd en bemerkelsesverdig økning i samlet rangering i Norden med en kundetilfredshetsscore på 81 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i bransjen på 73 prosent

STOCKHOLM, 31. mars 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en global leder innen neste generasjons digitale tjenester og rådgivning, kunngjorde i dag at den har blitt anerkjent som en av de beste tjenesteleverandørene i Norden og skårer høyest i i 2023 Nordic IT Sourcing Study gjennomført av Whitelane Research og PA Consulting.Rapporten rangerte Infosys som nummer én tjenesteleverandør og 'Eksepsjonell ' i kategoriene Digital transformasjon, Applikasjonstjenester og Sky- og vertstjenester. Infosys ble også rangert som nummer én sammenlagt i Generell tilfredshet og tjenestelevering.

For rapporten undersøkte Whitelane Research og PA Consulting, konsulentselskapet for innovasjon og transformasjon, nesten 400 CXOer og viktige beslutningstakere i de ledende organisasjonene i Norden som bruker IT-tjenester og evaluerte over 750 unike IT-innkjøpsrelasjoner og mer enn 1400 skytjenester. Disse tjenesteleverandørene ble vurdert basert på deres tjenestelevering, kundeforhold, kommersiell innflytelse og transformasjonsevner.

Noen av faktorene fremhevet i rapporten der Infosys skiller seg ut er:

Infosys er rangert som en toppleverandør i Norden i henhold til nøkkelindikatorer for tjenesteleveringskvalitet, kontoadministrasjonskvalitet, prisnivå og transformativ innovasjon.

Infosys er rangert høyere enn bransjegjennomsnittet med 8 prosent år på år, noe som gjør det til en av de beste systemintegratorene i Norden.

Infosys er posisjonert som en "Sterk utøver" innen sikkerhetstjenester og skåret betydelig over gjennomsnittet på kontoadministrasjon.

Arne Erik Berntzen, konsernsjef i Posten Norge,sa:"Infosys har vært med på i å hjelpe Posten Norge med å transformere deres IT-tjenesteadministrasjonsevner. Som Postens partner siden 2021, overtok Infosys IT-tjenesteadministrasjonsfunksjonen fra den sittende operatøren, og transformerte den med suksess gjennom en helt ny implementering av ServiceNow og redesignet IT-tjenesteeadministrasjonen slik at den skulle passe neste generasjons utviklingsprosesser, noe som resulterte i en betydelig forbedring av samlet kundeopplevelse. Jeg gratulerer Infosys for å ha oppnådd topprangeringen i 2023 Nordic IT Sourcing Study."

Antti Koskelin, SVP og CIO i KONE, sa: "Infosys har vært vår pålitelige partner i digitaliseringsreisen siden 2017 og har hjulpet oss med å etablere blåkopier for tjenester i toppklasse og skape mangfold i IT-landskapet i løpet av de siste årene. Ved digitale transformasjoner skal partnere hele tiden lære, komme med ideer som fungerer og være fleksible for å dele risikoer og belønninger med oss, og Infosys har gjort nettopp det. Jeg er glad for at Infosys har blitt posisjonert som nr. 1 i Whitelanes 2023 Nordic Survey. Dette er definitivt en refleksjon av deres evner."

Jef Loos, forskningsleder i Whitelane Research i Europa, sa: "I dagens dynamiske IT-marked er etterspørselen fra kunder i stadig endring, og å ligge et steg i forkant krever en strategisk blanding av optimaliserte tilbud og pålitelige kunderelasjoner. Den imponerende rangeringen til Infosys i Whitelanes Nordic IT Sourcing Study er et bevis på deres urokkelige forpliktelse til å oppfylle kundens krav på en effektiv måte. Gjennom sine innovative løsninger og eksepsjonelle kundeservice har Infosys etablert seg som bransjeleder og banet vei for en lysere og mer vellykket fremtid for alle."

Hemant Lamba, konserndirektør og global leder innen strategisk salg hos Infosys sa: "Vår rangering som en av de beste tjenesteleverandørene i hele Norden i 2023 Nordic IT Sourcing Study gjennomført av Whitelane Research og PA Consulting, bekrefter vår forpliktelse til dette viktige markedet. Dette er en betydelig milepæl i vår regionale strategi, og anerkjennelsen er et bevis på vår forpliktelse til å strebe etter kundesuksess og fortreffelighet i å levere innovative IT-tjenester. Gjennom vår geografiske tilstedeværelse i Norden skal vi fortsette å utvikle forretningsinnovasjonen og IT-transformasjonen i regionen, støttet av et sterkt partnernettverk. Vi ser frem til å fortsette å investere i dette markedet for å skape tillit hos kundene og forbedre resultatene ytterligere."

