Infosys anerkendt som bedste serviceleverandør i Norden i Whitelane Research og PA Consultings IT Sourcing Study 2023

Infosys opnår en markant fremgang i den totale placering med en kundetilfredshed på 81 procent sammenlignet med 73 procent i branchen som helhed

STOCKHOLM, 31. marts 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), en globalt førende virksomhed inden for next-generation digitale ydelser og rådgivning, kan i dag meddele, at virksomheden er blevet anerkendt som en af de bedste serviceleverandører i Norden og har opnået den højeste score, som gives i Whitelane Research og PA Consultings IT Sourcing Study 2023. Rapporten har placeret Infosys som den bedste serviceleverandør og som en 'Exceptional Performer' i kategorierne digital transformation, app-ydelser og cloud- & infrastrukturhostingydelser. Infosys placerede sig også som nr. 1 i samlet inden for generel tilfredshed og levering af ydelser.

Whitelane Research og PA Consulting, en rådgivningsvirksomhed inden for innovation og transformation, har udspurgt næsten 400 CXO'er og beslutningstagere i virksomheder, der bruger mest på it i Norden, og har vurderet over 750 unikke it-oursourcingforhold og flere end 1.400 cloud-outsourcingforhold. Serviceleverandørerne blev vurderet ud fra på deres levering af ydelser, kunderelationer, kommercielle styrke og evne til transformation.

Nogle af de nøglefaktorer, som gjorde forskel, og som trækkes frem i rapporten, er:

Infosys vurderes som en førende leverandør i forhold til centrale resultatmål, når det gælder kvalitet af servicelevering, kvalitet af kundeporteføljestyring, prisniveau og transformativ innovation.

Infosys lå 8 procent over branchens gennemsnit år-til-år, hvilket gør Infosys til en af de førende systemintegratorer i Norden.

Infosys ligger som en 'Strong Performer' indenfor sikkerhedsydelser og scorede betydeligt over gennemsnittet i kundeporteføljestyring.

Arne Erik Berntzen, koncerninformtionschef hos Posten Norge, siger: "Infosys har været central i at hjælpe Posten Norge med at transformere sin it-servicestyring. Som Postens partner siden 2021 har Infosys overtaget it-styringsfunktionen fra en tidligere leverandør, med succes transformeret den via en helt ny implementering af ServiceNow og redesignet it-servicestyringen, så den passer til next-generation udviklingsprocesser, hvilket har medført en betydelig forbedring af den generelle kundeservice. Jeg ønsker Infosys hjertelig tillykke med, at de har opnået topplaceringen Nordic IT Sourcing Study for 2023."

Antti Koskelin, SVP & CIO hos KONE, siger: "Infosys har været vores betroede partner i vores digitaliseringsrejse siden 2017 og har hjulpet os med at etablere en struktur for vores services, der er best-in-class, og med at rulle vores virksomheds it-landskab ind i løbet af de sidste år. Digitale transformationer kræver partnere, der hele tiden lærer, giver idéer, der fungerer og er fleksible til at dele risici og gevinster med os, og det er præcis, hvad Infosys har gjort. Jeg er meget glad for, at Infosys har opnået pladsen som nr. 1 i Whitelanes nordiske undersøgelse for 2023. Det afspejler helt sikkert deres evner."

Jef Loos, researchchef i Europa hos Whitelane Research, siger: "I dagens dynamiske it-marked udvikler kundernes efterspørgsel sig hele tiden, og det kræver en strategisk blanding af optimerede ydelser og fortrolige relationer til kunderne, hvis man skal holde sig på forkant med udviklingen. Infosys' imponerende placering i Whitelanes Nordic IT Sourcing Study er en bekræftelse på deres aldrig svigtende fokus på at opfylde kundens behov på en effektiv måde. Gennem deres innovative løsninger og exceptionelle kundeservice har Infosys etableret sig som en leder i branchen, hvilket baner vejen for en lysere og bedre fremtid for os alle."

Hemant Lamba, Executive Vice President & Global Head – Strategic Sales, Infosys siger: "Vores placering som en af de førende serviceleverandører i hele Norden i Whitelane Researchs og PA Consultings IT Sourcing Study for 2023 bekræfter vores forpligtelse i forhold til dette vigtige marked. Det er en vigtig milepæl i vores regionale strategi, og anerkendelsen bekræfter vores forpligtelse i forhold til at drive succes hos vores kunder ved hjælp af fremragende levering af innovative it-ydelser. Via vores geografiske tilstedeværelse i Norden fortsætter vi med at drive innovation af forretningsaktiviteter og it-transformation i regionen, bakket op af et stærkt partnernetværk. Vi ser frem til at fortsætte med at investere i dette marked med henblik på at skabe tillid hos kunderne og gør leveringen endnu bedre."

